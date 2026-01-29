Nachlese: Angela Pengl-Böhm mit Tipp an Rene Benko (audio cd.at)

29.01.2026, 2176 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8341/

Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Schilling" mit Angela, Gerlinde Maschler und Walter Sonnleitner, damit über eine Zeit, in der auch noch positive Berichte gesendet wurden und letztendlich IPOs wie VAE, VA Stahl oder Wolford stattfanden. Letzteres war dann irgendwie Auslöser für den Wechsel zu Palmers 1995, Angela leitete die Unternehmenskommunikation und in dieser Zeit lernten wir uns auch kennen, Stichwort WirtschaftsBlatt. Wolford galt damals als Lady-Aktie, Palmers war immer wieder Börseaspirant für die Medien. Wir sprechen über "Plakate, die Kunstwerke waren" (Angela), über Gutscheine und Landmarks. 1999 machte sich Angela selbstständig und da reden wir u.a. über Hapag-Lloyd Cruises, einen Tipp an Rene Benko, über Female Empowerment & Executive Presence, Training und Sparring auf Augenhöhe für Führungskräfte, tausende Coachings sowie ihre Office-Kollegin Barbara Riedl-Wiesinger.

https://kommunikations-trainerin.at

https://www.praesentieren.at

http://www.sparring-partnerin.at

Börsepeople Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307/

Börsepeople Gerlinde Maschler: https://audio-cd.at/page/podcast/3418/

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8342

Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #1082:

- ATX nach Rekord etwas schwächer

- ATX-Unternehmen und die Wiener Börse bei Christian Stocker

- Asta Energy vs. Pfisterer

- Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S

- DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien

- Angela Pengl-Böhm läutet die Opening Bell für Mittwoch. Als Mitglied der Redaktion des ORF-Magazins "Schilling" war sie bei vielen legendären IPOs und deren Opening Bells dabei

- FMA verhängt Strafe

- Frankfurt: Knapp unter 25.000 beim DAX, Infineon gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)

(29.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Random Partner Porr

Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...