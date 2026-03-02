SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ASML Aktie: Technologischer Durchbruch ( Finanztrends)

02.03.2026, 3438 Zeichen

Der niederländische Chipausrüster ASML zementiert seine Monopolstellung mit einer entscheidenden Nachricht für die Halbleiterbranche: Die neueste Generation der High-NA-EUV-Maschinen ist bereit für die Massenproduktion. Damit liefert der Konzern die notwendige Hardware für die nächste Welle der KI-Entwicklung. Während Kunden wie Intel und TSMC die Integration der hochkomplexen Systeme vorbereiten, profitieren Aktionäre zusätzlich von einem milliardenschweren Rückkaufprogramm.

Ein Quantensprung für die Chipfertigung

Die Bestätigung durch CTO Marco Pieters markiert einen Wendepunkt in der Lithografie-Technologie. Die neuen High-NA-EUV-Systeme haben laut Unternehmensangaben bereits 500.000 Silizium-Wafer verarbeitet und erreichen eine Verfügbarkeit von rund 80 Prozent – bis Jahresende wird ein Wert von 90 Prozent angestrebt.

Der technologische Vorteil dieser Maschinen liegt in ihrer Präzision. Sie ermöglichen es Chipherstellern, komplexe Belichtungsschritte zusammenzufassen. Anstatt mehrere Durchgänge mit herkömmlichen Systemen fahren zu müssen, reicht künftig ein einziger Schritt mit der High-NA-Technologie. Dies steigert die Effizienz in der Produktion erheblich, auch wenn die vollständige Integration in die Fabriken der Kunden noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen dürfte.

Warum der Schritt für KI entscheidend ist

Der Zeitpunkt für diesen Meilenstein ist kein Zufall. Die aktuelle Generation der Lithografie-Systeme stößt bei der Fertigung modernster KI-Beschleuniger an physikalische Grenzen. Um leistungsfähigere Chips für große Sprachmodelle und KI-Anwendungen zu produzieren, sind dichtere Schaltkreise notwendig.

High-NA-EUV durchbricht die bisherigen Barrieren. Trotz des enormen Stückpreises von rund 400 Millionen US-Dollar – doppelt so viel wie beim Vorgängermodell – ist die Nachfrage bei Branchengrößen ungebrochen. ASML bedient hier einen Markt ohne nennenswerte Konkurrenz.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ASML?

Milliardenprogramm für Aktionäre

Parallel zum technologischen Fortschritt treibt ASML die Pflege des Aktienkurses voran. Im Rahmen des bis Ende 2028 laufenden Rückkaufprogramms über ein Volumen von bis zu 12 Milliarden Euro wurden allein in der letzten Februarwoche Aktien im Wert von rund 125 Millionen Euro vom Markt genommen. Fundamental stützt sich dieser Schritt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 mit einem Nettoumsatz von 32,7 Milliarden Euro und einer geplanten Dividendenerhöhung um 17 Prozent auf 7,50 Euro je Aktie.

Die Aktie notiert aktuell bei 1.220,00 Euro und verzeichnet seit Jahresanfang ein solides Plus von über 22 Prozent, auch wenn sie heute leicht nachgab.

Der Ausblick bleibt optimistisch: Für das laufende Jahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatzanstieg auf 34 bis 39 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge zwischen 51 und 53 Prozent. Mit der technologischen Alleistellung bei High-NA-EUV und der ungebrochenen Nachfrage nach KI-Infrastruktur sichert sich ASML seine dominante Rolle im Halbleitersektor auch für das kommende Jahrzehnt.

Anzeige

ASML-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ASML-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten ASML-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ASML-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ASML: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Bürgergeld-Reform: Bundestag entscheidet über schärfere Regeln ( Finanzt...

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» ASML Aktie: Technologischer Durchbruch ( Finanztrends)

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

» Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

» Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

» Nachhaltigkeitsprüfung: Unternehmen fürchten Prüfermangel und Kostenexpl...

» Deutsche Telekom Aktie: KI-Offensive gestartet ( Finanztrends)

» PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS vom Schiedsrichterstuhl ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: FACC(1), SBO(1), voestalpine(1), Telekom Austria(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.96%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), RBI(1)
    BSN MA-Event BMW
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.4%, Rutsch der Stunde: Amag -1.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Uniqa(1), SBO(1), Porr(1), Strabag(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.89%
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 3438 Zeichen

    Der niederländische Chipausrüster ASML zementiert seine Monopolstellung mit einer entscheidenden Nachricht für die Halbleiterbranche: Die neueste Generation der High-NA-EUV-Maschinen ist bereit für die Massenproduktion. Damit liefert der Konzern die notwendige Hardware für die nächste Welle der KI-Entwicklung. Während Kunden wie Intel und TSMC die Integration der hochkomplexen Systeme vorbereiten, profitieren Aktionäre zusätzlich von einem milliardenschweren Rückkaufprogramm.

    Ein Quantensprung für die Chipfertigung

    Die Bestätigung durch CTO Marco Pieters markiert einen Wendepunkt in der Lithografie-Technologie. Die neuen High-NA-EUV-Systeme haben laut Unternehmensangaben bereits 500.000 Silizium-Wafer verarbeitet und erreichen eine Verfügbarkeit von rund 80 Prozent – bis Jahresende wird ein Wert von 90 Prozent angestrebt.

    Der technologische Vorteil dieser Maschinen liegt in ihrer Präzision. Sie ermöglichen es Chipherstellern, komplexe Belichtungsschritte zusammenzufassen. Anstatt mehrere Durchgänge mit herkömmlichen Systemen fahren zu müssen, reicht künftig ein einziger Schritt mit der High-NA-Technologie. Dies steigert die Effizienz in der Produktion erheblich, auch wenn die vollständige Integration in die Fabriken der Kunden noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen dürfte.

    Warum der Schritt für KI entscheidend ist

    Der Zeitpunkt für diesen Meilenstein ist kein Zufall. Die aktuelle Generation der Lithografie-Systeme stößt bei der Fertigung modernster KI-Beschleuniger an physikalische Grenzen. Um leistungsfähigere Chips für große Sprachmodelle und KI-Anwendungen zu produzieren, sind dichtere Schaltkreise notwendig.

    High-NA-EUV durchbricht die bisherigen Barrieren. Trotz des enormen Stückpreises von rund 400 Millionen US-Dollar – doppelt so viel wie beim Vorgängermodell – ist die Nachfrage bei Branchengrößen ungebrochen. ASML bedient hier einen Markt ohne nennenswerte Konkurrenz.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ASML?

    Milliardenprogramm für Aktionäre

    Parallel zum technologischen Fortschritt treibt ASML die Pflege des Aktienkurses voran. Im Rahmen des bis Ende 2028 laufenden Rückkaufprogramms über ein Volumen von bis zu 12 Milliarden Euro wurden allein in der letzten Februarwoche Aktien im Wert von rund 125 Millionen Euro vom Markt genommen. Fundamental stützt sich dieser Schritt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 mit einem Nettoumsatz von 32,7 Milliarden Euro und einer geplanten Dividendenerhöhung um 17 Prozent auf 7,50 Euro je Aktie.

    Die Aktie notiert aktuell bei 1.220,00 Euro und verzeichnet seit Jahresanfang ein solides Plus von über 22 Prozent, auch wenn sie heute leicht nachgab.

    Der Ausblick bleibt optimistisch: Für das laufende Jahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatzanstieg auf 34 bis 39 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge zwischen 51 und 53 Prozent. Mit der technologischen Alleistellung bei High-NA-EUV und der ungebrochenen Nachfrage nach KI-Infrastruktur sichert sich ASML seine dominante Rolle im Halbleitersektor auch für das kommende Jahrzehnt.

    Anzeige

    ASML-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ASML-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

    Die neusten ASML-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ASML-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    ASML: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Bürgergeld-Reform: Bundestag entscheidet über schärfere Regeln ( Finanzt...

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » ASML Aktie: Technologischer Durchbruch ( Finanztrends)

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

    » Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

    » Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

    » Nachhaltigkeitsprüfung: Unternehmen fürchten Prüfermangel und Kostenexpl...

    » Deutsche Telekom Aktie: KI-Offensive gestartet ( Finanztrends)

    » PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
    AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
    LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS vom Schiedsrichterstuhl ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: FACC(1), SBO(1), voestalpine(1), Telekom Austria(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.96%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), RBI(1)
      BSN MA-Event BMW
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.4%, Rutsch der Stunde: Amag -1.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Uniqa(1), SBO(1), Porr(1), Strabag(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.89%
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de