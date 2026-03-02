Microsoft Aktie: Razzia verschärft Lage ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Microsoft Aktie: Razzia verschärft Lage

02.03.2026

Microsoft liefert operativ ab, doch der Aktienkurs kennt derzeit fast nur eine Richtung: abwärts. Nun sorgt eine behördliche Durchsuchung in Japan für zusätzliche Unruhe in einer ohnehin angespannten Marktphase. Während das Cloud-Geschäft eigentlich boomt, ziehen sich die regulatorischen Schlingen weltweit enger zu und werfen Schatten auf die Erfolgsgeschichte.

Wettbewerbshüter greifen durch

Die japanische Wettbewerbsbehörde (JFTC) hat Geschäftsräume des Tech-Giganten durchsucht. Der Vorwurf wiegt schwer: Microsoft soll seine Marktmacht missbraucht haben, um Kunden an die eigene Azure-Plattform zu binden. Konkret geht es um den Verdacht, dass populäre Software-Pakete wie Microsoft 365 – inklusive Teams und Word – auf Cloud-Servern der Konkurrenz technisch benachteiligt oder künstlich verteuert wurden.

Dieser Vorfall in Japan ist kein isoliertes Ereignis, sondern reiht sich in ein globales Muster ein. Auch in den USA, Großbritannien und der EU prüfen Kartellwächter die Lizenzierungspraktiken des Konzerns genau. Die zentrale Sorge der Behörden ist, dass Microsoft durch geschickte Koppelverträge den Wettbewerb im Cloud- und KI-Sektor erstickt, indem es den Wechsel zu Anbietern wie Amazon AWS oder Google Cloud erschwert.

Kurs unter massivem Druck

Für Anleger kommt die Nachricht zur Unzeit. Die Aktie befindet sich bereits in einer scharfen Korrektur und hat in den vergangenen fünf Monaten über 30 Prozent an Wert verloren. Mit einem aktuellen Kurs von rund 392 Dollar wurden wichtige technische Unterstützungszonen unterschritten. Analysten werten das sogenannte "Death Cross" im Chart – das Kreuzen kurzfristiger unter langfristige Durchschnittslinien – als Bestätigung für den vorherrschenden Abwärtstrend.

Das fundamentale Paradoxon

Die Börsenschwäche steht im krassen Gegensatz zur operativen Stärke des Unternehmens. Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 belegen eine ungebrochene Nachfrage. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 81,3 Milliarden Dollar, wobei der Gewinn pro Aktie die Erwartungen deutlich übertraf.

Besonders beeindruckend entwickelten sich die kommerziellen Buchungen, die um 230 Prozent in die Höhe schossen. Dieser massive Anstieg signalisiert, dass Großkunden langfristig auf Microsofts KI- und Cloud-Infrastruktur setzen. Die vertraglich gesicherten künftigen Einnahmen haben mittlerweile ein Volumen von rund 625 Milliarden Dollar erreicht. Das Unternehmen investiert parallel massiv in Rechenzentren und Chips, um diesen KI-Boom bedienen zu können.

Fazit: Juristisches Tauziehen prägt den Kurs

Microsoft steht an einem kritischen Punkt. Während die fundamentale Nachfrage nach KI-Lösungen und Cloud-Kapazitäten das Geschäft antreibt und die Margen im laufenden Fiskaljahr leicht steigen sollen, deckelt das regulatorische Umfeld die Fantasie der Anleger. Die weiteren Entwicklungen der Kartellverfahren in Japan und den USA werden in den kommenden Monaten darüber entscheiden, ob sich der Aktienkurs von der politischen Last befreien und wieder an die operative Wachstumsdynamik anknüpfen kann.

02.03.2026

