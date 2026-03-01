SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Novo Nordisk und Eli Lilly liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen ( Finanztrends)

01.03.2026, 3529 Zeichen

Neue Studienergebnisse und Milliarden-Deals heizen den Kampf um den Milliardenmarkt für Diabetes- und Adipositas-Medikamente weiter an. Die Pharmariesen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die wirksamsten Therapien.

CagriSema verfehlt Ziel im direkten Vergleich

Novo Nordisk erlitt einen kleinen Rückschlag. Das Kombinationspräparat CagriSema verfehlte in einer direkten Vergleichsstudie das primäre Ziel: Es konnte die Nicht-Unterlegenheit gegenüber Eli Lillys Spitzenreiter Zepbound (Tirzepatid) nicht nachweisen. Nach 84 Wochen nahmen Probanden mit CagriSema durchschnittlich 23,0 Prozent ab, mit Tirzepatid waren es 25,5 Prozent.

Da moderne Therapien gegen Adipositas und Diabetes tiefgreifend in den Stoffwechsel eingreifen, ist die genaue Kenntnis der eigenen Vitalwerte für den Behandlungserfolg entscheidend. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte ohne Medizinstudium richtig zu deuten und Fehldiagnosen zu vermeiden. Laborwerte-Selbstcheck jetzt kostenlos herunterladen

Trotzdem bleibt CagriSema ein hochwirksames Medikament. Das Sicherheitsprofil war gut und entsprach den Erwartungen für diese Wirkstoffklasse. Novo Nordisk arbeitet nun an Studien mit höheren Dosierungen und peilt eine FDA-Zulassung für Ende 2026 an. Die Messlatte im Markt liegt einfach extrem hoch.

Orale Therapien: Der nächste große Trend

Der Wechsel von der Spritze zur Tablette wird zum nächsten Milliardenrennen. Novo Nordisk setzt dafür jetzt einen massiven Deal: Das Unternehmen sicherte sich für bis zu 2,1 Milliarden Dollar die Lizenz einer Verabreichungsplattform des Biotech-Unternehmens Vivtex. Das Ziel: Biologische Wirkstoffe, die bisher nur gespritzt werden konnten, künftig als Tablette anbieten zu können.

Doch auch der Konkurrent prescht vor. Eli Lillys experimenteller Wirkstoff Orforglipron zeigte in neuen Daten eine überlegene Wirksamkeit gegenüber bestehenden oralen Semaglutid-Präparaten. Die Probanden verloren sechs bis acht Prozent ihres Körpergewichts – oralem Semaglutid waren nur vier bis fünf Prozent. Eine Zulassung könnte noch in diesem Jahr folgen.

Die Zukunft heißt Polyagonisten

Die Forschung denkt bereits über die aktuellen GLP-1-Medikamente hinaus. Die nächste Generation sind sogenannte Polyagonisten, die an mehrere Hormonrezeptoren gleichzeitig andocken. Tirzepatid war hier der Vorreiter. Der in Entwicklung befindliche Wirkstoff Retatrutid könnte noch einen Schritt weitergehen: Erste Daten zeigten einen Gewichtsverlust von bis zu 28,7 Prozent – Werte, die an chirurgische Eingriffe heranreichen.

Gleichzeitig wird das Einsatzgebiet der Medikamente breiter. Studien untersuchen positive Effekte auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafapnoe und Leberleiden. Eine kürzliche Harvard-Studie betonte: Die Kombination aus GLP-1-Medikamenten und einem gesunden Lebensstil kann das Risiko für schwere Herzereignisse bei Diabetikern deutlich senken.

Was bedeutet das für Patienten?

Der Innovationswettlauf zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly geht unvermindert weiter. Er treibt die Entwicklung immer wirksamerer und patientenfreundlicherer Therapien voran. Während Injektionen derzeit die stärkste Wirkung zeigen, könnten die bequemeren Tabletten bald massiv an Boden gewinnen.

Für Betroffene wächst die Auswahl an hochwirksamen Optionen ständig. Zudem könnte der Markteintritt von Nachahmerpräparaten, wie kürzlich bei einem Liraglutid-Generikum geschehen, langfristig die Verfügbarkeit erhöhen und die Kosten senken. Die Ära der personalisierten Adipositas-Therapie hat gerade erst begonnen.


(01.03.2026)

