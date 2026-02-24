Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)
24.02.2026, 718 Zeichen
Um 12:54 liegt der ATX mit -1.32 Prozent im Minus bei 5741 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EVN mit +1.72% auf 29.6 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.70% auf 26.95 Euro und Verbund mit +1.26% auf 60.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24992 (+-0.00%, Ultimo 2025: 24490, 2.05% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +2.86% auf 19.0025 Euro, dahinter Vonovia SE mit +2.85% auf 28.335 Euro und Symrise mit +2.48% auf 77.68 Euro. Ein wenig off-Topic - 4 Jahre Krieg: Ich habe mit Porr-CFO Klemens Eiter heute einen Friedenssong released https://open.spotify.com/intl-de/album/1GXxpBNYQfe5tiXZpyzAt5
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
