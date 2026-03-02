» Private Vermieter stecken 2026 im Regulierungs-Dschungel ( Finanztrends)

02.03.2026, 4277 Zeichen

Private Vermieter in Deutschland kämpfen mit einem undurchsichtigen Dickicht aus Vorschriften, steigenden Kosten und politischer Unsicherheit. Eine geplante Kehrtwende beim Heizungsgesetz, die neue Grundsteuer und verschärfte Mietregeln setzen vor allem Kleinvermieter unter Druck. Die Investitionslust für dringend benötigte Wohnungen droht zu erlahmen.

Fast zwei Drittel aller Mietwohnungen gehören Privatpersonen. Viele von ihnen sichern mit einer oder wenigen Immobilien ihre Altersvorsorge. Doch diese Vermieter sehen sich nun einer Welle neuer Pflichten und Risiken ausgesetzt – von der energetischen Sanierung bis zum drohenden Mietausfall.

Heizungsgesetz: Kehrtwende schafft neue Unsicherheit

Im Zentrum der Verwirrung steht das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Eigentlich sollte ab Juli 2026 in Großstädten bei einem Heizungstausch eine Pflicht zu 65 Prozent erneuerbaren Energien greifen. Diese Regel hätte viele Eigentümer vor immense finanzielle Hürden gestellt.

Doch die Bundesregierung kündigte überraschend eine Reform an. Die starre 65-Prozent-Regel soll fallen. Stattdessen plant sie eine „Technologieoffenheit“ mit einer sogenannten „Bio-Treppe“. Wer eine neue fossile Heizung einbaut, müsste ab 2029 einen Anteil grüner Brennstoffe nutzen. Während das manche erstmal erleichtert, schafft es vor allem neue Unsicherheit: Das Gesetz ist noch nicht beschlossen, niemand kennt die finalen Regeln.

Grundsteuer-Chaos belastet Mieter und Vermieter

Seit 2025 schlägt die reformierte Grundsteuer voll durch. Nach einem Verfassungsgerichtsurteil musste die Berechnung neu geregelt werden. Die Folge sind für viele Eigentümer massive Steuererhöhungen, in Einzelfällen vervielfachen sich die Beträge.

Da die Grundsteuer über die Nebenkosten umlegbar ist, trifft sie auch die Mieter. Für Vermieter bedeutet das nicht nur höhere Kosten, sondern auch mehr Bürokratie und Streitpotenzial bei der Abrechnung. Juristen zweifeln zudem weiter an der Verfassungsmäßigkeit der neuen Modelle – die Rechtsunsicherheit bleibt.

Mietrecht: Immer engere Grenzen

Auch das Mietrecht selbst zieht die Schrauben an. Die Mietpreisbremse wurde bis Ende 2029 verlängert. Sie begrenzt Neuverträge in angespannten Märkten auf maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das schränkt Spielräume für Refinanzierungen ein.

Zusätzlich will die Regierung Indexmieten deckeln. In Gesetzesentwürfen ist eine Obergrenze von 3,5 Prozent pro Jahr für inflationsgekoppelte Mieterhöhungen in angespannten Lagen vorgesehen. Damit fällt ein weiteres Werkzeug für Vermieter weg, ihre Einnahmen an die Teuerung anzupassen.