Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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29.03.2026, 2738 Zeichen
Vizsla Silver sendet derzeit widersprüchliche Signale an den Markt. Während namhafte Banken ihre Einschätzungen für den Explorer zuletzt spürbar nach unten korrigierten, suggerieren die durchschnittlichen Kursziele weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Nach deutlichen Verlusten im bisherigen Jahresverlauf suchen die Papiere nun nach einem tragfähigen Boden.
Gegenwind von institutioneller Seite
Verantwortlich für die gedrückte Stimmung der vergangenen Wochen sind vor allem kritischere Töne aus dem Analystenlager. Im März stufte die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) den Titel auf eine neutrale Bewertung ab. Bereits im Februar hatte National Bank Financial einen ähnlichen Schritt vollzogen und das Kursziel von 10,50 auf 6,40 Kanadische Dollar gesenkt.
Diese Zurückhaltung der Experten fällt in eine Phase, in der das Unternehmen erwartungsgemäß rote Zahlen schreibt. Mitte März meldete der Entwickler des mexikanischen Panuco-Projekts einen Quartalsverlust von 0,44 Kanadischen Dollar je Aktie. Für ein reines Explorationsunternehmen ohne laufende Produktion ist dieser Kapitalverzehr ein normaler Zustand. Er dämpft in einem ohnehin volatilen Marktumfeld jedoch die kurzfristigen Kursfantasien der Anleger.
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Technische Gegenbewegung
Trotz der fundamentalen Skepsis zeigte die Aktie zum Wochenausklang am Freitag eine leichte Aufwärtsbewegung und schloss bei 3,15 US-Dollar. Dieser Tagesgewinn von knapp drei Prozent ändert allerdings wenig an der übergeordneten Schwäche, denn seit Jahresbeginn summiert sich der Kursverlust auf rund 43 Prozent.
Aus technischer Sicht kämpft der Wert nun mit der charttechnischen Widerstandsmarke bei 3,78 US-Dollar. Ein Sprung über dieses Niveau könnte den aktuellen Abwärtstrend unterbrechen. Auffällig bleibt dabei die Diskrepanz zur durchschnittlichen Markterwartung: Ungeachtet der jüngsten Abstufungen liegt das Konsens-Kursziel der Analysten weiterhin bei 7,00 US-Dollar.
Die weitere Entwicklung des Aktienkurses ist direkt an die operativen Fortschritte beim mexikanischen Panuco-Projekt gekoppelt. Den nächsten konkreten Einblick in die Finanzlage und den Projektstatus liefert das Unternehmen im Juli 2026 mit der Veröffentlichung der kommenden Quartalszahlen.
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