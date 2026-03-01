» Solana: Kurseinbruch trotz Milliarden-Zuflüssen ( Finanztrends)

01.03.2026, 5803 Zeichen

Solanas größte Einnahmequelle ist weggebrochen. Der Memecoin-Boom, der das Netzwerk monatelang angetrieben hat, ist kollabiert – und zieht den SOL-Kurs mit nach unten. Minus 31 Prozent in einem Monat. Doch während On-Chain-Daten massiven Verkaufsdruck zeigen, strömt institutionelles Kapital in Rekordhöhe in Solana-ETFs. Eine Konstellation, die über die kommenden Wochen entscheiden wird.

Memecoin-Kollaps zieht SOL in die Tiefe

Die Zahlen sind eindeutig. Anfang Februar lag das gesamte DEX-Volumen auf Solana bei 118,2 Milliarden US-Dollar. Pump.fun, die führende Memecoin-Plattform, steuerte 61,4 Milliarden bei, Meteora weitere 20,1 Milliarden. Bis Ende Februar war das Gesamtvolumen auf 44,5 Milliarden eingebrochen – ein Rückgang um 62 Prozent. Pump.fun fiel auf 30,5 Milliarden, Meteora brach um 83 Prozent auf nur noch 3,4 Milliarden ein.

Der Memecoin-Sektor war 2025 für fast die Hälfte der Protokollgebühren verantwortlich. Dieser Motor ist nun ausgefallen. Die Kursentwicklung und der Zusammenbruch des Memecoin-Handels sind keine getrennten Ereignisse – sie verstärken sich gegenseitig.

On-Chain-Daten zeigen strukturellen Verkaufsdruck

Exchange-Zuflüsse haben sich massiv beschleunigt. Binnen eines Monats landeten netto 1,56 Millionen SOL auf Börsen – ein Anstieg um 40 Prozent innerhalb von nur drei Tagen Ende Februar. Langfristige Halter ziehen sich zurück. Der sogenannte Hodler-Net-Position-Indikator, der die Akkumulation durch längerfristig orientierte Wallets misst, erreichte Ende Januar noch 3,47 Millionen SOL auf 30-Tage-Basis. Bis zum 26. Februar war dieser Wert auf 266.744 SOL gefallen – ein Einbruch um 92 Prozent.

Rund 3,9 Millionen SOL im Wert von über 298 Millionen US-Dollar flossen in den vergangenen drei Wochen an Börsen. Das deutet auf anhaltenden Verkaufsdruck hin.

ETF-Zuflüsse laufen gegen den Markt

Während Bitcoin- und Ethereum-ETFs im Februar Abflüsse verzeichneten, hielten Solana-ETFs dagegen. Über zwölf aufeinanderfolgende Tage floss frisches Kapital in SOL-Produkte. Die kumulierten Zuflüsse seit Auflegung überschritten die 900-Millionen-Dollar-Marke. In der Woche bis zum 26. Februar allein waren es 43,13 Millionen US-Dollar – dreimal so viel wie in der Woche zuvor.

Ein entscheidender Unterschied: Solana-ETFs bündeln Staking-Renditen. In einem risikoaversen Marktumfeld bietet diese eingebaute Einkommensquelle einen konkreten Vorteil gegenüber reinen Spot-Produkten auf Bitcoin oder Ethereum. Institutionelle Anleger suchen Rendite – und finden sie hier.

Forward Industries hat sich komplett auf Solana ausgerichtet und hält über 6,9 Millionen SOL im Wert von knapp einer Milliarde US-Dollar. Morgan Stanley hat einen eigenen Solana Trust angemeldet. Michael Saylor, bisher ausschließlich auf Bitcoin fokussiert, nannte Solana und Ethereum auf der Strategy World 2026 als Bausteine für die Zukunft digitaler Kreditvergabe.

Alpenglow-Upgrade als möglicher Wendepunkt

Das Alpenglow-Upgrade soll im ersten Quartal 2026 live gehen. Es handelt sich um die bislang tiefgreifendste Überarbeitung des Konsens-Mechanismus. Ziel ist es, die Bestätigungszeit auf unter eine Sekunde zu drücken und die Netzwerkstabilität zu verbessern. Weniger ein Performance-Boost als vielmehr die Grundlage dafür, Solana als Infrastruktur für großvolumige Finanzmärkte zu etablieren – eine „dezentralisierte Nasdaq", wie es intern heißt.