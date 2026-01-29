SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Angela Pengl-Böhm mit Tipp an Rene Benko (audio cd.at)

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
29.01.2026

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8341/
Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Schilling" mit Angela, Gerlinde Maschler und Walter Sonnleitner, damit über eine Zeit, in der auch noch positive Berichte gesendet wurden und letztendlich IPOs wie VAE, VA Stahl oder Wolford stattfanden. Letzteres war dann irgendwie Auslöser für den Wechsel zu Palmers 1995, Angela leitete die Unternehmenskommunikation und in dieser Zeit lernten wir uns auch kennen, Stichwort WirtschaftsBlatt. Wolford galt damals als Lady-Aktie, Palmers war immer wieder Börseaspirant für die Medien. Wir sprechen über "Plakate, die Kunstwerke waren" (Angela), über Gutscheine und Landmarks. 1999 machte sich Angela selbstständig und da reden wir u.a. über Hapag-Lloyd Cruises, einen Tipp an Rene Benko, über Female Empowerment & Executive Presence, Training und Sparring auf Augenhöhe für Führungskräfte, tausende Coachings sowie ihre Office-Kollegin Barbara Riedl-Wiesinger.
https://kommunikations-trainerin.at
https://www.praesentieren.at
http://www.sparring-partnerin.at
Börsepeople Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307/
Börsepeople Gerlinde Maschler: https://audio-cd.at/page/podcast/3418/

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8342
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #1082:
- ATX nach Rekord etwas schwächer
- ATX-Unternehmen und die Wiener Börse bei Christian Stocker
- Asta Energy vs. Pfisterer
- Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S
- DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien
- Angela Pengl-Böhm läutet die Opening Bell für Mittwoch. Als Mitglied der Redaktion des ORF-Magazins "Schilling" war sie bei vielen legendären IPOs und deren Opening Bells dabei
- FMA verhängt Strafe
- Frankfurt: Knapp unter 25.000 beim DAX, Infineon gesucht

(29.01.2026)


(29.01.2026)

Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at




 

