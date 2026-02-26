L&G Gold Mining ETF: Auf Rekordkurs ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
26.02.2026, 3356 Zeichen
Der Goldsektor erlebt Anfang 2026 einen deutlichen Aufwind, getrieben von globalen Unsicherheiten und einer Neubewertung durch führende Finanzinstitute. Während physisches Gold als sicherer Hafen gefragt bleibt, rücken die Produzenten hinter dem Edelmetall verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Erwartung steigender Rohstoffpreise heizt die Gewinnfantasie im Minensektor an und sorgt für eine dynamische Entwicklung bei entsprechenden Anlageprodukten.
Analysten schrauben Erwartungen hoch
Mehrere Schwergewichte der Finanzwelt haben ihre Prognosen für den Goldpreis im weiteren Jahresverlauf massiv nach oben korrigiert. Goldman Sachs visiert ein Ziel von 5.400 US-Dollar an und verweist auf die anhaltende Diversifizierung privater Investoren in unsicheren Zeiten. Andere Institute zeigen sich noch optimistischer: Die Deutsche Bank prognostiziert 6.000 US-Dollar, während UBS und J.P. Morgan Erwartungen von bis zu 6.300 US-Dollar formulieren.
Diese hohen Preisziele für das unterliegende Edelmetall wirken als direkter Katalysator für die operativen Margen der globalen Minenbetreiber. Unternehmen wie Anglo American oder Fresnillo konnten bereits von diesem Umfeld profitieren. Da die Förderkosten in der Regel weniger stark schwanken als der Marktpreis des Goldes, führen steigende Notierungen bei den Produzenten oft zu überproportionalen Gewinnsteigerungen.
Struktur und Wettbewerb im Sektor
Im Vergleich zu rein physischen Gold-Investments bietet der L&G Gold Mining UCITS ETF einen Zugang zum Aktiensegment der Branche. Durch seine Struktur als offener ETF sorgt ein effizienter Arbitrage-Mechanismus dafür, dass der Marktpreis stets eng am tatsächlichen Nettoinventarwert der enthaltenen Unternehmen bleibt. Dies unterscheidet ihn von geschlossenen Rohstofffonds, die oft mit Auf- oder Abschlägen gehandelt werden.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei L&G Gold Mining UCITS ETF?
Innerhalb des Sektors konkurriert das Produkt mit Ansätzen wie dem iShares MSCI Global Gold Miners ETF oder einkommensfokussierten Varianten wie dem NEOS Gold High Income ETF. Während reine Gold-Fonds wie der SPDR Gold Shares (GLD) die reine Preisbewegung des Metalls abbilden, setzen Anleger mit dem Minen-ETF auf die industrielle Wertschöpfung und die Hebelwirkung der Förderunternehmen.
Fokus auf die kommenden Gewinnberichte
Für den weiteren Erfolg wird entscheidend sein, wie effizient die Minengesellschaften die hohen Goldpreise in reale Cashflows ummünzen. Mit einem Plus von knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn markierte der ETF heute mit 118,70 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Marktteilnehmer sollten nun verstärkt auf die anstehenden Quartalszahlen der großen Goldproduzenten sowie auf die Entwicklung der Kosteninflation innerhalb der Förderindustrie achten, da diese Faktoren die künftige Rentabilität maßgeblich bestimmen werden.
L&G Gold Mining UCITS ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue L&G Gold Mining UCITS ETF-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:
Die neusten L&G Gold Mining UCITS ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für L&G Gold Mining UCITS ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
L&G Gold Mining UCITS ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
26.02.2026, 3356 Zeichen
Der Goldsektor erlebt Anfang 2026 einen deutlichen Aufwind, getrieben von globalen Unsicherheiten und einer Neubewertung durch führende Finanzinstitute. Während physisches Gold als sicherer Hafen gefragt bleibt, rücken die Produzenten hinter dem Edelmetall verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Erwartung steigender Rohstoffpreise heizt die Gewinnfantasie im Minensektor an und sorgt für eine dynamische Entwicklung bei entsprechenden Anlageprodukten.
Analysten schrauben Erwartungen hoch
Mehrere Schwergewichte der Finanzwelt haben ihre Prognosen für den Goldpreis im weiteren Jahresverlauf massiv nach oben korrigiert. Goldman Sachs visiert ein Ziel von 5.400 US-Dollar an und verweist auf die anhaltende Diversifizierung privater Investoren in unsicheren Zeiten. Andere Institute zeigen sich noch optimistischer: Die Deutsche Bank prognostiziert 6.000 US-Dollar, während UBS und J.P. Morgan Erwartungen von bis zu 6.300 US-Dollar formulieren.
Diese hohen Preisziele für das unterliegende Edelmetall wirken als direkter Katalysator für die operativen Margen der globalen Minenbetreiber. Unternehmen wie Anglo American oder Fresnillo konnten bereits von diesem Umfeld profitieren. Da die Förderkosten in der Regel weniger stark schwanken als der Marktpreis des Goldes, führen steigende Notierungen bei den Produzenten oft zu überproportionalen Gewinnsteigerungen.
Struktur und Wettbewerb im Sektor
Im Vergleich zu rein physischen Gold-Investments bietet der L&G Gold Mining UCITS ETF einen Zugang zum Aktiensegment der Branche. Durch seine Struktur als offener ETF sorgt ein effizienter Arbitrage-Mechanismus dafür, dass der Marktpreis stets eng am tatsächlichen Nettoinventarwert der enthaltenen Unternehmen bleibt. Dies unterscheidet ihn von geschlossenen Rohstofffonds, die oft mit Auf- oder Abschlägen gehandelt werden.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei L&G Gold Mining UCITS ETF?
Innerhalb des Sektors konkurriert das Produkt mit Ansätzen wie dem iShares MSCI Global Gold Miners ETF oder einkommensfokussierten Varianten wie dem NEOS Gold High Income ETF. Während reine Gold-Fonds wie der SPDR Gold Shares (GLD) die reine Preisbewegung des Metalls abbilden, setzen Anleger mit dem Minen-ETF auf die industrielle Wertschöpfung und die Hebelwirkung der Förderunternehmen.
Fokus auf die kommenden Gewinnberichte
Für den weiteren Erfolg wird entscheidend sein, wie effizient die Minengesellschaften die hohen Goldpreise in reale Cashflows ummünzen. Mit einem Plus von knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn markierte der ETF heute mit 118,70 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Marktteilnehmer sollten nun verstärkt auf die anstehenden Quartalszahlen der großen Goldproduzenten sowie auf die Entwicklung der Kosteninflation innerhalb der Förderindustrie achten, da diese Faktoren die künftige Rentabilität maßgeblich bestimmen werden.
L&G Gold Mining UCITS ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue L&G Gold Mining UCITS ETF-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:
Die neusten L&G Gold Mining UCITS ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für L&G Gold Mining UCITS ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
L&G Gold Mining UCITS ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha