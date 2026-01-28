SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Strabag-Day (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

28.01.2026, 627 Zeichen

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8336
- ATX deutlich über dem Niveau des Rekords vom Donnerstag
- Strabag-Day, auch Addiko Bank sehr fest
- Karin Pühringer läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit ihrem TUDC-Know-How war sie bereits Gast im Private Investor Relations Podcast und dort sind heute die ersten drei Partner live gegangen
- Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich
- Boris Nemsic 25.000
- Frankfurt: Knapp unter 25.000 beim DAX, Fresenius gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)


(28.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer




 

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Asta Energy-Aktie kommt in den global market
Flughafen Wien baut Langstreckennetz weiter aus
Erste Group und CPI Europe vereinbaren Verlängerung und Aufstockung der Bankfinanzierung
ATX TR-Frühmover: SBO, RBI, EVN, AT&S, CA Immo, OMV, DO&CO, Wienerberger, Lenzing und Bawag
Neue Bundesanleihen nur noch an der Wiener Börse gelistet
DAX-Frühmover: SAP, Siemens, Deutsche Post, Zalando, Siemens Energy, Deutsche Bank, Symrise, Brenntag, Rheinmetall und Commerzbank




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), AT&S(1)
    Star der Stunde: Addiko Bank 1.98%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1)
    BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
    Star der Stunde: FACC 0.62%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: UBM(3), OMV(2), Strabag(1), Kontron(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 1.24%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.38%
    Star der Stunde: RBI 0.49%, Rutsch der Stunde: Palfinger -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(1), Porr(1), Kontron(1), RBI(1)
    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

    Frequentis
    Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Asta Energy-Aktie kommt in den global market
    Flughafen Wien baut Langstreckennetz weiter aus
    Erste Group und CPI Europe vereinbaren Verlängerung und Aufstockung der Bankfinanzierung
    ATX TR-Frühmover: SBO, RBI, EVN, AT&S, CA Immo, OMV, DO&CO, Wienerberger, Lenzing und Bawag
    Neue Bundesanleihen nur noch an der Wiener Börse gelistet
    DAX-Frühmover: SAP, Siemens, Deutsche Post, Zalando, Siemens Energy, Deutsche Bank, Symrise, Brenntag, Rheinmetall und Commerzbank




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), AT&S(1)
      Star der Stunde: Addiko Bank 1.98%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1)
      BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
      Star der Stunde: FACC 0.62%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: UBM(3), OMV(2), Strabag(1), Kontron(1), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 1.24%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.38%
      Star der Stunde: RBI 0.49%, Rutsch der Stunde: Palfinger -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(1), Porr(1), Kontron(1), RBI(1)
