Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
01.03.2026, 3972 Zeichen
Fast die Hälfte der jungen Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich stark gestresst – mehr als doppelt so viele wie bei den Babyboomern. Die Ergebnisse sind ein Weckruf für Unternehmen im Wettbewerb um die Talente von morgen.
Der Einstieg in den Job bedeutet für die Generation Z in Deutschland deutlich mehr Druck als für frühere Generationen. Eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag von Swiss Life zeigt alarmierende Zahlen: 48 Prozent der zwischen 1997 und 2007 Geborenen empfinden in Beruf, Studium oder Ausbildung „eher hohen“ oder „sehr hohen“ Stress. Bei den Babyboomern (1946-1964) sind es nur 20 Prozent. Diese Kluft zwingt Arbeitgeber zum Umdenken in Personal- und Gesundheitsfragen.
Angesichts der steigenden Belastung am Arbeitsplatz ist ein modernes Gesundheitsmanagement entscheidend, um die Motivation im Team hochzuhalten. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen, mit denen Sie und Ihre Mitarbeiter stressfrei produktiv bleiben. Kostenloses E-Book für mehr Work-Life-Balance sichern
Die große Stress-Kluft zwischen Jung und Alt
Die im Oktober 2025 durchgeführte Befragung von über 2.000 Personen zeigt ein klares Muster: Das Stressempfinden nimmt mit dem Alter linear ab. Die Belastung schlägt sich dabei körperlich nieder. Junge Befragte klagen besonders über Kopfschmerzen (55 Prozent), Schlafstörungen (48 Prozent) und innere Unruhe (47 Prozent). Experten sehen darin ein Warnsignal für die langfristige Gesundheit der jungen Fachkräfte – eine entscheidende Ressource für die deutsche Wirtschaft.
Leistungsbereit, aber ausgebrannt
Interessant ist der Widerspruch: Während der Stresspegel hoch ist, widerlegen andere Studien das Klischee der arbeitsunwilligen Jugend. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verzeichnet bei den 20- bis 24-Jährigen die höchste Erwerbsbeteiligung seit Jahrzehnten. Vor allem viele Studierende jobben nebenher. Es zeichnet sich das Bild einer leistungsbereiten, aber überforderten Generation. Diese ist laut früheren Umfragen auch wechselbereit, wenn ihre Bedürfnisse ignoriert werden.
Sinnsuche und ständige Erreichbarkeit als Treiber
Die Gründe für den hohen Druck sind vielfältig. Neben wirtschaftlichen Unsicherheiten und Sorgen um die Lebenshaltungskosten spielen veränderte Erwartungen eine zentrale Rolle. Die Generation Z sucht nicht nur ein Einkommen, sondern auch Sinn und eine echte Work-Life-Balance. Der Zwang, ständig online zu sein, gepaart mit dem Wunsch nach Flexibilität, erzeugt ein Spannungsfeld. Strukturelle Probleme wie schlechte Kommunikation oder hohe Arbeitslast verschärfen die Situation zusätzlich.
Wenn der Druck im Berufsalltag zunimmt, hilft oft nur eine gezielte Anpassung der Führungskultur und der individuellen Förderung. Erfahren Sie in diesem Praxisleitfaden, wie Sie Demotivatoren erkennen und durch gezielte Mitarbeiterentwicklung echte Leistungsanreize schaffen. Gratis-Leitfaden zur Mitarbeiterentwicklung herunterladen
Ein Weckruf für die Personalpolitik
Die Daten fügen sich in ein größeres Bild: Der jährliche DAK-Gesundheitsreport wies bereits auf Generationenkonflikte als Belastungsfaktor hin. Für Unternehmen bedeutet das, dass traditionelle Benefits nicht mehr genügen. Der Fokus muss stärker auf mentale Gesundheit, präventive Stressbewältigung und eine flexible, vertrauensbasierte Kultur gelegt werden. Wer diese Signale ignoriert, riskiert im Fachkräftemangel einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil.
Vier-Tage-Woche und Generationenbrücke als Lösung?
Die Zukunft des Arbeitsmarktes hängt davon ab, wie Firmen reagieren. Es geht nicht mehr nur um Rekrutierung, sondern darum, Talente langfristig gesund zu halten. Dafür braucht es geschulte Führungskräfte und niedrigschwellige Hilfsangebote. Flexible Modelle wie die bei der Gen Z beliebte Vier-Tage-Woche könnten Entlastung schaffen. Entscheidend wird sein, eine „Generationenbrücke“ zu bauen – nur so können Unternehmen das Potenzial aller Mitarbeiter ausschöpfen und zukunftsfähig bleiben.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...
» Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
» Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)
» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)
» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)
» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)
» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)
» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - KTM, FACC (27/02/2026)
- Hikma Aktie: Heftiger Kurssturz ( Finanztrends)
- Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
- 21st Austria weekly - Erste Group, AT&S (26/02/2026)
- Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
- Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter dopp...
