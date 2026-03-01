» Hikma Aktie: Heftiger Kurssturz ( Finanztrends)

01.03.2026, 3307 Zeichen

Hikma Pharmaceuticals hat das Geschäftsjahr 2025 mit ordentlichen Zuwächsen abgeschlossen, doch an der Börse herrscht Katerstimmung. Ein enttäuschender Ausblick auf das laufende Jahr und die gestrichene Mittelfrist-Prognose lösten einen massiven Abverkauf aus. Kann der Konzern den Margenverfall im wichtigen US-Markt zeitnah stoppen?

Starke Bilanz trifft auf schwache Prognose

Dabei lesen sich die Zahlen für das abgelaufene Jahr auf den ersten Blick positiv. Hikma steigerte den Kernumsatz um 6 % auf 3,35 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern kletterte sogar um 14 % auf 519 Millionen US-Dollar. Besonders die Sparten für Markenmedikamente und Injektionslösungen lieferten solide Beiträge. Als Zeichen der finanziellen Stärke kündigte das Management zudem eine Erhöhung der Dividende auf 84 US-Cent sowie ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 250 Millionen US-Dollar an.

Doch die Freude der Anleger währte nur kurz. Für das Jahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einer deutlichen Wachstumsverlangsamung auf nur noch 2 % bis 4 %. Schwerer wiegt jedoch die Entscheidung, die bisherige mittelfristige Prognose komplett zurückzuziehen. Diese Unsicherheit quittierte der Markt mit harten Verkäufen: Die Aktie verlor binnen einer Woche rund 18,6 % an Wert und markierte am Freitag bei 15,30 € ein neues 52-Wochen-Tief.

Margendruck im US-Geschäft

Der Hauptgrund für die Skepsis liegt im Bereich der Injektionslösungen, einem Kernsegment des Konzerns. Hier sieht sich Hikma mit einem verschärften Wettbewerb in den USA konfrontiert. Die operativen Kernmargen in diesem Bereich sind bereits von 35,3 % im Jahr 2024 auf 31 % im letzten Jahr gesunken. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen weiteren Rückgang auf 27 % bis 28 %.

Analysten werten diesen Trend als Zeichen dafür, dass der Preisdruck in der Branche Hikma stärker zusetzt als erwartet. Das langsamere Umsatzwachstum bei gleichzeitig sinkenden Margen belastet die Rentabilitätserwartungen für die kommenden Quartale erheblich.