ATX-Trends: Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom ...

21.01.2026, 1627 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Das Gerangel um Grönland zwischen den USA und Europa drückt weiter schwer auf Europas Börsen. Der Wiener Leitindex ATX fiel gestern Dienstag um 1,3 Prozent auf 5.370,85 Punkte. Haupttreiber sind US-Präsident Donald Trumps Zugriffswünsche auf Grönland, die mit Zolldrohungen einhergehen. Die Zölle hätten bereits deutliche Bremsspuren bei den Exporten hinterlassen. "Würden sich die Zölle noch erhöhen, würde sich einerseits der Exportrückgang fortsetzen und andererseits sogar auch noch beschleunigen", darunter würde die gesamte Wirtschaft leiden."

Betroffen von den neuen Zöllen wären acht europäische NATO-Länder, darunter auch Deutschland. Die Verschärfung der transatlantischen Spannungen und die neue Zollunsicherheit nagten an der europäischen Anlagestory. Es liege nun ein Schatten über der erwarteten Gewinnbelebung europäischer Konzerne.

Bei den Einzelwerten rückten am heimischen Markt der Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom und der Caterer Do&Co in den Fokus. Der Flughafen Wien hat bekanntgegeben, mit einem Passagierrückgang zu rechnen. Die Flughafenpapiere landeten nach einem zwischenzeitlichen Minus zum Handelsschluss bei 0,0 Prozent.

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom wiederum konnte von einem neuen Auftrag in Griechenland berichten. Die Anleger konnten damit nicht beeindruckt werden. Kapsch TrafficCom erholten sich im Tagesverlauf aber etwas und gingen mit minus 0,3 Prozent aus dem Tag. International schwächelt besonders der Ölsektor. Das bekommt auch das ATX Prime-Schwergewicht OMV zu spüren. Die Aktien des heimischen Ölkonzerns verloren 2,1 Prozent."

(21.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nvidia, ChatGPT

» ATX-Trends: wienerberger, Verbund, VIG, Uniqa ...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert (De...

» Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung (Börse Geschi...

» Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Öst...

» PIR-News: wienerberger-Zahlen, Post eröffnet, neues Kursziel für Verbund...

» Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, EVN und Verbund gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Davos, Johanna Duchek RBI, Disney, Netflix