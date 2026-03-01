Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
01.03.2026, 2714 Zeichen
Musik kann das Demenzrisiko senken. Das belegen neurowissenschaftliche Studien, die den positiven Effekt von aktivem Musizieren auf die kognitive Gesundheit immer besser verstehen. Eine Expertenrunde der Bundesinitiative "Musik und Demenz" am 11. März will diese Erkenntnisse in die Pflegepraxis tragen.
Während Musik komplexe Netzwerke im Gehirn aktiviert, helfen gezielte mentale Routinen dabei, diese Fitness im Alltag dauerhaft zu festigen. Dieser kostenlose Report bietet 11 praktische Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration spürbar zu steigern. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn anfordern
Wie Klänge unser Gehirn trainieren
Musik aktiviert komplexe neuronale Netzwerke. Beim Musizieren oder bewussten Hören arbeiten Gehirnregionen für Gedächtnis, Emotionen und Motorik gleichzeitig. Dieses Training baut eine "kognitive Reserve" auf – eine Art Puffer gegen altersbedingten Abbau. Zudem senkt Musik den Stresshormon-Spiegel und setzt Glückshormone frei. Chronischer Stress gilt als Risikofaktor für Demenz.
Klavierspielen schlägt passives Hören
Die Forschung zeigt: Aktives Musizieren wirkt stärker als passives Zuhören. Eine große Studie der University of Exeter fand heraus, dass Instrumentalspiel – besonders am Klavier – und Chorsingen mit besserem Gedächtnis im Alter verbunden sind. Warum? Das Lesen von Noten, Feinmotorik und Gehör werden simultan gefordert. Beim Singen kommt der soziale Faktor hinzu, der ebenfalls die mentale Fitness stärkt.
Musik als Brücke für Angehörige
Die Online-Veranstaltung der Bundesinitiative legt einen Schwerpunkt auf pflegende Angehörige. Wenn die verbale Kommunikation schwierig wird, kann Musik eine Brücke bauen. Gemeinsames Singen vertrauter Lieder weckt Erinnerungen, löst positive Emotionen aus und stärkt die Beziehung. Experten diskutieren, wie Musik gezielt zur Alltagsgestaltung und zur Entlastung der Pflegenden eingesetzt werden kann.
Wenn Sie bei sich oder Angehörigen eine zunehmende Vergesslichkeit bemerken, liefert ein strukturierter Check oft wertvolle erste Klarheit. Nutzen Sie diesen anonymen 7-Fragen-Selbsttest, um Warnsignale rechtzeitig und diskret von Experten einschätzen zu lassen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt starten
Ein Baustein für ein gesundes Gehirn
Musik allein verhindert keine Demenz. Sie ist aber ein wesentlicher Baustein eines präventiven Lebensstils – neben Bewegung, gesunder Ernährung und sozialen Kontakten. Die klare Botschaft der Wissenschaft: Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen oder wieder aufzunehmen. Leicht zugängliche musikalische Angebote für Ältere könnten eine wertvolle gesellschaftliche Maßnahme sein, um die Gehirngesundheit einer alternden Bevölkerung zu fördern.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...
» Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
» Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)
» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)
» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)
» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)
» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)
» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - KTM, FACC (27/02/2026)
- Hikma Aktie: Heftiger Kurssturz ( Finanztrends)
- Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
- 21st Austria weekly - Erste Group, AT&S (26/02/2026)
- Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
- Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter dopp...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
01.03.2026, 2714 Zeichen
Musik kann das Demenzrisiko senken. Das belegen neurowissenschaftliche Studien, die den positiven Effekt von aktivem Musizieren auf die kognitive Gesundheit immer besser verstehen. Eine Expertenrunde der Bundesinitiative "Musik und Demenz" am 11. März will diese Erkenntnisse in die Pflegepraxis tragen.
Während Musik komplexe Netzwerke im Gehirn aktiviert, helfen gezielte mentale Routinen dabei, diese Fitness im Alltag dauerhaft zu festigen. Dieser kostenlose Report bietet 11 praktische Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration spürbar zu steigern. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn anfordern
Wie Klänge unser Gehirn trainieren
Musik aktiviert komplexe neuronale Netzwerke. Beim Musizieren oder bewussten Hören arbeiten Gehirnregionen für Gedächtnis, Emotionen und Motorik gleichzeitig. Dieses Training baut eine "kognitive Reserve" auf – eine Art Puffer gegen altersbedingten Abbau. Zudem senkt Musik den Stresshormon-Spiegel und setzt Glückshormone frei. Chronischer Stress gilt als Risikofaktor für Demenz.
Klavierspielen schlägt passives Hören
Die Forschung zeigt: Aktives Musizieren wirkt stärker als passives Zuhören. Eine große Studie der University of Exeter fand heraus, dass Instrumentalspiel – besonders am Klavier – und Chorsingen mit besserem Gedächtnis im Alter verbunden sind. Warum? Das Lesen von Noten, Feinmotorik und Gehör werden simultan gefordert. Beim Singen kommt der soziale Faktor hinzu, der ebenfalls die mentale Fitness stärkt.
Musik als Brücke für Angehörige
Die Online-Veranstaltung der Bundesinitiative legt einen Schwerpunkt auf pflegende Angehörige. Wenn die verbale Kommunikation schwierig wird, kann Musik eine Brücke bauen. Gemeinsames Singen vertrauter Lieder weckt Erinnerungen, löst positive Emotionen aus und stärkt die Beziehung. Experten diskutieren, wie Musik gezielt zur Alltagsgestaltung und zur Entlastung der Pflegenden eingesetzt werden kann.
Wenn Sie bei sich oder Angehörigen eine zunehmende Vergesslichkeit bemerken, liefert ein strukturierter Check oft wertvolle erste Klarheit. Nutzen Sie diesen anonymen 7-Fragen-Selbsttest, um Warnsignale rechtzeitig und diskret von Experten einschätzen zu lassen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt starten
Ein Baustein für ein gesundes Gehirn
Musik allein verhindert keine Demenz. Sie ist aber ein wesentlicher Baustein eines präventiven Lebensstils – neben Bewegung, gesunder Ernährung und sozialen Kontakten. Die klare Botschaft der Wissenschaft: Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen oder wieder aufzunehmen. Leicht zugängliche musikalische Angebote für Ältere könnten eine wertvolle gesellschaftliche Maßnahme sein, um die Gehirngesundheit einer alternden Bevölkerung zu fördern.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...
» Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
» Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)
» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)
» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)
» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)
» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)
» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - KTM, FACC (27/02/2026)
- Hikma Aktie: Heftiger Kurssturz ( Finanztrends)
- Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)
- 21st Austria weekly - Erste Group, AT&S (26/02/2026)
- Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)
- Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter dopp...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG