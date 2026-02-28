Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
28.02.2026, 2785 Zeichen
Tesla weitet sein Angebot in Europa aus. Ab sofort können Kunden den Model Y in einer siebensitzigen Variante bestellen – allerdings nur für die Premium Allradversion und gegen Aufpreis. Gleichzeitig kämpft der Konzern mit Herausforderungen am Standort Deutschland und stockenden Robotaxi-Projekten.
Neues Model Y kostet über 56.000 Euro
Der zusätzliche Sitzplatz in der dritten Reihe schlägt mit 2.500 Euro zu Buche. In Deutschland liegt der Einstiegspreis für das Premium Allrad-Modell bei 53.970 Euro, mit dem Siebensitzer-Upgrade sind es 56.470 Euro. Die Auslieferungen sollen im April 2026 starten. In den USA war die Option bereits sechs Wochen früher verfügbar. Mit dem erweiterten Platzangebot positioniert sich Tesla gegen etablierte Konkurrenten wie den Mercedes EQB und den Kia EV9.
Druck am Standort Berlin
Parallel dazu wächst der Gegenwind für die deutsche Produktionsstätte. CEO Elon Musk hat die Belegschaft darauf hingewiesen, dass Expansionspläne für das Werk in Grünheide vom Einfluss externer Organisationen abhängen. Diese Äußerung fällt zeitlich mit bevorstehenden Betriebsratswahlen zusammen, bei denen die IG Metall die Kontrolle übernehmen will. Der europäische Markt hat für Tesla hohe Bedeutung – nach einem schwierigen Jahr 2025 mit einem Absatzrückgang von rund 38 Prozent in Europa.
Autonomes Fahren: Fortschritt in Europa, Stillstand in Kalifornien
Während Tesla für die Niederlande mit einer Zulassung seiner Full-Self-Driving-Software bis zum 20. März 2026 rechnet, stagniert das Robotaxi-Projekt in Kalifornien. Laut Behördendaten legte Tesla dort 2025 null autonome Testmeilen zurück. Seit 2016 summieren sich die autonomen Testfahrten im Bundesstaat auf lediglich 562 Meilen – weit entfernt von den 50.000 Meilen, die Regulierungsbehörden für kommerzielle fahrerlose Tests voraussetzen. Tesla hat keine Anträge für höherstufige fahrerlose Genehmigungen gestellt und beschränkt sich stattdessen auf begrenzte Services in Austin und San Francisco mit menschlichen Fahrern.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla?
Beim kürzlich vorgestellten Dual Motor Allrad-Cybertruck für 59.990 Dollar müssen Neukunden mit Wartezeiten von über einem Jahr rechnen. Derweil hat Tesla angekündigt, die Produktion der Flaggschiffe Model S und Model X einzustellen, um Fabrikflächen für die Fertigung humanoider Optimus-Roboter freizumachen.
Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
28.02.2026, 2785 Zeichen
Tesla weitet sein Angebot in Europa aus. Ab sofort können Kunden den Model Y in einer siebensitzigen Variante bestellen – allerdings nur für die Premium Allradversion und gegen Aufpreis. Gleichzeitig kämpft der Konzern mit Herausforderungen am Standort Deutschland und stockenden Robotaxi-Projekten.
Neues Model Y kostet über 56.000 Euro
Der zusätzliche Sitzplatz in der dritten Reihe schlägt mit 2.500 Euro zu Buche. In Deutschland liegt der Einstiegspreis für das Premium Allrad-Modell bei 53.970 Euro, mit dem Siebensitzer-Upgrade sind es 56.470 Euro. Die Auslieferungen sollen im April 2026 starten. In den USA war die Option bereits sechs Wochen früher verfügbar. Mit dem erweiterten Platzangebot positioniert sich Tesla gegen etablierte Konkurrenten wie den Mercedes EQB und den Kia EV9.
Druck am Standort Berlin
Parallel dazu wächst der Gegenwind für die deutsche Produktionsstätte. CEO Elon Musk hat die Belegschaft darauf hingewiesen, dass Expansionspläne für das Werk in Grünheide vom Einfluss externer Organisationen abhängen. Diese Äußerung fällt zeitlich mit bevorstehenden Betriebsratswahlen zusammen, bei denen die IG Metall die Kontrolle übernehmen will. Der europäische Markt hat für Tesla hohe Bedeutung – nach einem schwierigen Jahr 2025 mit einem Absatzrückgang von rund 38 Prozent in Europa.
Autonomes Fahren: Fortschritt in Europa, Stillstand in Kalifornien
Während Tesla für die Niederlande mit einer Zulassung seiner Full-Self-Driving-Software bis zum 20. März 2026 rechnet, stagniert das Robotaxi-Projekt in Kalifornien. Laut Behördendaten legte Tesla dort 2025 null autonome Testmeilen zurück. Seit 2016 summieren sich die autonomen Testfahrten im Bundesstaat auf lediglich 562 Meilen – weit entfernt von den 50.000 Meilen, die Regulierungsbehörden für kommerzielle fahrerlose Tests voraussetzen. Tesla hat keine Anträge für höherstufige fahrerlose Genehmigungen gestellt und beschränkt sich stattdessen auf begrenzte Services in Austin und San Francisco mit menschlichen Fahrern.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla?
Beim kürzlich vorgestellten Dual Motor Allrad-Cybertruck für 59.990 Dollar müssen Neukunden mit Wartezeiten von über einem Jahr rechnen. Derweil hat Tesla angekündigt, die Produktion der Flaggschiffe Model S und Model X einzustellen, um Fabrikflächen für die Fertigung humanoider Optimus-Roboter freizumachen.
Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard