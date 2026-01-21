ATX-Trends: Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom ...
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Das Gerangel um Grönland zwischen den USA und Europa drückt weiter schwer auf Europas Börsen. Der Wiener Leitindex ATX fiel gestern Dienstag um 1,3 Prozent auf 5.370,85 Punkte. Haupttreiber sind US-Präsident Donald Trumps Zugriffswünsche auf Grönland, die mit Zolldrohungen einhergehen. Die Zölle hätten bereits deutliche Bremsspuren bei den Exporten hinterlassen. "Würden sich die Zölle noch erhöhen, würde sich einerseits der Exportrückgang fortsetzen und andererseits sogar auch noch beschleunigen", darunter würde die gesamte Wirtschaft leiden."
Betroffen von den neuen Zöllen wären acht europäische NATO-Länder, darunter auch Deutschland. Die Verschärfung der transatlantischen Spannungen und die neue Zollunsicherheit nagten an der europäischen Anlagestory. Es liege nun ein Schatten über der erwarteten Gewinnbelebung europäischer Konzerne.
Bei den Einzelwerten rückten am heimischen Markt der Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom und der Caterer Do&Co in den Fokus. Der Flughafen Wien hat bekanntgegeben, mit einem Passagierrückgang zu rechnen. Die Flughafenpapiere landeten nach einem zwischenzeitlichen Minus zum Handelsschluss bei 0,0 Prozent.
Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom wiederum konnte von einem neuen Auftrag in Griechenland berichten. Die Anleger konnten damit nicht beeindruckt werden. Kapsch TrafficCom erholten sich im Tagesverlauf aber etwas und gingen mit minus 0,3 Prozent aus dem Tag. International schwächelt besonders der Ölsektor. Das bekommt auch das ATX Prime-Schwergewicht OMV zu spüren. Die Aktien des heimischen Ölkonzerns verloren 2,1 Prozent."
Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.
