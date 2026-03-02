Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
02.03.2026, 3706 Zeichen
Aktuelle Rückrufe von Nahrungsergänzungsmitteln befeuern die Debatte um deren Sicherheit. Verbraucherschützer warnen vor Verunreinigungen mit krebserregenden Substanzen und nicht deklarierten Medikamenten. Die Vorfälle zeigen eine gefährliche Lücke im System auf.
Bevor Sie zu ungetesteten Präparaten greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Körperwerte kennen, um Fehldiagnosen und unnötige Einnahmen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Cholesterin, TSH und wichtige Vitalstoff-Werte endlich richtig zu deuten. Gratis-Report: Laborwerte verstehen & richtig handeln
Gift im Kräutertee, Potenzmittel in der Diätpille
Eine aktuelle Liste der Verbraucherzentrale liest sich wie ein Katalog der Gefahren. Ein zurückgerufener Kräutertee enthielt Danthron – eine potenziell krebserregende und verbotene Substanz. In anderen Fällen fanden sich in Produkten zur Gewichtsreduktion oder Potenzsteigerung plötzlich verschreibungspflichtige Wirkstoffe wie Sildenafil. Für Menschen mit Vorerkrankungen kann das lebensgefährlich sein. Weitere Warnungen betrafen Verunreinigungen mit Aloe-Emodin oder leberschädigenden Pflanzenstoffen.
Diese Fälle sind keine Einzelfälle, sondern Symptom eines strukturellen Problems. Warum gelangen solche Produkte überhaupt in den Handel?
Das große Missverständnis: Lebensmittel statt Medikamente
Der Schlüssel liegt in der rechtlichen Einstufung. Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel. Das hat gravierende Folgen: Während Medikamente vor der Zulassung Wirksamkeit und Sicherheit beweisen müssen, reicht für Supplements eine einfache Anzeige beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Eine Prüfung vor dem Verkauf findet nicht statt.
Die Verantwortung liegt allein beim Hersteller. Viele Käufer gehen fälschlicherweise von einer behördlichen Kontrolle aus. Die Realität: Überwacht wird erst, wenn die Produkte längst im Regal stehen – oft zu spät.
Braucht das wirklich jeder?
Für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung sind die meisten Pillen und Pulver überflüssig. Das betonen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit Jahren. Bestimmte Gruppen können jedoch profitieren, etwa Schwangere mit Folsäure oder Ältere mit Vitamin D – aber bitte nach ärztlicher Rücksprache.
Die größte Gefahr droht von hochdosierten Produkten, die frei verkäuflich sind. Marktchecks zeigen immer wieder: Viele Präparate überschreiten die empfohlenen Höchstmengen um ein Vielfaches. Das Risiko für gesundheitliche Schäden steigt.
Oft werden Nahrungsergänzungsmittel als schnelle Lösung für Vitalität vermarktet, doch echte körperliche Fitness lässt sich sicherer durch gezielte Bewegung erreichen. Erfahren Sie in diesem Experten-Leitfaden, wie Sie mit nur 6 einfachen Übungen zu Hause Ihre Kraft steigern und Beschwerden effektiv vorbeugen. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause sichern
Warum sich seit 20 Jahren nichts ändert
Die Forderung nach strengeren Regeln ist alt. Bereits 2002 erließ die EU eine Richtlinie für verbindliche Höchstmengen. Doch konkrete Grenzwerte? Fehlen bis heute. Dieser regulatorische Stillstand begünstigt vor allem unseriöse Anbieter im Internet.
Hinzu kommt der Einfluss sozialer Medien. Sie verzerren die Wahrnehmung und befeuern den unkritischen Konsum. Viele der beworbenen Wunderwirkungen sind wissenschaftlich nicht haltbar.
Solange die Politik nicht handelt, bleibt die Vorsicht beim Verbraucher. Experten raten: Kaufen Sie lieber in der Apotheke oder Drogerie als bei unbekannten Online-Händlern. Und sprechen Sie vor der Einnahme mit Arzt oder Apotheker – besonders wenn Sie Medikamente nehmen. Nur so lassen sich riskante Wechselwirkungen vermeiden.
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...
