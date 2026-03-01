SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)

01.03.2026, 2714 Zeichen

Musik kann das Demenzrisiko senken. Das belegen neurowissenschaftliche Studien, die den positiven Effekt von aktivem Musizieren auf die kognitive Gesundheit immer besser verstehen. Eine Expertenrunde der Bundesinitiative "Musik und Demenz" am 11. März will diese Erkenntnisse in die Pflegepraxis tragen.

Anzeige

Während Musik komplexe Netzwerke im Gehirn aktiviert, helfen gezielte mentale Routinen dabei, diese Fitness im Alltag dauerhaft zu festigen. Dieser kostenlose Report bietet 11 praktische Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration spürbar zu steigern. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn anfordern

Wie Klänge unser Gehirn trainieren

Musik aktiviert komplexe neuronale Netzwerke. Beim Musizieren oder bewussten Hören arbeiten Gehirnregionen für Gedächtnis, Emotionen und Motorik gleichzeitig. Dieses Training baut eine "kognitive Reserve" auf – eine Art Puffer gegen altersbedingten Abbau. Zudem senkt Musik den Stresshormon-Spiegel und setzt Glückshormone frei. Chronischer Stress gilt als Risikofaktor für Demenz.

Klavierspielen schlägt passives Hören

Die Forschung zeigt: Aktives Musizieren wirkt stärker als passives Zuhören. Eine große Studie der University of Exeter fand heraus, dass Instrumentalspiel – besonders am Klavier – und Chorsingen mit besserem Gedächtnis im Alter verbunden sind. Warum? Das Lesen von Noten, Feinmotorik und Gehör werden simultan gefordert. Beim Singen kommt der soziale Faktor hinzu, der ebenfalls die mentale Fitness stärkt.

Musik als Brücke für Angehörige

Die Online-Veranstaltung der Bundesinitiative legt einen Schwerpunkt auf pflegende Angehörige. Wenn die verbale Kommunikation schwierig wird, kann Musik eine Brücke bauen. Gemeinsames Singen vertrauter Lieder weckt Erinnerungen, löst positive Emotionen aus und stärkt die Beziehung. Experten diskutieren, wie Musik gezielt zur Alltagsgestaltung und zur Entlastung der Pflegenden eingesetzt werden kann.

Anzeige

Wenn Sie bei sich oder Angehörigen eine zunehmende Vergesslichkeit bemerken, liefert ein strukturierter Check oft wertvolle erste Klarheit. Nutzen Sie diesen anonymen 7-Fragen-Selbsttest, um Warnsignale rechtzeitig und diskret von Experten einschätzen zu lassen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt starten

Ein Baustein für ein gesundes Gehirn

Musik allein verhindert keine Demenz. Sie ist aber ein wesentlicher Baustein eines präventiven Lebensstils – neben Bewegung, gesunder Ernährung und sozialen Kontakten. Die klare Botschaft der Wissenschaft: Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen oder wieder aufzunehmen. Leicht zugängliche musikalische Angebote für Ältere könnten eine wertvolle gesellschaftliche Maßnahme sein, um die Gehirngesundheit einer alternden Bevölkerung zu fördern.


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)

» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...

» Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)

» Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)

» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)

» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)

» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)

» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)

» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)

» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more than 1,1 Billion Euro Turnover in the Closing Auction on Friday, it was a MSCI Thing (28/02/2026)
KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event OMV
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Finanztrends

    01.03.2026, 2714 Zeichen

    Musik kann das Demenzrisiko senken. Das belegen neurowissenschaftliche Studien, die den positiven Effekt von aktivem Musizieren auf die kognitive Gesundheit immer besser verstehen. Eine Expertenrunde der Bundesinitiative "Musik und Demenz" am 11. März will diese Erkenntnisse in die Pflegepraxis tragen.

    Anzeige

    Während Musik komplexe Netzwerke im Gehirn aktiviert, helfen gezielte mentale Routinen dabei, diese Fitness im Alltag dauerhaft zu festigen. Dieser kostenlose Report bietet 11 praktische Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration spürbar zu steigern. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn anfordern

    Wie Klänge unser Gehirn trainieren

    Musik aktiviert komplexe neuronale Netzwerke. Beim Musizieren oder bewussten Hören arbeiten Gehirnregionen für Gedächtnis, Emotionen und Motorik gleichzeitig. Dieses Training baut eine "kognitive Reserve" auf – eine Art Puffer gegen altersbedingten Abbau. Zudem senkt Musik den Stresshormon-Spiegel und setzt Glückshormone frei. Chronischer Stress gilt als Risikofaktor für Demenz.

    Klavierspielen schlägt passives Hören

    Die Forschung zeigt: Aktives Musizieren wirkt stärker als passives Zuhören. Eine große Studie der University of Exeter fand heraus, dass Instrumentalspiel – besonders am Klavier – und Chorsingen mit besserem Gedächtnis im Alter verbunden sind. Warum? Das Lesen von Noten, Feinmotorik und Gehör werden simultan gefordert. Beim Singen kommt der soziale Faktor hinzu, der ebenfalls die mentale Fitness stärkt.

    Musik als Brücke für Angehörige

    Die Online-Veranstaltung der Bundesinitiative legt einen Schwerpunkt auf pflegende Angehörige. Wenn die verbale Kommunikation schwierig wird, kann Musik eine Brücke bauen. Gemeinsames Singen vertrauter Lieder weckt Erinnerungen, löst positive Emotionen aus und stärkt die Beziehung. Experten diskutieren, wie Musik gezielt zur Alltagsgestaltung und zur Entlastung der Pflegenden eingesetzt werden kann.

    Anzeige

    Wenn Sie bei sich oder Angehörigen eine zunehmende Vergesslichkeit bemerken, liefert ein strukturierter Check oft wertvolle erste Klarheit. Nutzen Sie diesen anonymen 7-Fragen-Selbsttest, um Warnsignale rechtzeitig und diskret von Experten einschätzen zu lassen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt starten

    Ein Baustein für ein gesundes Gehirn

    Musik allein verhindert keine Demenz. Sie ist aber ein wesentlicher Baustein eines präventiven Lebensstils – neben Bewegung, gesunder Ernährung und sozialen Kontakten. Die klare Botschaft der Wissenschaft: Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen oder wieder aufzunehmen. Leicht zugängliche musikalische Angebote für Ältere könnten eine wertvolle gesellschaftliche Maßnahme sein, um die Gehirngesundheit einer alternden Bevölkerung zu fördern.


    (01.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)

    » Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...

    » Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)

    » Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)

    » DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)

    » KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)

    » Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)

    » Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)

    » Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)

    » CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more than 1,1 Billion Euro Turnover in the Closing Auction on Friday, it was a MSCI Thing (28/02/2026)
    KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
    Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
    Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event OMV
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

      Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

      Books josefchladek.com

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de