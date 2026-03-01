Verdi-Warnstreik beendet: ÖPNV rollt wieder – Konflikt bleibt ( Finanztrends)
Nach zwei Tagen Stillstand kehrt im deutschen Nahverkehr langsam Normalität ein. Doch die Tarifkonflikte schwelten weiter und neue Streiks drohen.
Seit Sonntagmorgen fahren Busse und Bahnen in den meisten Städten wieder planmäßig. Der bundesweite Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist damit offiziell beendet. Millionen Pendler atmen auf – vorerst. Die zugrundeliegenden Tarifkonflikte für rund 100.000 Beschäftigte sind ungelöst. Die Gewerkschaft hat den Druck in den laufenden Verhandlungen spürbar erhöht.
Rückkehr zum Fahrplan unter Vorbehalt
In Berlin, Hamburg und München rollten die ersten U-Bahnen und Busse am Sonntag wieder nach Plan. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten einen reibungslosen Start ohne streikbedingte Einschränkungen. Ähnliche Meldungen kamen aus Jena und anderen betroffenen Regionen.
Der zweitägige Ausstand war die zweite große koordinierte Aktion in dieser Tarifrunde. Bereits Anfang Februar hatte ein bundesweiter Warnstreik den Nahverkehr lahmgelegt. Nicht überall stand der Verkehr still: In Niedersachsen galt eine Friedenspflicht, in Baden-Württemberg wurde weiterverhandelt.
Entlastung statt Lohnerhöhung: Der Paradigmenwechsel
Im Kern geht es diesmal nicht primär um Geld. Verdi fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen, um den massiven Personalmangel zu bekämpfen. Konkret verlangt die Gewerkschaft kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich, längere Ruhezeiten und höhere Zuschläge für Schichtdienst.
Die Belastung im Fahrdienst sei extrem hoch, argumentiert Verdi. Das führe zu hoher Fluktuation und vielen Krankmeldungen. Ohne spürbare Entlastungen bleibe der Beruf unattraktiv – und die Verkehrswende gefährdet. Die Arbeitgeber kritisieren die Streiks als unverhältnismäßig. Die BVG sprach von einer "bundesweiten Dramaturgie", die lokale Gegebenheiten ignoriere.
Zukunftsstreit: Wie soll der ÖPNV funktionieren?
Der Konflikt spiegelt ein grundsätzliches Dilemma wider. Einerseits soll der Nahverkehr als Klimaretter ausgebaut werden. Andererseits fehlen überall Fachkräfte. Die Arbeitsbedingungen mit geteilten Diensten und Nachtarbeit schrecken Nachwuchs ab.
Experten sehen einen Paradigmenwechsel. Standen früher Lohnprozente im Vordergrund, geht es nun um Work-Life-Balance. Verdi positioniert bessere Bedingungen als Investition in die Zukunft. Die kommunalen Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, diese Forderungen mit angespannten Haushalten zu vereinbaren.
Was kommt jetzt? Die nächste Runde droht
Die Ruhe für Fahrgäste könnte kurz sein. Die Tarifverhandlungen in den Bundesländern gehen in die nächste Runde. In Berlin sind Gespräche für den 4. und 5. März angesetzt.
Verdi hat weitere und längere Streiks nicht ausgeschlossen. Sollten die Arbeitgeber keine verhandlungsfähigen Angebote vorlegen, könnte der Nahverkehr bald wieder stillstehen. Für Millionen Pendler bleibt die Situation unsicher. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob eine Einigung gelingt – oder ob ein Streikfrühling bevorsteht.
