SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)

01.03.2026, 2995 Zeichen

Nach einem schwierigen Börsenstart in das Jahr 2026 richtet der Zahlungsdienstleister Adyen den Blick verstärkt auf seine langfristige Wachstumsstrategie. Mit konkreten Umsatzzielen für das übernächste Jahr und einer ambitionierten Margen-Planung versucht das Unternehmen, die Skepsis der Marktteilnehmer zu entkräften. Doch kann die technologische Neuausrichtung den Abwärtstrend der letzten Wochen umkehren?

Fokus auf Profitabilität und Wachstum

Das Management hat klare Leitplanken für die kommenden Jahre gesetzt. Für 2026 strebt Adyen ein jährliches Nettoumsatzwachstum zwischen 20 % und 22 % auf währungsbereinigter Basis an. Bis zum Jahr 2028 soll die Profitabilität, gemessen an der EBITDA-Marge, die Marke von 55 % überschreiten.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt das Unternehmen weiterhin auf Effizienz. Während Investitionen in Personal und Automatisierung fortgesetzt werden, sollen die Investitionsausgaben (Capex) stabil bei oder unter 5 % des Nettoumsatzes bleiben. Diese Disziplin ist eine Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der globalen Payment-Branche, in der Skaleneffekte über den Erfolg entscheiden.

Technologische Offensive mit KI

Hinter den finanziellen Zielen steht eine technologische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Adyen positioniert sich verstärkt im Bereich des sogenannten „Agentic Commerce“ und arbeitet hierfür mit Partnern wie OpenAI und Google zusammen. Ziel ist es, neue Verkaufskanäle zu sichern und das Vertrauen in automatisierte Handelsprozesse zu stärken.

Ein weiterer Pfeiler ist die Integration von Künstlicher Intelligenz in die bestehenden Produkte. Durch eine KI-gestützte dynamische Identifizierung sollen Betrugsfälle reduziert und gleichzeitig die Konversionsraten für Händler verbessert werden. Solche Innovationen sind im aktuellen Marktumfeld für eingebettete Finanzdienstleistungen entscheidend, um die Marktposition zu behaupten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Adyen NV?

Marktreaktion und Ausblick

An der Börse spiegeln sich die ambitionierten Pläne bisher nicht wider. Die Aktie steht deutlich unter Druck: In den vergangenen 30 Tagen verlor das Papier fast 24 % an Wert und notiert mit 11,62 USD aktuell rund ein Drittel unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Morgen, am 2. März, wird das Management auf der „Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference“ in San Francisco auftreten. Dort wird das Unternehmen die Gelegenheit haben, die Details der Wachstumspläne vor internationalen Investoren zu erläutern und weitere Einblicke in die operative Umsetzung der KI-Strategie zu geben.

Anzeige

Adyen NV-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adyen NV-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Adyen NV-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adyen NV-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Adyen NV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)

» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...

» Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)

» Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)

» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)

» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)

» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)

» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)

» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)

» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more than 1,1 Billion Euro Turnover in the Closing Auction on Friday, it was a MSCI Thing (28/02/2026)
KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event OMV
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf



    Autor: Finanztrends

    01.03.2026, 2995 Zeichen

    Nach einem schwierigen Börsenstart in das Jahr 2026 richtet der Zahlungsdienstleister Adyen den Blick verstärkt auf seine langfristige Wachstumsstrategie. Mit konkreten Umsatzzielen für das übernächste Jahr und einer ambitionierten Margen-Planung versucht das Unternehmen, die Skepsis der Marktteilnehmer zu entkräften. Doch kann die technologische Neuausrichtung den Abwärtstrend der letzten Wochen umkehren?

    Fokus auf Profitabilität und Wachstum

    Das Management hat klare Leitplanken für die kommenden Jahre gesetzt. Für 2026 strebt Adyen ein jährliches Nettoumsatzwachstum zwischen 20 % und 22 % auf währungsbereinigter Basis an. Bis zum Jahr 2028 soll die Profitabilität, gemessen an der EBITDA-Marge, die Marke von 55 % überschreiten.

    Um diese Ziele zu erreichen, setzt das Unternehmen weiterhin auf Effizienz. Während Investitionen in Personal und Automatisierung fortgesetzt werden, sollen die Investitionsausgaben (Capex) stabil bei oder unter 5 % des Nettoumsatzes bleiben. Diese Disziplin ist eine Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der globalen Payment-Branche, in der Skaleneffekte über den Erfolg entscheiden.

    Technologische Offensive mit KI

    Hinter den finanziellen Zielen steht eine technologische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Adyen positioniert sich verstärkt im Bereich des sogenannten „Agentic Commerce“ und arbeitet hierfür mit Partnern wie OpenAI und Google zusammen. Ziel ist es, neue Verkaufskanäle zu sichern und das Vertrauen in automatisierte Handelsprozesse zu stärken.

    Ein weiterer Pfeiler ist die Integration von Künstlicher Intelligenz in die bestehenden Produkte. Durch eine KI-gestützte dynamische Identifizierung sollen Betrugsfälle reduziert und gleichzeitig die Konversionsraten für Händler verbessert werden. Solche Innovationen sind im aktuellen Marktumfeld für eingebettete Finanzdienstleistungen entscheidend, um die Marktposition zu behaupten.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Adyen NV?

    Marktreaktion und Ausblick

    An der Börse spiegeln sich die ambitionierten Pläne bisher nicht wider. Die Aktie steht deutlich unter Druck: In den vergangenen 30 Tagen verlor das Papier fast 24 % an Wert und notiert mit 11,62 USD aktuell rund ein Drittel unter seinem 52-Wochen-Hoch.

    Morgen, am 2. März, wird das Management auf der „Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference“ in San Francisco auftreten. Dort wird das Unternehmen die Gelegenheit haben, die Details der Wachstumspläne vor internationalen Investoren zu erläutern und weitere Einblicke in die operative Umsetzung der KI-Strategie zu geben.

    Anzeige

    Adyen NV-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adyen NV-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

    Die neusten Adyen NV-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adyen NV-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Adyen NV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (01.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    RBI
    Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Musik schützt das Gehirn vor Demenz ( Finanztrends)

    » Swiss Life-Studie: Generation Z leidet unter doppelt so hohem Stress ( F...

    » Adyen Aktie: Ehrgeizige Ziele ( Finanztrends)

    » Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)

    » DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)

    » KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)

    » Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)

    » Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)

    » Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)

    » CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more than 1,1 Billion Euro Turnover in the Closing Auction on Friday, it was a MSCI Thing (28/02/2026)
    KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
    Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
    Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event OMV
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de