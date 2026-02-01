SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Moment im Spitzentennis

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
01.02.2026, 2221 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8350 "Die heutige Folge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil, sondern von mir, Maxim Petzwinkler, im Rahmen meiner ABA für die Matura moderiert. Thematisch dreht sich alles um Medien und Marketing im Profisport. Der ehemalige ORF-Sportchef Hans Huber und Hannes Roither, Vice President Investor Relations & Sponsoring bei Palfinger, haben dazu spannende Einblicke geben können. Insgesamt zeigt der Podcast, welche zentrale Rolle Medien und Marketing im modernen Profisport spielen."

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8352 Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Moment, die erste mumak-me-High-Watermark liegt bei 5452. Und Lilli Tagger siegt ohne Satzverlust beim ITF-W100-Events in Fujairah, was auch Veränderungen in unseren kumulierten WTA/ATP-Ö-Top10 bringt. Mehrzahl deshalb, weil nicht nur Lilli Tagger aufgestiegen ist.  SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten. https://mumak.me https://www.win2day.at

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8348 - ATX zum Ultimo Halbzeit fester - Porr, Bajaj und erneut Bawag gesucht - Asta Energy mit Top-Start an der Börse, ein kleines Signal von Michael Tojner wäre top gewesen - Veronika Rief läutet die Opening Bell für Freitag. Die Spezialistin für Finanzkommunikation wird kommende Woche im Private Investor Relations Podcast zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung präsent sein - PIR-News: RBI-Zahlen, UBM - Update Presenter-Liste am boersentag.at - Frankfurt: DAX fester, auch SAP macht ein klein wenig gut - Vintage zu u.a. OMV, Uniqa, VIG - mehr dazu im Podcast

Danke fürs Reinhören!

Maxim/Christian


(01.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger steigt weiter auf, die Zahl 5452 und der erste win2day-Moment in diesem Podcast




 

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de