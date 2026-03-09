Intervallfasten: Neue Studien zeigen Vorteile für Herz und Hirn ( Finanztrends)

09.03.2026, 4108 Zeichen

Intervallfasten senkt den Blutdruck und verbessert die Hirnfunktion. Das zeigen aktuelle Studien aus dem März 2026. Sie rücken die gesundheitlichen Vorteile jenseits der Waage in den Fokus.

Während eine große Übersichtsarbeit im Februar die reinen Abnehmeffekte relativierte, liefern neue Daten konkrete Zahlen. Demnach bietet die zeitlich begrenzte Nahrungsaufnahme messbare Vorteile für den Stoffwechsel – und das ganz ohne striktes Kalorienzählen.

Blutdruck sinkt ohne Kalorienzählen

Eine am 6. März veröffentlichte Metaanalyse wertete elf Studien mit über 650 Teilnehmern aus. Das Ergebnis: Ein Essensfenster von sechs bis heute zehn Stunden senkte den Blutdruck deutlich.

Der systolische Wert sank im Schnitt um 1,79 mmHg, der diastolische um 1,75 mmHg. Besonders stark profitierten Menschen, die bereits zu Studienbeginn unter Bluthochdruck litten. Auch die Blutzuckerwerte verbesserten sich.

Der Clou: Diese Effekte traten ein, ohne dass die Probanden Kalorien zählen mussten. Für viele ist das Intervallfasten damit eine praktikable Alternative zu komplexen Diäten.

Fasten kurbelt die Neuroplastizität an

Aktuelle neurologische Berichte vom 9. März heben einen weiteren Effekt hervor: den positiven Einfluss auf das Gehirn. Entscheidend ist der sogenannte metabolische Wechsel.

Leert das Fasten die Glykogenspeicher, stellt der Körper auf Fettverbrennung um. Dabei entstehen Ketonkörper. Diese dienen nicht nur als Energiequelle, sondern wirken auch als Signalmoleküle.

Sie regen die Produktion des Wachstumsfaktors BDNF an. Dieser ist für Lernprozesse und Gedächtnis entscheidend. Könnte strukturiertes Fasten so sogar neurodegenerativen Erkrankungen vorbeugen?

Kein Wundermittel für die Gewichtsabnahme

Die neuen Daten stehen im Kontrast zu einem umfassenden Cochrane-Review vom Februar. Dieser analysierte 22 Studien und kam zu einem ernüchternden Ergebnis für Abnehmwillige.

Intervallfasten schnitt für den reinen Gewichtsverlust nicht besser ab als konventionelle Kalorienreduktion. Die Probanden verloren im Schnitt nur etwa drei Prozent ihres Körpergewichts.

Das liegt unter der Schwelle von fünf Prozent, die Mediziner als klinisch bedeutsam einstufen. Die Fachwelt zieht einen klaren Schluss: Intervallfasten ist keine Wunderwaffe gegen Übergewicht.

Vorsicht bei Stress und Schlafmangel

Ein kritischer Aspekt ist der Einfluss auf den Hormonhaushalt. Auswertungen von 13 Studien belegen: Fasten lässt den Cortisolspiegel ansteigen und kann den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus verschieben.

Für gesunde, ausgeruhte Menschen ist das meist unproblematisch. Doch wer unter chronischem Stress oder extremem Schlafmangel leidet, sollte vorsichtig sein.

Hier kann der zusätzliche Fasten-Stress das hormonelle Gleichgewicht belasten. Ernährungsstrategien müssen daher immer individuell angepasst werden.

Paradigmenwechsel in der Präventivmedizin

Die Studienlage markiert einen Wendepunkt. Die reine Fokussierung auf das Körpergewicht weicht einer ganzheitlichen Betrachtung.

Die Stärke der Methode liegt in der unkomplizierten Umsetzung und den physiologischen Begleiteffekten. Sie bietet eine niederschwellige Möglichkeit, die kardiometabolische Gesundheit zu fördern.

Entwickler von Gesundheits-Apps setzen bereits auf diese Erkenntnis. Sie fokussieren sich zunehmend auf die Verfolgung von Fastenfenstern zur Förderung von Langlebigkeit und geistiger Fitness.

(09.03.2026)

