Verdi-Warnstreik beendet: ÖPNV rollt wieder – Konflikt bleibt ( Finanztrends)

01.03.2026, 3748 Zeichen

Nach zwei Tagen Stillstand kehrt im deutschen Nahverkehr langsam Normalität ein. Doch die Tarifkonflikte schwelten weiter und neue Streiks drohen.

Seit Sonntagmorgen fahren Busse und Bahnen in den meisten Städten wieder planmäßig. Der bundesweite Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist damit offiziell beendet. Millionen Pendler atmen auf – vorerst. Die zugrundeliegenden Tarifkonflikte für rund 100.000 Beschäftigte sind ungelöst. Die Gewerkschaft hat den Druck in den laufenden Verhandlungen spürbar erhöht.

Anzeige

Der aktuelle Tarifstreit im Nahverkehr verdeutlicht, wie entscheidend die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertreter bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und Schichtdiensten wirklich sind. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Betriebsräten, wie sie ihre Rechte nach § 87 BetrVG bei Urlaub, Lohn und Überwachung rechtssicher durchsetzen. Erfolgs-Strategien für die Betriebsratsarbeit kostenlos sichern

Rückkehr zum Fahrplan unter Vorbehalt

In Berlin, Hamburg und München rollten die ersten U-Bahnen und Busse am Sonntag wieder nach Plan. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten einen reibungslosen Start ohne streikbedingte Einschränkungen. Ähnliche Meldungen kamen aus Jena und anderen betroffenen Regionen.

Der zweitägige Ausstand war die zweite große koordinierte Aktion in dieser Tarifrunde. Bereits Anfang Februar hatte ein bundesweiter Warnstreik den Nahverkehr lahmgelegt. Nicht überall stand der Verkehr still: In Niedersachsen galt eine Friedenspflicht, in Baden-Württemberg wurde weiterverhandelt.

Entlastung statt Lohnerhöhung: Der Paradigmenwechsel

Im Kern geht es diesmal nicht primär um Geld. Verdi fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen, um den massiven Personalmangel zu bekämpfen. Konkret verlangt die Gewerkschaft kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich, längere Ruhezeiten und höhere Zuschläge für Schichtdienst.

Die Belastung im Fahrdienst sei extrem hoch, argumentiert Verdi. Das führe zu hoher Fluktuation und vielen Krankmeldungen. Ohne spürbare Entlastungen bleibe der Beruf unattraktiv – und die Verkehrswende gefährdet. Die Arbeitgeber kritisieren die Streiks als unverhältnismäßig. Die BVG sprach von einer "bundesweiten Dramaturgie", die lokale Gegebenheiten ignoriere.