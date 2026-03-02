» ASML Aktie: Technologischer Durchbruch ( Finanztrends)

02.03.2026, 3438 Zeichen

Der niederländische Chipausrüster ASML zementiert seine Monopolstellung mit einer entscheidenden Nachricht für die Halbleiterbranche: Die neueste Generation der High-NA-EUV-Maschinen ist bereit für die Massenproduktion. Damit liefert der Konzern die notwendige Hardware für die nächste Welle der KI-Entwicklung. Während Kunden wie Intel und TSMC die Integration der hochkomplexen Systeme vorbereiten, profitieren Aktionäre zusätzlich von einem milliardenschweren Rückkaufprogramm.

Ein Quantensprung für die Chipfertigung

Die Bestätigung durch CTO Marco Pieters markiert einen Wendepunkt in der Lithografie-Technologie. Die neuen High-NA-EUV-Systeme haben laut Unternehmensangaben bereits 500.000 Silizium-Wafer verarbeitet und erreichen eine Verfügbarkeit von rund 80 Prozent – bis Jahresende wird ein Wert von 90 Prozent angestrebt.

Der technologische Vorteil dieser Maschinen liegt in ihrer Präzision. Sie ermöglichen es Chipherstellern, komplexe Belichtungsschritte zusammenzufassen. Anstatt mehrere Durchgänge mit herkömmlichen Systemen fahren zu müssen, reicht künftig ein einziger Schritt mit der High-NA-Technologie. Dies steigert die Effizienz in der Produktion erheblich, auch wenn die vollständige Integration in die Fabriken der Kunden noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen dürfte.

Warum der Schritt für KI entscheidend ist

Der Zeitpunkt für diesen Meilenstein ist kein Zufall. Die aktuelle Generation der Lithografie-Systeme stößt bei der Fertigung modernster KI-Beschleuniger an physikalische Grenzen. Um leistungsfähigere Chips für große Sprachmodelle und KI-Anwendungen zu produzieren, sind dichtere Schaltkreise notwendig.

High-NA-EUV durchbricht die bisherigen Barrieren. Trotz des enormen Stückpreises von rund 400 Millionen US-Dollar – doppelt so viel wie beim Vorgängermodell – ist die Nachfrage bei Branchengrößen ungebrochen. ASML bedient hier einen Markt ohne nennenswerte Konkurrenz.