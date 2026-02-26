Datenschutzbehörden verschärfen den Ton: Die Gnadenfrist ist vorbei ( Finanztrends)

26.02.2026, 4275 Zeichen

Europäische Datenschutzbehörden gehen mit der DSGVO-Einhaltung deutlich härter ins Gericht. Hohe Strafen und Rekordmeldungen von Datenpannen zeigen ein verschärftes regulatorisches Klima.

Anzeige

Angesichts der Rekordstrafen und der schärferen Kontrollen durch die Behörden ist eine lückenlose Dokumentation für Unternehmen überlebenswichtig. Diese kostenlose Excel-Vorlage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO in kürzester Zeit rechtssicher zu erstellen. Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO in unter einer Stunde erstellt

Nach fast acht Jahren unter der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die Phase der Nachsicht vorbei. Die Behörden erwarten nun klare Verantwortung und zeigen weniger Toleranz für Verstöße. Die Analyse aktueller Durchsetzungsdaten belegt diesen Kurswechsel.

Rekordstrafen und explodierende Pannenmeldungen

Die finanziellen Konsequenzen bleiben auf hohem Niveau: 2025 verhängten die Behörden in Europa Bußgelder in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro. Damit setzt sich das hohe Niveau aus dem Vorjahr fort. Gleichzeitig erreichen die gemeldeten Datenschutzverletzungen einen neuen Höchststand.

Erstmals seit Inkrafttreten der Verordnung 2018 übersteigt die tägliche Durchschnittszahl gemeldeter Pannen die Marke von 443. Das ist ein dramatischer Anstieg um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung markiert eine neue Ära der Cyber-Bedrohungen und unterstreicht den verschärften Fokus der Aufsicht auf Datensicherheit.

Die Gnadenfrist ist abgelaufen

Eine Analyse vom 24. Februar 2026 identifiziert den Grund für die anhaltend hohen Strafen: Die Aufsichtsbehörden gehen davon aus, dass Unternehmen genug Zeit hatten, die Anforderungen der DSGVO zu verstehen und umzusetzen. Die Phase der Erziehung und Verwarnungen ist definitiv vorbei.

Die Datenschutzbehörden (DSBs) konzentrieren sich nun auf die konsequente Ahndung von Verstößen. Ausreden für mangelnde Compliance ziehen kaum noch. Unternehmen, die Datenschutz nicht in ihre Kernprozesse integrieren, müssen mit empfindlichen Strafen rechnen. Diese können bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen.

Diese Verstöße kosten Millionen

Die Analyse großer Strafverfahren zeigt klare Muster. Der häufigste Grund für eine DSGVO-Geldbuße ist das Fehlen einer rechtmäßigen Grundlage für die Datenverarbeitung nach Artikel 6.

Dazu zählen:

* Verarbeitung ohne wirksame Einwilligung

* Falsche Anwendung von "berechtigten Interessen"

* Verwendung von vorangekreuzten oder gebündelten Einwilligungen