Vanguard Russell 2000 ETF: Small-Cap-Chance ( Finanztrends)

Vanguard Russell 2000 ETF: Small-Cap-Chance
27.02.2026
US-Nebenwerte könnten vor einer Renaissance stehen. Während die Schwergewichte im S&P 500 hoch bewertet sind, bietet der Vanguard Russell 2000 ETF derzeit ein attraktives Bewertungsniveau bei gleichzeitig hohen Wachstumserwartungen. Ist dies der Moment für eine strategische Umschichtung in den Small-Cap-Sektor?
Bewertung und Wachstumspotenzial
Analysten prognostizieren für den Vanguard Russell 2000 ETF ein Aufwärtspotenzial von rund 25 % innerhalb der nächsten zwölf Monate. Ein wesentlicher Grund für diesen Optimismus ist die fundamentale Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 ist der Small-Cap-Index deutlich günstiger bewertet als der S&P 500, der auf ein KGV von 28 kommt.
Zusätzlich übertreffen die Gewinnprognosen für kleine US-Unternehmen die Erwartungen für den breiten Gesamtmarkt. Für das Jahr 2026 wird im Russell 2000 ein Gewinnwachstum von 19 % erwartet, während der S&P 500 voraussichtlich nur um 13 % zulegen wird. Dieser Vorsprung könnte Kapital von den großen Technologiewerten in Richtung Nebenwerte lenken. Die Aussicht auf sinkende Zinsen spielt kleineren Firmen dabei in die Karten, da diese oft eine höhere Schuldenlast tragen und sensibler auf Kreditkosten reagieren.
Günstiger Marktzugang
Mit einer Kostenquote von 0,06 % positioniert sich der ETF als eine der preiswertesten Möglichkeiten, den US-Small-Cap-Markt abzudecken. Er bildet die Performance von rund 2.000 Unternehmen ab und bietet damit eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Reifegrade der Firmen hinweg.
Marktbeobachter interpretieren die aktuelle Lage als Zeichen für eine Verbreiterung der Marktrally. Eine stabile Wirtschaft und eine abnehmende Inflation könnten das Wachstum jenseits der großen Tech-Konzerne beschleunigen und das Fundament für eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung im Jahr 2026 legen.
Neue Index-Struktur ab November
Anleger sollten eine wichtige strukturelle Änderung im Blick behalten: Ab November 2026 stellt der Russell 2000 seine Index-Anpassung von einem jährlichen auf einen halbjährlichen Rhythmus um. Die Neuzusammensetzung erfolgt künftig jeweils im Juni und November. Dieser Schritt soll sicherstellen, dass der Index die Dynamik und Volatilität des Marktes präziser widerspiegelt.
Die erste Umsetzung dieser neuen Frequenz im November 2026 wird zeigen, wie effizient der Index auf veränderte Marktbedingungen reagiert. Bis dahin bleibt das Zusammenspiel aus günstiger Bewertung und überdurchschnittlichem Gewinnwachstum der zentrale Treiber für den ETF.
