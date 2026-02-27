CBT-Studien zeigen Grenzen der KI-Therapie ( Finanztrends)

27.02.2026, 3825 Zeichen

Die Kognitive Verhaltenstherapie (CBT) erlebt zwei entscheidende Entwicklungen. In Wuppertal startet eine neue Studie zur Behandlung von Trauerstörungen. Gleichzeitig zeigt eine Untersuchung: KI-gestützte Therapie stößt schnell an emotionale Grenzen.

Die Bergische Universität Wuppertal startet eine klinische Studie zur trauerfokussierten CBT. Sie untersucht, wie Betroffene nach einem schweren Verlust belastende Schuldgefühle überwinden können. Das Störungsbild der anhaltenden Trauer wurde erst kürzlich in internationale Diagnose-Handbücher aufgenommen.

Die Studie bietet aktuell freie Therapieplätze. Sie soll belegen, dass spezialisierte CBT auch bei hochspezifischen emotionalen Ausnahmezuständen wirkt. Ziel ist es, schmerzhafte Gedankenmuster aufzubrechen und die Rückkehr in den Alltag zu ermöglichen.

KI-Therapie hilft nur kurzfristig

Eine Pilotstudie in BMC Psychiatry verglich KI-gestützte Internettherapie mit menschlicher Begleitung bei jungen Erwachsenen mit Depressionen. Beide Ansätze reduzierten die Symptome in den ersten zwei Wochen deutlich. Danach stagnierte die KI-Variante, während die menschliche Therapie weiter half.

Die Teilnehmer lobten zwar die ständige Verfügbarkeit der KI. Doch sie kritisierten fehlendes emotionales Verständnis und mangelnde Personalisierung. Forscher folgern: KI-Systeme müssen emotional interaktiver werden, um langfristig zu wirken. Aktuell können sie Therapeuten nicht ersetzen.

DiGA-Apps überbrücken Wartezeiten

Die Erkenntnisse sind relevant für den deutschen Markt der Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Viele dieser Apps basieren auf CBT-Prinzipien. Experten sehen sie als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine klassische Therapie.