Featured Partner Video
177. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
01.03.2026, 3972 Zeichen
Fast die Hälfte der jungen Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich stark gestresst – mehr als doppelt so viele wie bei den Babyboomern. Die Ergebnisse sind ein Weckruf für Unternehmen im Wettbewerb um die Talente von morgen.
Der Einstieg in den Job bedeutet für die Generation Z in Deutschland deutlich mehr Druck als für frühere Generationen. Eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag von Swiss Life zeigt alarmierende Zahlen: 48 Prozent der zwischen 1997 und 2007 Geborenen empfinden in Beruf, Studium oder Ausbildung „eher hohen“ oder „sehr hohen“ Stress. Bei den Babyboomern (1946-1964) sind es nur 20 Prozent. Diese Kluft zwingt Arbeitgeber zum Umdenken in Personal- und Gesundheitsfragen.
Angesichts der steigenden Belastung am Arbeitsplatz ist ein modernes Gesundheitsmanagement entscheidend, um die Motivation im Team hochzuhalten. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen, mit denen Sie und Ihre Mitarbeiter stressfrei produktiv bleiben. Kostenloses E-Book für mehr Work-Life-Balance sichern
Die große Stress-Kluft zwischen Jung und Alt
Die im Oktober 2025 durchgeführte Befragung von über 2.000 Personen zeigt ein klares Muster: Das Stressempfinden nimmt mit dem Alter linear ab. Die Belastung schlägt sich dabei körperlich nieder. Junge Befragte klagen besonders über Kopfschmerzen (55 Prozent), Schlafstörungen (48 Prozent) und innere Unruhe (47 Prozent). Experten sehen darin ein Warnsignal für die langfristige Gesundheit der jungen Fachkräfte – eine entscheidende Ressource für die deutsche Wirtschaft.
Leistungsbereit, aber ausgebrannt
Interessant ist der Widerspruch: Während der Stresspegel hoch ist, widerlegen andere Studien das Klischee der arbeitsunwilligen Jugend. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verzeichnet bei den 20- bis 24-Jährigen die höchste Erwerbsbeteiligung seit Jahrzehnten. Vor allem viele Studierende jobben nebenher. Es zeichnet sich das Bild einer leistungsbereiten, aber überforderten Generation. Diese ist laut früheren Umfragen auch wechselbereit, wenn ihre Bedürfnisse ignoriert werden.
Sinnsuche und ständige Erreichbarkeit als Treiber
Die Gründe für den hohen Druck sind vielfältig. Neben wirtschaftlichen Unsicherheiten und Sorgen um die Lebenshaltungskosten spielen veränderte Erwartungen eine zentrale Rolle. Die Generation Z sucht nicht nur ein Einkommen, sondern auch Sinn und eine echte Work-Life-Balance. Der Zwang, ständig online zu sein, gepaart mit dem Wunsch nach Flexibilität, erzeugt ein Spannungsfeld. Strukturelle Probleme wie schlechte Kommunikation oder hohe Arbeitslast verschärfen die Situation zusätzlich.
Wenn der Druck im Berufsalltag zunimmt, hilft oft nur eine gezielte Anpassung der Führungskultur und der individuellen Förderung. Erfahren Sie in diesem Praxisleitfaden, wie Sie Demotivatoren erkennen und durch gezielte Mitarbeiterentwicklung echte Leistungsanreize schaffen. Gratis-Leitfaden zur Mitarbeiterentwicklung herunterladen
Ein Weckruf für die Personalpolitik
Die Daten fügen sich in ein größeres Bild: Der jährliche DAK-Gesundheitsreport wies bereits auf Generationenkonflikte als Belastungsfaktor hin. Für Unternehmen bedeutet das, dass traditionelle Benefits nicht mehr genügen. Der Fokus muss stärker auf mentale Gesundheit, präventive Stressbewältigung und eine flexible, vertrauensbasierte Kultur gelegt werden. Wer diese Signale ignoriert, riskiert im Fachkräftemangel einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil.
Vier-Tage-Woche und Generationenbrücke als Lösung?
Die Zukunft des Arbeitsmarktes hängt davon ab, wie Firmen reagieren. Es geht nicht mehr nur um Rekrutierung, sondern darum, Talente langfristig gesund zu halten. Dafür braucht es geschulte Führungskräfte und niedrigschwellige Hilfsangebote. Flexible Modelle wie die bei der Gen Z beliebte Vier-Tage-Woche könnten Entlastung schaffen. Entscheidend wird sein, eine „Generationenbrücke“ zu bauen – nur so können Unternehmen das Potenzial aller Mitarbeiter ausschöpfen und zukunftsfähig bleiben.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...
» Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
» Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)
» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)
» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)
» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)
» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)
» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - KTM, FACC (27/02/2026)
- Hikma Aktie: Heftiger Kurssturz ( Finanztrends)
- Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
- 21st Austria weekly - Erste Group, AT&S (26/02/2026)
- Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
- Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter dopp...
Featured Partner Video
177. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.