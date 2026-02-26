SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Marvell Aktie: Wie Kabel und Chips zusammenwachsen ( Finanztrends)

26.02.2026, 2461 Zeichen

Während die Tech-Welt gebannt auf immer leistungsfähigere KI-Prozessoren schaut, entsteht ein neuer Engpass: Wie bekommen Rechenzentren die gewaltigen Datenmengen schnell genug von einem Chip zum anderen? Marvell Technology präsentiert auf der DesignCon 2026 seine Antwort – und zeigt, warum Verbindungstechnologie im KI-Zeitalter zum Schlüsselfaktor wird.

Der Flaschenhals verlagert sich

Der Halbleiterkonzern aus Santa Clara macht auf der Fachmesse in dieser Woche deutlich: Die Rechenleistung einzelner Chips ist längst nicht mehr das limitierende Element in KI-Rechenzentren. Stattdessen bremsen unzureichende Verbindungen zwischen Prozessoren, Servern und Racks die Leistung aus. Marvell stellt Lösungen vor, die auf Package-, Server- und Rack-Ebene mehr Bandbreite und Energieeffizienz liefern sollen. Im Mittelpunkt steht unter anderem eine Demonstration der PCIe 8.0 SerDes-Technologie.

Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt. Analysten schrauben ihre Prognosen für Infrastruktur-Investitionen kontinuierlich nach oben. Die Bank of America sieht den Gesamtmarkt für KI-Rechenzentren bis 2030 bei 1,4 Billionen Dollar – ein Vielfaches des heutigen Volumens.

Zukäufe stärken Position

Marvell hat sich Anfang Februar durch die Übernahme von Celestial AI und Mitte des Monats durch den Erwerb von XConn Technologies verstärkt. Beide Akquisitionen zielen darauf ab, die Führungsrolle bei Verbindungstechnologien für KI- und Cloud-Rechenzentren auszubauen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu – das Segment entwickelt sich zum Wachstumstreiber.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Marvell Technology?

Die Botschaft ist klar: Während Wettbewerber um die schnellsten Chips kämpfen, positioniert sich Marvell als Infrastruktur-Spezialist, der die Performance ganzer Systeme optimiert. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob diese Strategie auch bei Kunden und Investoren verfängt.

Anzeige

Marvell Technology-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Marvell Technology-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Marvell Technology-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Marvell Technology-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Marvell Technology: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(26.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

Random Partner

Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...

» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...

» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...

» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)

» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...

» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Immobilien 2022
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(5), OMV(1), Kontron(1)
    BSN Vola-Event Scout24
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1), AT&S(1), Porr(1), voestalpine(1), Bawag(1)
    Star der Stunde: FACC 0.84%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.1%, Rutsch der Stunde: Amag -1.15%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Verbund(1), voestalpine(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Hannover Rück
    Star der Stunde: Verbund 0.71%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.25%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    26.02.2026, 2461 Zeichen

    Während die Tech-Welt gebannt auf immer leistungsfähigere KI-Prozessoren schaut, entsteht ein neuer Engpass: Wie bekommen Rechenzentren die gewaltigen Datenmengen schnell genug von einem Chip zum anderen? Marvell Technology präsentiert auf der DesignCon 2026 seine Antwort – und zeigt, warum Verbindungstechnologie im KI-Zeitalter zum Schlüsselfaktor wird.

    Der Flaschenhals verlagert sich

    Der Halbleiterkonzern aus Santa Clara macht auf der Fachmesse in dieser Woche deutlich: Die Rechenleistung einzelner Chips ist längst nicht mehr das limitierende Element in KI-Rechenzentren. Stattdessen bremsen unzureichende Verbindungen zwischen Prozessoren, Servern und Racks die Leistung aus. Marvell stellt Lösungen vor, die auf Package-, Server- und Rack-Ebene mehr Bandbreite und Energieeffizienz liefern sollen. Im Mittelpunkt steht unter anderem eine Demonstration der PCIe 8.0 SerDes-Technologie.

    Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt. Analysten schrauben ihre Prognosen für Infrastruktur-Investitionen kontinuierlich nach oben. Die Bank of America sieht den Gesamtmarkt für KI-Rechenzentren bis 2030 bei 1,4 Billionen Dollar – ein Vielfaches des heutigen Volumens.

    Zukäufe stärken Position

    Marvell hat sich Anfang Februar durch die Übernahme von Celestial AI und Mitte des Monats durch den Erwerb von XConn Technologies verstärkt. Beide Akquisitionen zielen darauf ab, die Führungsrolle bei Verbindungstechnologien für KI- und Cloud-Rechenzentren auszubauen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu – das Segment entwickelt sich zum Wachstumstreiber.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Marvell Technology?

    Die Botschaft ist klar: Während Wettbewerber um die schnellsten Chips kämpfen, positioniert sich Marvell als Infrastruktur-Spezialist, der die Performance ganzer Systeme optimiert. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob diese Strategie auch bei Kunden und Investoren verfängt.

    Anzeige

    Marvell Technology-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Marvell Technology-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten Marvell Technology-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Marvell Technology-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Marvell Technology: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (26.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

    Random Partner

    Matejka & Partner
    Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...

    » Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...

    » RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...

    » Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)

    » Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...

    » Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Immobilien 2022
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
    Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
    Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(5), OMV(1), Kontron(1)
      BSN Vola-Event Scout24
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1), AT&S(1), Porr(1), voestalpine(1), Bawag(1)
      Star der Stunde: FACC 0.84%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.1%, Rutsch der Stunde: Amag -1.15%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Verbund(1), voestalpine(1), RBI(1)
      BSN MA-Event Hannover Rück
      Star der Stunde: Verbund 0.71%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.25%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de