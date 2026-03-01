Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( Finanztrends)

01.03.2026, 3972 Zeichen

Fast die Hälfte der jungen Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich stark gestresst – mehr als doppelt so viele wie bei den Babyboomern. Die Ergebnisse sind ein Weckruf für Unternehmen im Wettbewerb um die Talente von morgen.

Der Einstieg in den Job bedeutet für die Generation Z in Deutschland deutlich mehr Druck als für frühere Generationen. Eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag von Swiss Life zeigt alarmierende Zahlen: 48 Prozent der zwischen 1997 und 2007 Geborenen empfinden in Beruf, Studium oder Ausbildung „eher hohen“ oder „sehr hohen“ Stress. Bei den Babyboomern (1946-1964) sind es nur 20 Prozent. Diese Kluft zwingt Arbeitgeber zum Umdenken in Personal- und Gesundheitsfragen.

Die große Stress-Kluft zwischen Jung und Alt

Die im Oktober 2025 durchgeführte Befragung von über 2.000 Personen zeigt ein klares Muster: Das Stressempfinden nimmt mit dem Alter linear ab. Die Belastung schlägt sich dabei körperlich nieder. Junge Befragte klagen besonders über Kopfschmerzen (55 Prozent), Schlafstörungen (48 Prozent) und innere Unruhe (47 Prozent). Experten sehen darin ein Warnsignal für die langfristige Gesundheit der jungen Fachkräfte – eine entscheidende Ressource für die deutsche Wirtschaft.

Leistungsbereit, aber ausgebrannt

Interessant ist der Widerspruch: Während der Stresspegel hoch ist, widerlegen andere Studien das Klischee der arbeitsunwilligen Jugend. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verzeichnet bei den 20- bis 24-Jährigen die höchste Erwerbsbeteiligung seit Jahrzehnten. Vor allem viele Studierende jobben nebenher. Es zeichnet sich das Bild einer leistungsbereiten, aber überforderten Generation. Diese ist laut früheren Umfragen auch wechselbereit, wenn ihre Bedürfnisse ignoriert werden.

Sinnsuche und ständige Erreichbarkeit als Treiber

Die Gründe für den hohen Druck sind vielfältig. Neben wirtschaftlichen Unsicherheiten und Sorgen um die Lebenshaltungskosten spielen veränderte Erwartungen eine zentrale Rolle. Die Generation Z sucht nicht nur ein Einkommen, sondern auch Sinn und eine echte Work-Life-Balance. Der Zwang, ständig online zu sein, gepaart mit dem Wunsch nach Flexibilität, erzeugt ein Spannungsfeld. Strukturelle Probleme wie schlechte Kommunikation oder hohe Arbeitslast verschärfen die Situation zusätzlich.