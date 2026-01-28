Nachlese: Strabag-Day (audio cd.at)
28.01.2026, 627 Zeichen
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8336
- ATX deutlich über dem Niveau des Rekords vom Donnerstag
- Strabag-Day, auch Addiko Bank sehr fest
- Karin Pühringer läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit ihrem TUDC-Know-How war sie bereits Gast im Private Investor Relations Podcast und dort sind heute die ersten drei Partner live gegangen
- Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich
- Boris Nemsic 25.000
- Frankfurt: Knapp unter 25.000 beim DAX, Fresenius gesucht
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)
Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer
