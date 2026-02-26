SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

L&G Gold Mining ETF: Auf Rekordkurs ( Finanztrends)

26.02.2026, 3356 Zeichen

Der Goldsektor erlebt Anfang 2026 einen deutlichen Aufwind, getrieben von globalen Unsicherheiten und einer Neubewertung durch führende Finanzinstitute. Während physisches Gold als sicherer Hafen gefragt bleibt, rücken die Produzenten hinter dem Edelmetall verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Erwartung steigender Rohstoffpreise heizt die Gewinnfantasie im Minensektor an und sorgt für eine dynamische Entwicklung bei entsprechenden Anlageprodukten.

Analysten schrauben Erwartungen hoch

Mehrere Schwergewichte der Finanzwelt haben ihre Prognosen für den Goldpreis im weiteren Jahresverlauf massiv nach oben korrigiert. Goldman Sachs visiert ein Ziel von 5.400 US-Dollar an und verweist auf die anhaltende Diversifizierung privater Investoren in unsicheren Zeiten. Andere Institute zeigen sich noch optimistischer: Die Deutsche Bank prognostiziert 6.000 US-Dollar, während UBS und J.P. Morgan Erwartungen von bis zu 6.300 US-Dollar formulieren.

Diese hohen Preisziele für das unterliegende Edelmetall wirken als direkter Katalysator für die operativen Margen der globalen Minenbetreiber. Unternehmen wie Anglo American oder Fresnillo konnten bereits von diesem Umfeld profitieren. Da die Förderkosten in der Regel weniger stark schwanken als der Marktpreis des Goldes, führen steigende Notierungen bei den Produzenten oft zu überproportionalen Gewinnsteigerungen.

Struktur und Wettbewerb im Sektor

Im Vergleich zu rein physischen Gold-Investments bietet der L&G Gold Mining UCITS ETF einen Zugang zum Aktiensegment der Branche. Durch seine Struktur als offener ETF sorgt ein effizienter Arbitrage-Mechanismus dafür, dass der Marktpreis stets eng am tatsächlichen Nettoinventarwert der enthaltenen Unternehmen bleibt. Dies unterscheidet ihn von geschlossenen Rohstofffonds, die oft mit Auf- oder Abschlägen gehandelt werden.

Innerhalb des Sektors konkurriert das Produkt mit Ansätzen wie dem iShares MSCI Global Gold Miners ETF oder einkommensfokussierten Varianten wie dem NEOS Gold High Income ETF. Während reine Gold-Fonds wie der SPDR Gold Shares (GLD) die reine Preisbewegung des Metalls abbilden, setzen Anleger mit dem Minen-ETF auf die industrielle Wertschöpfung und die Hebelwirkung der Förderunternehmen.

Fokus auf die kommenden Gewinnberichte

Für den weiteren Erfolg wird entscheidend sein, wie effizient die Minengesellschaften die hohen Goldpreise in reale Cashflows ummünzen. Mit einem Plus von knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn markierte der ETF heute mit 118,70 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Marktteilnehmer sollten nun verstärkt auf die anstehenden Quartalszahlen der großen Goldproduzenten sowie auf die Entwicklung der Kosteninflation innerhalb der Förderindustrie achten, da diese Faktoren die künftige Rentabilität maßgeblich bestimmen werden.

(26.02.2026)

