LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Moment im Spitzentennis

February 1, 2026

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8350 "Die heutige Folge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil, sondern von mir, Maxim Petzwinkler, im Rahmen meiner ABA für die Matura moderiert. Thematisch dreht sich alles um Medien und Marketing im Profisport. Der ehemalige ORF-Sportchef Hans Huber und Hannes Roither, Vice President Investor Relations & Sponsoring bei Palfinger, haben dazu spannende Einblicke geben können. Insgesamt zeigt der Podcast, welche zentrale Rolle Medien und Marketing im modernen Profisport spielen."

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8352 Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Moment, die erste mumak-me-High-Watermark liegt bei 5452. Und Lilli Tagger siegt ohne Satzverlust beim ITF-W100-Events in Fujairah, was auch Veränderungen in unseren kumulierten WTA/ATP-Ö-Top10 bringt. Mehrzahl deshalb, weil nicht nur Lilli Tagger aufgestiegen ist. SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten. https://mumak.me https://www.win2day.at

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8348 - ATX zum Ultimo Halbzeit fester - Porr, Bajaj und erneut Bawag gesucht - Asta Energy mit Top-Start an der Börse, ein kleines Signal von Michael Tojner wäre top gewesen - Veronika Rief läutet die Opening Bell für Freitag. Die Spezialistin für Finanzkommunikation wird kommende Woche im Private Investor Relations Podcast zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung präsent sein - PIR-News: RBI-Zahlen, UBM - Update Presenter-Liste am boersentag.at - Frankfurt: DAX fester, auch SAP macht ein klein wenig gut - Vintage zu u.a. OMV, Uniqa, VIG - mehr dazu im Podcast

Danke fürs Reinhören!

Maxim/Christian