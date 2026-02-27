SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
CBT-Studien zeigen Grenzen der KI-Therapie ( Finanztrends)

27.02.2026, 3825 Zeichen

Die Kognitive Verhaltenstherapie (CBT) erlebt zwei entscheidende Entwicklungen. In Wuppertal startet eine neue Studie zur Behandlung von Trauerstörungen. Gleichzeitig zeigt eine Untersuchung: KI-gestützte Therapie stößt schnell an emotionale Grenzen.

Wuppertal erforscht Therapie gegen anhaltende Trauer
Die Bergische Universität Wuppertal startet eine klinische Studie zur trauerfokussierten CBT. Sie untersucht, wie Betroffene nach einem schweren Verlust belastende Schuldgefühle überwinden können. Das Störungsbild der anhaltenden Trauer wurde erst kürzlich in internationale Diagnose-Handbücher aufgenommen.

Die Studie bietet aktuell freie Therapieplätze. Sie soll belegen, dass spezialisierte CBT auch bei hochspezifischen emotionalen Ausnahmezuständen wirkt. Ziel ist es, schmerzhafte Gedankenmuster aufzubrechen und die Rückkehr in den Alltag zu ermöglichen.

KI-Therapie hilft nur kurzfristig

Eine Pilotstudie in BMC Psychiatry verglich KI-gestützte Internettherapie mit menschlicher Begleitung bei jungen Erwachsenen mit Depressionen. Beide Ansätze reduzierten die Symptome in den ersten zwei Wochen deutlich. Danach stagnierte die KI-Variante, während die menschliche Therapie weiter half.

Die Teilnehmer lobten zwar die ständige Verfügbarkeit der KI. Doch sie kritisierten fehlendes emotionales Verständnis und mangelnde Personalisierung. Forscher folgern: KI-Systeme müssen emotional interaktiver werden, um langfristig zu wirken. Aktuell können sie Therapeuten nicht ersetzen.

DiGA-Apps überbrücken Wartezeiten

Die Erkenntnisse sind relevant für den deutschen Markt der Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Viele dieser Apps basieren auf CBT-Prinzipien. Experten sehen sie als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine klassische Therapie.

Die Apps führen Nutzer durch verhaltenstherapeutische Module. Studien zeigen Wirkung bei leichten bis mittelschweren Belastungen. In der Praxis überbrücken sie oft monatelange Wartezeiten auf einen Therapieplatz und vermitteln frühe Bewältigungsstrategien.

CBT verändert das Gehirn nachweisbar

Unabhängig vom Medium – digital oder im Gespräch – bleibt der Kern der CBT gleich: Sie zielt darauf ab, negative Gedanken- und Verhaltensmuster durch rationale Pfade zu ersetzen. Neurologische Untersuchungen belegen messbare Veränderungen der Gehirnfunktion.

Eine aktuelle Übersichtsarbeit bestätigt die Wirksamkeit von CBT auch bei der Reduzierung psychischer Belastungen nach Herzinfarkten. Diese breite Anwendbarkeit und der Fokus auf lebenslange Strategien festigen ihren Status als eine der am besten erforschten Therapiemethoden.

Hybrid-Modelle als Therapie der Zukunft

Die parallelen Entwicklungen markieren einen Wendepunkt. Komplexe Störungen wie anhaltende Trauer erfordern hochspezialisierte menschliche Interventionen. Digitale Anwendungen bieten niedrigschwellige Hilfe bei leichteren Beschwerden.

Die Zukunft liegt in hybriden Modellen. Patienten könnten digitale Module zur Vorbereitung nutzen, während die wertvolle Präsenzzeit für emotionale Aufarbeitung reserviert bleibt. Gleichzeitig fließen neue Erkenntnisse, wie aus Wuppertal, in die Behandlungsleitlinien ein – und verbessern so die Versorgung spezifischer Patientengruppen.


(27.02.2026)

Bildnachweis

1. Trading

    (27.02.2026)

    Bildnachweis

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

