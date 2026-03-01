SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( Finanztrends)

01.03.2026, 3972 Zeichen

Fast die Hälfte der jungen Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich stark gestresst – mehr als doppelt so viele wie bei den Babyboomern. Die Ergebnisse sind ein Weckruf für Unternehmen im Wettbewerb um die Talente von morgen.

Der Einstieg in den Job bedeutet für die Generation Z in Deutschland deutlich mehr Druck als für frühere Generationen. Eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag von Swiss Life zeigt alarmierende Zahlen: 48 Prozent der zwischen 1997 und 2007 Geborenen empfinden in Beruf, Studium oder Ausbildung „eher hohen“ oder „sehr hohen“ Stress. Bei den Babyboomern (1946-1964) sind es nur 20 Prozent. Diese Kluft zwingt Arbeitgeber zum Umdenken in Personal- und Gesundheitsfragen.

Die große Stress-Kluft zwischen Jung und Alt

Die im Oktober 2025 durchgeführte Befragung von über 2.000 Personen zeigt ein klares Muster: Das Stressempfinden nimmt mit dem Alter linear ab. Die Belastung schlägt sich dabei körperlich nieder. Junge Befragte klagen besonders über Kopfschmerzen (55 Prozent), Schlafstörungen (48 Prozent) und innere Unruhe (47 Prozent). Experten sehen darin ein Warnsignal für die langfristige Gesundheit der jungen Fachkräfte – eine entscheidende Ressource für die deutsche Wirtschaft.

Leistungsbereit, aber ausgebrannt

Interessant ist der Widerspruch: Während der Stresspegel hoch ist, widerlegen andere Studien das Klischee der arbeitsunwilligen Jugend. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verzeichnet bei den 20- bis 24-Jährigen die höchste Erwerbsbeteiligung seit Jahrzehnten. Vor allem viele Studierende jobben nebenher. Es zeichnet sich das Bild einer leistungsbereiten, aber überforderten Generation. Diese ist laut früheren Umfragen auch wechselbereit, wenn ihre Bedürfnisse ignoriert werden.

Sinnsuche und ständige Erreichbarkeit als Treiber

Die Gründe für den hohen Druck sind vielfältig. Neben wirtschaftlichen Unsicherheiten und Sorgen um die Lebenshaltungskosten spielen veränderte Erwartungen eine zentrale Rolle. Die Generation Z sucht nicht nur ein Einkommen, sondern auch Sinn und eine echte Work-Life-Balance. Der Zwang, ständig online zu sein, gepaart mit dem Wunsch nach Flexibilität, erzeugt ein Spannungsfeld. Strukturelle Probleme wie schlechte Kommunikation oder hohe Arbeitslast verschärfen die Situation zusätzlich.

Ein Weckruf für die Personalpolitik

Die Daten fügen sich in ein größeres Bild: Der jährliche DAK-Gesundheitsreport wies bereits auf Generationenkonflikte als Belastungsfaktor hin. Für Unternehmen bedeutet das, dass traditionelle Benefits nicht mehr genügen. Der Fokus muss stärker auf mentale Gesundheit, präventive Stressbewältigung und eine flexible, vertrauensbasierte Kultur gelegt werden. Wer diese Signale ignoriert, riskiert im Fachkräftemangel einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil.

Vier-Tage-Woche und Generationenbrücke als Lösung?

Die Zukunft des Arbeitsmarktes hängt davon ab, wie Firmen reagieren. Es geht nicht mehr nur um Rekrutierung, sondern darum, Talente langfristig gesund zu halten. Dafür braucht es geschulte Führungskräfte und niedrigschwellige Hilfsangebote. Flexible Modelle wie die bei der Gen Z beliebte Vier-Tage-Woche könnten Entlastung schaffen. Entscheidend wird sein, eine „Generationenbrücke“ zu bauen – nur so können Unternehmen das Potenzial aller Mitarbeiter ausschöpfen und zukunftsfähig bleiben.


(01.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

