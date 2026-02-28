Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)

28.02.2026, 2984 Zeichen

Apple stellt sich auf mehrere Tage voller Produktnews ein – bestätigt von CEO Tim Cook persönlich. Das Timing ist nicht zufällig: Während neue Hardware Aufmerksamkeit bringt, wächst gleichzeitig der regulatorische Gegenwind weltweit. Wie stark kann eine Launch-Woche die Stimmung drehen, wenn Kartellwächter parallel genauer hinschauen?

„Big Week“ ab Montag

Cook kündigte am 26. Februar auf Social Media eine „big week“ an, die am Montagmorgen, dem 2. März, starten soll. Unter dem Hashtag #AppleLaunch rechnen Beobachter mit mehreren Hardware-Neuheiten.

Auffällig: Die Enthüllungen sollen offenbar nicht in einem großen Keynote-Event gebündelt werden. Stattdessen werden über mehrere Tage verteilt Pressemitteilungen erwartet. Genannt werden ein günstigeres MacBook, aktualisierte iPad-Modelle und ein neues Einstiegs-iPhone.

Regulierer bleiben dran

Während die Vorfreude auf neue Geräte steigt, bleibt das Umfeld politisch und juristisch anspruchsvoll. Apple steht weiter unter Kartell- und Wettbewerbsdruck – besonders in den USA und Europa. Im Fokus stehen dabei die App-Store- und Plattformregeln; Verfahren und Prüfungen laufen laut Bericht auch in Asien und anderen Regionen.

Ein konkretes Beispiel kommt aus Spanien: Dort werfen Wettbewerbsbehörden Apple und Amazon vor, einer Antitrust-Anordnung aus 2023 nicht zügig genug nachgekommen zu sein. Das unterstreicht, dass die Debatte längst global geführt wird – und sich nicht mit einem einzelnen Verfahren erledigt.