» ASML Aktie: Technologischer Durchbruch ( Finanztrends)

ASML Aktie: Technologischer Durchbruch
02.03.2026
Der niederländische Chipausrüster ASML zementiert seine Monopolstellung mit einer entscheidenden Nachricht für die Halbleiterbranche: Die neueste Generation der High-NA-EUV-Maschinen ist bereit für die Massenproduktion. Damit liefert der Konzern die notwendige Hardware für die nächste Welle der KI-Entwicklung. Während Kunden wie Intel und TSMC die Integration der hochkomplexen Systeme vorbereiten, profitieren Aktionäre zusätzlich von einem milliardenschweren Rückkaufprogramm.
Ein Quantensprung für die Chipfertigung
Die Bestätigung durch CTO Marco Pieters markiert einen Wendepunkt in der Lithografie-Technologie. Die neuen High-NA-EUV-Systeme haben laut Unternehmensangaben bereits 500.000 Silizium-Wafer verarbeitet und erreichen eine Verfügbarkeit von rund 80 Prozent – bis Jahresende wird ein Wert von 90 Prozent angestrebt.
Der technologische Vorteil dieser Maschinen liegt in ihrer Präzision. Sie ermöglichen es Chipherstellern, komplexe Belichtungsschritte zusammenzufassen. Anstatt mehrere Durchgänge mit herkömmlichen Systemen fahren zu müssen, reicht künftig ein einziger Schritt mit der High-NA-Technologie. Dies steigert die Effizienz in der Produktion erheblich, auch wenn die vollständige Integration in die Fabriken der Kunden noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen dürfte.
Warum der Schritt für KI entscheidend ist
Der Zeitpunkt für diesen Meilenstein ist kein Zufall. Die aktuelle Generation der Lithografie-Systeme stößt bei der Fertigung modernster KI-Beschleuniger an physikalische Grenzen. Um leistungsfähigere Chips für große Sprachmodelle und KI-Anwendungen zu produzieren, sind dichtere Schaltkreise notwendig.
High-NA-EUV durchbricht die bisherigen Barrieren. Trotz des enormen Stückpreises von rund 400 Millionen US-Dollar – doppelt so viel wie beim Vorgängermodell – ist die Nachfrage bei Branchengrößen ungebrochen. ASML bedient hier einen Markt ohne nennenswerte Konkurrenz.
Milliardenprogramm für Aktionäre
Parallel zum technologischen Fortschritt treibt ASML die Pflege des Aktienkurses voran. Im Rahmen des bis Ende 2028 laufenden Rückkaufprogramms über ein Volumen von bis zu 12 Milliarden Euro wurden allein in der letzten Februarwoche Aktien im Wert von rund 125 Millionen Euro vom Markt genommen. Fundamental stützt sich dieser Schritt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 mit einem Nettoumsatz von 32,7 Milliarden Euro und einer geplanten Dividendenerhöhung um 17 Prozent auf 7,50 Euro je Aktie.
Die Aktie notiert aktuell bei 1.220,00 Euro und verzeichnet seit Jahresanfang ein solides Plus von über 22 Prozent, auch wenn sie heute leicht nachgab.
Der Ausblick bleibt optimistisch: Für das laufende Jahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatzanstieg auf 34 bis 39 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge zwischen 51 und 53 Prozent. Mit der technologischen Alleistellung bei High-NA-EUV und der ungebrochenen Nachfrage nach KI-Infrastruktur sichert sich ASML seine dominante Rolle im Halbleitersektor auch für das kommende Jahrzehnt.
