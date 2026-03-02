SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)

02.03.2026, 3377 Zeichen

Heidelberg Materials liefert die besten Zahlen der Unternehmensgeschichte, doch die Anleger ziehen die Reißleine. Trotz operativer Rekorde belastet ein konservativer Ausblick für 2026 die Stimmung. Hinzu kommen politische Störfeuer aus Italien, die den gesamten Sektor verunsichern und die operativen Erfolge in den Hintergrund drängen.

Operativ läuft es rund beim Baustoffriesen. Mit einem operativen Ergebnis von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2025 markierte der Konzern einen neuen Höchstwert. Doch die Börse handelt die Zukunft, und hier zeigten sich Investoren enttäuscht. Der für 2026 in Aussicht gestellte Zielkorridor liegt mit seinem Mittelwert rund 3,6 Prozent unter den Konsenserwartungen der Analysten. Das Management stapelt tief, was am Markt als Warnsignal interpretiert wurde.

Zusätzlich drückt die Unsicherheit über den europäischen Emissionshandel (ETS) auf den Kurs. Berichte, wonach Italien auf eine Aussetzung des Handelssystems drängen könnte, sorgten für Unruhe bei den Zementwerten. Auch angekündigte Währungseffekte könnten das Ergebnis im laufenden Jahr belasten. Diese Gemengelage spiegelt sich deutlich im Aktienkurs wider, der auf Wochensicht über 7 Prozent verlor und zuletzt bei 188,55 Euro notierte.

Effizienzprogramm greift früher

Während externe Faktoren bremsen, drückt das Management intern aufs Tempo. Das Sparprogramm "Transformation Accelerator" liefert schneller als geplant Ergebnisse und hat bereits 380 Millionen Euro beigetragen. Konzernchef von Achten rechnet damit, das ursprüngliche Ziel von 500 Millionen Euro bis Ende 2026 deutlich zu übertreffen.

Gleichzeitig sucht der Konzern sein Heil in der geografischen Diversifizierung. Die geplante Übernahme des Baustoffgeschäfts der Maas Group in Australien soll die Abhängigkeit von den schwächelnden Baukonjunkturen in West- und Nordeuropa verringern. Während Nordamerika von Infrastrukturausgaben profitiert, rechnet das Unternehmen in Europa erst im zweiten Halbjahr mit einer Besserung.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Heidelberg Materials?

Aktionäre profitieren trotzdem

Anleger sollen trotz der Kursdelle nicht leer ausgehen. Das Unternehmen setzt seine Politik der steigenden Aktionärsrenditen fort und kombiniert progressive Dividenden mit Aktienrückkäufen. Nach Abschluss der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms im Dezember steht die dritte Tranche für das zweite Quartal 2026 bereits in den Startlöchern.

Der Konzern steht vor einem Spagat zwischen operativer Stärke und einem schwierigen regulatorischen Marktumfeld. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird sein, ob die konservative Prognose lediglich Vorsicht widerspiegelt oder ob die politischen Risiken rund um den Emissionshandel tatsächlich auf die Margen durchschlagen. Spätestens mit dem Start der nächsten Rückkauf-Tranche im zweiten Quartal wird sich zeigen, ob dies als Stütze für den Aktienkurs ausreicht.

Anzeige

Heidelberg Materials-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Heidelberg Materials-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Heidelberg Materials-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Heidelberg Materials-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Heidelberg Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...

» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)

» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN Vola-Event OMV
    BSN Vola-Event OMV
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 3377 Zeichen

    Heidelberg Materials liefert die besten Zahlen der Unternehmensgeschichte, doch die Anleger ziehen die Reißleine. Trotz operativer Rekorde belastet ein konservativer Ausblick für 2026 die Stimmung. Hinzu kommen politische Störfeuer aus Italien, die den gesamten Sektor verunsichern und die operativen Erfolge in den Hintergrund drängen.

    Operativ läuft es rund beim Baustoffriesen. Mit einem operativen Ergebnis von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2025 markierte der Konzern einen neuen Höchstwert. Doch die Börse handelt die Zukunft, und hier zeigten sich Investoren enttäuscht. Der für 2026 in Aussicht gestellte Zielkorridor liegt mit seinem Mittelwert rund 3,6 Prozent unter den Konsenserwartungen der Analysten. Das Management stapelt tief, was am Markt als Warnsignal interpretiert wurde.

    Zusätzlich drückt die Unsicherheit über den europäischen Emissionshandel (ETS) auf den Kurs. Berichte, wonach Italien auf eine Aussetzung des Handelssystems drängen könnte, sorgten für Unruhe bei den Zementwerten. Auch angekündigte Währungseffekte könnten das Ergebnis im laufenden Jahr belasten. Diese Gemengelage spiegelt sich deutlich im Aktienkurs wider, der auf Wochensicht über 7 Prozent verlor und zuletzt bei 188,55 Euro notierte.

    Effizienzprogramm greift früher

    Während externe Faktoren bremsen, drückt das Management intern aufs Tempo. Das Sparprogramm "Transformation Accelerator" liefert schneller als geplant Ergebnisse und hat bereits 380 Millionen Euro beigetragen. Konzernchef von Achten rechnet damit, das ursprüngliche Ziel von 500 Millionen Euro bis Ende 2026 deutlich zu übertreffen.

    Gleichzeitig sucht der Konzern sein Heil in der geografischen Diversifizierung. Die geplante Übernahme des Baustoffgeschäfts der Maas Group in Australien soll die Abhängigkeit von den schwächelnden Baukonjunkturen in West- und Nordeuropa verringern. Während Nordamerika von Infrastrukturausgaben profitiert, rechnet das Unternehmen in Europa erst im zweiten Halbjahr mit einer Besserung.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Heidelberg Materials?

    Aktionäre profitieren trotzdem

    Anleger sollen trotz der Kursdelle nicht leer ausgehen. Das Unternehmen setzt seine Politik der steigenden Aktionärsrenditen fort und kombiniert progressive Dividenden mit Aktienrückkäufen. Nach Abschluss der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms im Dezember steht die dritte Tranche für das zweite Quartal 2026 bereits in den Startlöchern.

    Der Konzern steht vor einem Spagat zwischen operativer Stärke und einem schwierigen regulatorischen Marktumfeld. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird sein, ob die konservative Prognose lediglich Vorsicht widerspiegelt oder ob die politischen Risiken rund um den Emissionshandel tatsächlich auf die Margen durchschlagen. Spätestens mit dem Start der nächsten Rückkauf-Tranche im zweiten Quartal wird sich zeigen, ob dies als Stütze für den Aktienkurs ausreicht.

    Anzeige

    Heidelberg Materials-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Heidelberg Materials-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

    Die neusten Heidelberg Materials-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Heidelberg Materials-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Heidelberg Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

    » Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

    » ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

    » Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    » Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

    » Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

    » FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

    » Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...

    » RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)

    » FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN Vola-Event OMV
      BSN Vola-Event OMV
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de