SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)

02.03.2026, 3706 Zeichen

Aktuelle Rückrufe von Nahrungsergänzungsmitteln befeuern die Debatte um deren Sicherheit. Verbraucherschützer warnen vor Verunreinigungen mit krebserregenden Substanzen und nicht deklarierten Medikamenten. Die Vorfälle zeigen eine gefährliche Lücke im System auf.

Anzeige

Bevor Sie zu ungetesteten Präparaten greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Körperwerte kennen, um Fehldiagnosen und unnötige Einnahmen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Cholesterin, TSH und wichtige Vitalstoff-Werte endlich richtig zu deuten. Gratis-Report: Laborwerte verstehen & richtig handeln

Gift im Kräutertee, Potenzmittel in der Diätpille

Eine aktuelle Liste der Verbraucherzentrale liest sich wie ein Katalog der Gefahren. Ein zurückgerufener Kräutertee enthielt Danthron – eine potenziell krebserregende und verbotene Substanz. In anderen Fällen fanden sich in Produkten zur Gewichtsreduktion oder Potenzsteigerung plötzlich verschreibungspflichtige Wirkstoffe wie Sildenafil. Für Menschen mit Vorerkrankungen kann das lebensgefährlich sein. Weitere Warnungen betrafen Verunreinigungen mit Aloe-Emodin oder leberschädigenden Pflanzenstoffen.

Diese Fälle sind keine Einzelfälle, sondern Symptom eines strukturellen Problems. Warum gelangen solche Produkte überhaupt in den Handel?

Das große Missverständnis: Lebensmittel statt Medikamente

Der Schlüssel liegt in der rechtlichen Einstufung. Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel. Das hat gravierende Folgen: Während Medikamente vor der Zulassung Wirksamkeit und Sicherheit beweisen müssen, reicht für Supplements eine einfache Anzeige beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Eine Prüfung vor dem Verkauf findet nicht statt.

Die Verantwortung liegt allein beim Hersteller. Viele Käufer gehen fälschlicherweise von einer behördlichen Kontrolle aus. Die Realität: Überwacht wird erst, wenn die Produkte längst im Regal stehen – oft zu spät.

Braucht das wirklich jeder?

Für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung sind die meisten Pillen und Pulver überflüssig. Das betonen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit Jahren. Bestimmte Gruppen können jedoch profitieren, etwa Schwangere mit Folsäure oder Ältere mit Vitamin D – aber bitte nach ärztlicher Rücksprache.

Die größte Gefahr droht von hochdosierten Produkten, die frei verkäuflich sind. Marktchecks zeigen immer wieder: Viele Präparate überschreiten die empfohlenen Höchstmengen um ein Vielfaches. Das Risiko für gesundheitliche Schäden steigt.

Anzeige

Oft werden Nahrungsergänzungsmittel als schnelle Lösung für Vitalität vermarktet, doch echte körperliche Fitness lässt sich sicherer durch gezielte Bewegung erreichen. Erfahren Sie in diesem Experten-Leitfaden, wie Sie mit nur 6 einfachen Übungen zu Hause Ihre Kraft steigern und Beschwerden effektiv vorbeugen. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause sichern

Warum sich seit 20 Jahren nichts ändert

Die Forderung nach strengeren Regeln ist alt. Bereits 2002 erließ die EU eine Richtlinie für verbindliche Höchstmengen. Doch konkrete Grenzwerte? Fehlen bis heute. Dieser regulatorische Stillstand begünstigt vor allem unseriöse Anbieter im Internet.

Hinzu kommt der Einfluss sozialer Medien. Sie verzerren die Wahrnehmung und befeuern den unkritischen Konsum. Viele der beworbenen Wunderwirkungen sind wissenschaftlich nicht haltbar.

Solange die Politik nicht handelt, bleibt die Vorsicht beim Verbraucher. Experten raten: Kaufen Sie lieber in der Apotheke oder Drogerie als bei unbekannten Online-Händlern. Und sprechen Sie vor der Einnahme mit Arzt oder Apotheker – besonders wenn Sie Medikamente nehmen. Nur so lassen sich riskante Wechselwirkungen vermeiden.


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...

» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)

» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN Vola-Event OMV
    BSN Vola-Event OMV
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

    Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 3706 Zeichen

    Aktuelle Rückrufe von Nahrungsergänzungsmitteln befeuern die Debatte um deren Sicherheit. Verbraucherschützer warnen vor Verunreinigungen mit krebserregenden Substanzen und nicht deklarierten Medikamenten. Die Vorfälle zeigen eine gefährliche Lücke im System auf.

    Anzeige

    Bevor Sie zu ungetesteten Präparaten greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Körperwerte kennen, um Fehldiagnosen und unnötige Einnahmen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Cholesterin, TSH und wichtige Vitalstoff-Werte endlich richtig zu deuten. Gratis-Report: Laborwerte verstehen & richtig handeln

    Gift im Kräutertee, Potenzmittel in der Diätpille

    Eine aktuelle Liste der Verbraucherzentrale liest sich wie ein Katalog der Gefahren. Ein zurückgerufener Kräutertee enthielt Danthron – eine potenziell krebserregende und verbotene Substanz. In anderen Fällen fanden sich in Produkten zur Gewichtsreduktion oder Potenzsteigerung plötzlich verschreibungspflichtige Wirkstoffe wie Sildenafil. Für Menschen mit Vorerkrankungen kann das lebensgefährlich sein. Weitere Warnungen betrafen Verunreinigungen mit Aloe-Emodin oder leberschädigenden Pflanzenstoffen.

    Diese Fälle sind keine Einzelfälle, sondern Symptom eines strukturellen Problems. Warum gelangen solche Produkte überhaupt in den Handel?

    Das große Missverständnis: Lebensmittel statt Medikamente

    Der Schlüssel liegt in der rechtlichen Einstufung. Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel. Das hat gravierende Folgen: Während Medikamente vor der Zulassung Wirksamkeit und Sicherheit beweisen müssen, reicht für Supplements eine einfache Anzeige beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Eine Prüfung vor dem Verkauf findet nicht statt.

    Die Verantwortung liegt allein beim Hersteller. Viele Käufer gehen fälschlicherweise von einer behördlichen Kontrolle aus. Die Realität: Überwacht wird erst, wenn die Produkte längst im Regal stehen – oft zu spät.

    Braucht das wirklich jeder?

    Für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung sind die meisten Pillen und Pulver überflüssig. Das betonen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit Jahren. Bestimmte Gruppen können jedoch profitieren, etwa Schwangere mit Folsäure oder Ältere mit Vitamin D – aber bitte nach ärztlicher Rücksprache.

    Die größte Gefahr droht von hochdosierten Produkten, die frei verkäuflich sind. Marktchecks zeigen immer wieder: Viele Präparate überschreiten die empfohlenen Höchstmengen um ein Vielfaches. Das Risiko für gesundheitliche Schäden steigt.

    Anzeige

    Oft werden Nahrungsergänzungsmittel als schnelle Lösung für Vitalität vermarktet, doch echte körperliche Fitness lässt sich sicherer durch gezielte Bewegung erreichen. Erfahren Sie in diesem Experten-Leitfaden, wie Sie mit nur 6 einfachen Übungen zu Hause Ihre Kraft steigern und Beschwerden effektiv vorbeugen. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause sichern

    Warum sich seit 20 Jahren nichts ändert

    Die Forderung nach strengeren Regeln ist alt. Bereits 2002 erließ die EU eine Richtlinie für verbindliche Höchstmengen. Doch konkrete Grenzwerte? Fehlen bis heute. Dieser regulatorische Stillstand begünstigt vor allem unseriöse Anbieter im Internet.

    Hinzu kommt der Einfluss sozialer Medien. Sie verzerren die Wahrnehmung und befeuern den unkritischen Konsum. Viele der beworbenen Wunderwirkungen sind wissenschaftlich nicht haltbar.

    Solange die Politik nicht handelt, bleibt die Vorsicht beim Verbraucher. Experten raten: Kaufen Sie lieber in der Apotheke oder Drogerie als bei unbekannten Online-Händlern. Und sprechen Sie vor der Einnahme mit Arzt oder Apotheker – besonders wenn Sie Medikamente nehmen. Nur so lassen sich riskante Wechselwirkungen vermeiden.


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

    » Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

    » ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

    » Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    » Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

    » Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

    » FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

    » Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...

    » RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)

    » FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN Vola-Event OMV
      BSN Vola-Event OMV
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

      Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de