Books josefchladek.com
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
02.03.2026, 3706 Zeichen
Aktuelle Rückrufe von Nahrungsergänzungsmitteln befeuern die Debatte um deren Sicherheit. Verbraucherschützer warnen vor Verunreinigungen mit krebserregenden Substanzen und nicht deklarierten Medikamenten. Die Vorfälle zeigen eine gefährliche Lücke im System auf.
Bevor Sie zu ungetesteten Präparaten greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Körperwerte kennen, um Fehldiagnosen und unnötige Einnahmen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Cholesterin, TSH und wichtige Vitalstoff-Werte endlich richtig zu deuten. Gratis-Report: Laborwerte verstehen & richtig handeln
Gift im Kräutertee, Potenzmittel in der Diätpille
Eine aktuelle Liste der Verbraucherzentrale liest sich wie ein Katalog der Gefahren. Ein zurückgerufener Kräutertee enthielt Danthron – eine potenziell krebserregende und verbotene Substanz. In anderen Fällen fanden sich in Produkten zur Gewichtsreduktion oder Potenzsteigerung plötzlich verschreibungspflichtige Wirkstoffe wie Sildenafil. Für Menschen mit Vorerkrankungen kann das lebensgefährlich sein. Weitere Warnungen betrafen Verunreinigungen mit Aloe-Emodin oder leberschädigenden Pflanzenstoffen.
Diese Fälle sind keine Einzelfälle, sondern Symptom eines strukturellen Problems. Warum gelangen solche Produkte überhaupt in den Handel?
Das große Missverständnis: Lebensmittel statt Medikamente
Der Schlüssel liegt in der rechtlichen Einstufung. Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel. Das hat gravierende Folgen: Während Medikamente vor der Zulassung Wirksamkeit und Sicherheit beweisen müssen, reicht für Supplements eine einfache Anzeige beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Eine Prüfung vor dem Verkauf findet nicht statt.
Die Verantwortung liegt allein beim Hersteller. Viele Käufer gehen fälschlicherweise von einer behördlichen Kontrolle aus. Die Realität: Überwacht wird erst, wenn die Produkte längst im Regal stehen – oft zu spät.
Braucht das wirklich jeder?
Für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung sind die meisten Pillen und Pulver überflüssig. Das betonen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit Jahren. Bestimmte Gruppen können jedoch profitieren, etwa Schwangere mit Folsäure oder Ältere mit Vitamin D – aber bitte nach ärztlicher Rücksprache.
Die größte Gefahr droht von hochdosierten Produkten, die frei verkäuflich sind. Marktchecks zeigen immer wieder: Viele Präparate überschreiten die empfohlenen Höchstmengen um ein Vielfaches. Das Risiko für gesundheitliche Schäden steigt.
Oft werden Nahrungsergänzungsmittel als schnelle Lösung für Vitalität vermarktet, doch echte körperliche Fitness lässt sich sicherer durch gezielte Bewegung erreichen. Erfahren Sie in diesem Experten-Leitfaden, wie Sie mit nur 6 einfachen Übungen zu Hause Ihre Kraft steigern und Beschwerden effektiv vorbeugen. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause sichern
Warum sich seit 20 Jahren nichts ändert
Die Forderung nach strengeren Regeln ist alt. Bereits 2002 erließ die EU eine Richtlinie für verbindliche Höchstmengen. Doch konkrete Grenzwerte? Fehlen bis heute. Dieser regulatorische Stillstand begünstigt vor allem unseriöse Anbieter im Internet.
Hinzu kommt der Einfluss sozialer Medien. Sie verzerren die Wahrnehmung und befeuern den unkritischen Konsum. Viele der beworbenen Wunderwirkungen sind wissenschaftlich nicht haltbar.
Solange die Politik nicht handelt, bleibt die Vorsicht beim Verbraucher. Experten raten: Kaufen Sie lieber in der Apotheke oder Drogerie als bei unbekannten Online-Händlern. Und sprechen Sie vor der Einnahme mit Arzt oder Apotheker – besonders wenn Sie Medikamente nehmen. Nur so lassen sich riskante Wechselwirkungen vermeiden.
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...
Books josefchladek.com
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie