Die Homebase
österreichischer Aktien
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)

28.02.2026, 2984 Zeichen

Apple stellt sich auf mehrere Tage voller Produktnews ein – bestätigt von CEO Tim Cook persönlich. Das Timing ist nicht zufällig: Während neue Hardware Aufmerksamkeit bringt, wächst gleichzeitig der regulatorische Gegenwind weltweit. Wie stark kann eine Launch-Woche die Stimmung drehen, wenn Kartellwächter parallel genauer hinschauen?

„Big Week“ ab Montag

Cook kündigte am 26. Februar auf Social Media eine „big week“ an, die am Montagmorgen, dem 2. März, starten soll. Unter dem Hashtag #AppleLaunch rechnen Beobachter mit mehreren Hardware-Neuheiten.

Auffällig: Die Enthüllungen sollen offenbar nicht in einem großen Keynote-Event gebündelt werden. Stattdessen werden über mehrere Tage verteilt Pressemitteilungen erwartet. Genannt werden ein günstigeres MacBook, aktualisierte iPad-Modelle und ein neues Einstiegs-iPhone.

Regulierer bleiben dran

Während die Vorfreude auf neue Geräte steigt, bleibt das Umfeld politisch und juristisch anspruchsvoll. Apple steht weiter unter Kartell- und Wettbewerbsdruck – besonders in den USA und Europa. Im Fokus stehen dabei die App-Store- und Plattformregeln; Verfahren und Prüfungen laufen laut Bericht auch in Asien und anderen Regionen.

Ein konkretes Beispiel kommt aus Spanien: Dort werfen Wettbewerbsbehörden Apple und Amazon vor, einer Antitrust-Anordnung aus 2023 nicht zügig genug nachgekommen zu sein. Das unterstreicht, dass die Debatte längst global geführt wird – und sich nicht mit einem einzelnen Verfahren erledigt.

US-Fertigung und KI als zweiter Erzählstrang

Kurz vor der Produktwoche hatte Apple zudem angekündigt, die US-Produktion auszubauen. Konkret geht es um eine Erweiterung des Standorts in Houston: Dort soll erstmals der Mac mini in den USA gefertigt werden, außerdem soll die Produktion fortschrittlicher KI-Server hochgefahren werden. Apple ordnet das in eine breitere Investition in die heimische Lieferkette ein.

Zusätzliche Fantasie kommt aus dem Analystenlager: JPMorgan bekräftigte am 26. Februar eine „Overweight“-Einstufung und verwies auf Potenzial im Bereich „persönlicher KI-Begleiter“.

Am Freitag schloss die Aktie bei 223,50 Euro und gab damit 3,37% nach – eine Erinnerung daran, dass Produktnews zwar Impulse liefern können, die regulatorischen Themen aber als dauerhafter Belastungsfaktor im Hintergrund mitlaufen. Ab Montag wird sich zeigen, ob die gestaffelten Ankündigungen genügend Substanz liefern, um diese beiden Erzählstränge – Innovation und Aufsichtsdruck – zumindest kurzfristig zugunsten der Produktseite zu verschieben.

(28.02.2026)

