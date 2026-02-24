SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.02.2026, 718 Zeichen

Um 12:54 liegt der ATX mit -1.32 Prozent im Minus bei 5741 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EVN mit +1.72% auf 29.6 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.70% auf 26.95 Euro und Verbund mit +1.26% auf 60.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24992 (+-0.00%, Ultimo 2025: 24490, 2.05% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +2.86% auf 19.0025 Euro, dahinter Vonovia SE mit +2.85% auf 28.335 Euro und Symrise mit +2.48% auf 77.68 Euro. Ein wenig off-Topic - 4 Jahre Krieg: Ich habe mit Porr-CFO Klemens Eiter heute einen Friedenssong released https://open.spotify.com/intl-de/album/1GXxpBNYQfe5tiXZpyzAt5

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)


(24.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

