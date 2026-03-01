» Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)

01.03.2026, 2714 Zeichen

Musik kann das Demenzrisiko senken. Das belegen neurowissenschaftliche Studien, die den positiven Effekt von aktivem Musizieren auf die kognitive Gesundheit immer besser verstehen. Eine Expertenrunde der Bundesinitiative "Musik und Demenz" am 11. März will diese Erkenntnisse in die Pflegepraxis tragen.

Wie Klänge unser Gehirn trainieren

Musik aktiviert komplexe neuronale Netzwerke. Beim Musizieren oder bewussten Hören arbeiten Gehirnregionen für Gedächtnis, Emotionen und Motorik gleichzeitig. Dieses Training baut eine "kognitive Reserve" auf – eine Art Puffer gegen altersbedingten Abbau. Zudem senkt Musik den Stresshormon-Spiegel und setzt Glückshormone frei. Chronischer Stress gilt als Risikofaktor für Demenz.

Klavierspielen schlägt passives Hören

Die Forschung zeigt: Aktives Musizieren wirkt stärker als passives Zuhören. Eine große Studie der University of Exeter fand heraus, dass Instrumentalspiel – besonders am Klavier – und Chorsingen mit besserem Gedächtnis im Alter verbunden sind. Warum? Das Lesen von Noten, Feinmotorik und Gehör werden simultan gefordert. Beim Singen kommt der soziale Faktor hinzu, der ebenfalls die mentale Fitness stärkt.

Musik als Brücke für Angehörige

Die Online-Veranstaltung der Bundesinitiative legt einen Schwerpunkt auf pflegende Angehörige. Wenn die verbale Kommunikation schwierig wird, kann Musik eine Brücke bauen. Gemeinsames Singen vertrauter Lieder weckt Erinnerungen, löst positive Emotionen aus und stärkt die Beziehung. Experten diskutieren, wie Musik gezielt zur Alltagsgestaltung und zur Entlastung der Pflegenden eingesetzt werden kann.