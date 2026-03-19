Blackstone Aktie: Milliarden-Deal im Pharmasektor ( Finanztrends)

19.03.2026, 1887 Zeichen

Blackstone baut seine Präsenz im Life-Science-Sektor massiv aus. Durch eine Milliardenfinanzierung ermöglicht der Asset-Manager die Fusion zweier Pharma-Spezialisten und setzt damit ein klares Zeichen für seine neue Wachstumsstrategie. Es geht um mehr als nur Kapital – Blackstone will eine schlagkräftige Plattform für innovative Medikamente schaffen.

Fokus auf Spezialpharma

Die Sparte Blackstone Credit & Insurance (BXCI) führt eine 1,3 Milliarden US-Dollar schwere Finanzierungsrunde an, um den Zusammenschluss von Paratek Pharmaceuticals und Radius Health zu unterstützen. Gemeinsam mit Partnern wie Oaktree Capital stellt Blackstone die Weichen für einen neuen Akteur im Markt für Spezialpharmazeutika. Das fusionierte Unternehmen soll bereits im laufenden Jahr einen Jahresumsatz von fast einer Milliarde US-Dollar erzielen.

Diversifikation als Wachstumstreiber

Der Deal ist Teil einer gezielten Abkehr vom traditionellen Fokus auf Immobilien und klassische Unternehmenskredite. Blackstone investiert verstärkt in Bereiche mit stabiler, wiederkehrender Nachfrage. Dazu zählt eine Kooperation mit Teva Pharmaceuticals über 400 Millionen US-Dollar für die Forschung an Antikörpertherapien sowie das Interesse an einem australischen Tierfutterproduzenten.

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(19.03.2026)

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