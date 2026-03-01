SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

EU schafft 150-Euro-Zollfreigrenze ab ( Finanztrends)

01.03.2026, 4324 Zeichen

Ab Juli müssen Verbraucher für fast jedes Paket aus Nicht-EU-Ländern Zoll zahlen. Die EU beendet damit eine Ära des zollfreien Online-Shoppings, um Wettbewerbsverzerrungen und Betrug einzudämmen. Eine Übergangslösung mit Pauschalgebühren läuft bis 2028.

Die weitreichende Reform des EU-Zollrechts ist beschlossen. Der Rat der Europäischen Union hat die Abschaffung der 150-Euro-Freigrenze für Pakete aus Drittstaaten endgültig besiegelt. Ab dem 1. Juli 2026 unterliegt jede Sendung von außerhalb der EU der Verzollung – unabhängig von ihrem Wert. Bisher waren Waren unter 150 Euro zollfrei.

Anzeige

Ob Kleinsendung oder Großlieferung – die korrekte Deklaration gegenüber den Behörden wird durch die neuen EU-Regelungen immer komplexer. Dieser kostenlose Praxis-Leitfaden zeigt Ihnen mit einer Feld-für-Feld-Anleitung, wie Sie Ihre Sendungen fehlerfrei und ohne Verzögerung durch den Zoll bringen. Zollanmeldung korrekt ausfüllen: Feld-für-Feld-Anleitung spart Ihnen Stunden

Warum die EU jetzt handelt

Die alte Regelung stammt aus einer Zeit vor dem Boom des globalen E-Commerce. Heute gelangen jährlich schätzungsweise über 4,6 Milliarden Kleinsendungen in die EU, ein Großteil davon über chinesische Plattformen wie Shein, Temu und AliExpress. Dies hat zwei Hauptprobleme geschaffen:

Erstens leiden europäische Händler unter unfairem Wettbewerb. Während sie auf ihre Waren stets Mehrwertsteuer und Zölle abführen müssen, profitierten viele Drittlands-Anbieter von der Freigrenze. Zweitens wird das System massiv betrogen. Bis zu 65 Prozent der Pakete werden laut EU mit künstlich niedrig deklariertem Warenwert verschickt, um Abgaben zu umgehen.

„Die Reform stellt faire Bedingungen für unseren Binnenmarkt wieder her“, so die Kernbotschaft aus Brüssel. Es gehe nicht primär um Mehreinnahmen, sondern um den Schutz heimischer Unternehmen und Verbraucher.

Übergang mit Pauschalzoll: 3 Euro pro Kategorie

Da das vollständig digitalisierte Zollsystem der EU erst 2028 startet, gilt bis dahin eine Übergangsregelung. Vom 1. Juli 2026 bis zum 1. Juli 2028 wird für Privatsendungen unter 150 Euro ein Pauschalzoll von 3 Euro pro Warenkategorie erhoben.

Ein Beispiel der Zollbehörden verdeutlicht die Praxis: Enthält ein Paket eine Seidenbluse und zwei Wollblusen, werden zwei Warenkategorien angesetzt. Der Pauschalzoll beträgt dann 6 Euro. Diese Gebühr fällt zusätzlich zur Einfuhrumsatzsteuer an. Betroffen sind vor allem internationale E-Commerce-Händler, Marktplätze und Logistikdienstleister.

Anzeige

Die falsche Einordnung von Waren in Kategorien oder Zolltarifnummern kann für Unternehmen schnell zu einer teuren Falle werden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie die richtige Warenterifierung vornehmen und böse Überraschungen beim Import sicher vermeiden. In 2 Schritten zur korrekten Zolltarifnummer – so einfach geht's

Mehr Kontrolle, mehr Sicherheit

Die Reform gibt den Zollbehörden endlich wirksame Werkzeuge an die Hand, um die Paketflut zu steuern. Bisher war es kaum möglich, die Einhaltung von EU-Standards bei Produktsicherheit oder Umweltauflagen bei Millionen Kleinsendungen zu überprüfen. Der massive Zustrom nicht konformer oder potenziell unsicherer Produkte stellte ein wachsendes Risiko dar.

Künftig wird die Verantwortung stärker bei den großen Online-Plattformen liegen. Sie müssen für die korrekte Abwicklung der Zollformalitäten sorgen. Für Verbraucher bedeutet das langfristig mehr Transparenz über tatsächliche Kosten und besseren Schutz vor unseriösen Waren.

Der digitale Endausbau ab 2028

Die Pauschallösung ist nur der erste Schritt. Das Herzstück der Reform ist die zentrale EU-Zolldatenplattform („EU Customs Data Hub“) und eine neue EU-Zollbehörde (EUCA), die 2028 starten sollen.

Unternehmen müssen ihre Daten dann nur noch einmal in ein einziges Portal eingeben. Der bürokratische Aufwand soll drastisch sinken. Die EU rechnet mit jährlichen IT-Einsparungen in den Mitgliedstaaten von rund 2 Milliarden Euro. Ist das System im Betrieb, wird die 3-Euro-Pauschale durch warenspezifische Zollsätze ersetzt, die vollautomatisch berechnet werden.

Für die Wirtschaft verspricht das einen effizienteren Zugang zum EU-Binnenmarkt. Für Verbraucher endet jedoch die Zeit der vermeintlichen Schnäppchen ohne versteckte Kosten. Der Preis für mehr Fairness und Sicherheit ist nun auf jeder Rechnung sichtbar.


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)

» Mentale Fitness: Kurze Übungen stärken das Gedächtnis ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Fina...

» KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)

» Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Fina...

» Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

    Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG



    Autor: Finanztrends

    01.03.2026, 4324 Zeichen

    Ab Juli müssen Verbraucher für fast jedes Paket aus Nicht-EU-Ländern Zoll zahlen. Die EU beendet damit eine Ära des zollfreien Online-Shoppings, um Wettbewerbsverzerrungen und Betrug einzudämmen. Eine Übergangslösung mit Pauschalgebühren läuft bis 2028.

    Die weitreichende Reform des EU-Zollrechts ist beschlossen. Der Rat der Europäischen Union hat die Abschaffung der 150-Euro-Freigrenze für Pakete aus Drittstaaten endgültig besiegelt. Ab dem 1. Juli 2026 unterliegt jede Sendung von außerhalb der EU der Verzollung – unabhängig von ihrem Wert. Bisher waren Waren unter 150 Euro zollfrei.

    Anzeige

    Ob Kleinsendung oder Großlieferung – die korrekte Deklaration gegenüber den Behörden wird durch die neuen EU-Regelungen immer komplexer. Dieser kostenlose Praxis-Leitfaden zeigt Ihnen mit einer Feld-für-Feld-Anleitung, wie Sie Ihre Sendungen fehlerfrei und ohne Verzögerung durch den Zoll bringen. Zollanmeldung korrekt ausfüllen: Feld-für-Feld-Anleitung spart Ihnen Stunden

    Warum die EU jetzt handelt

    Die alte Regelung stammt aus einer Zeit vor dem Boom des globalen E-Commerce. Heute gelangen jährlich schätzungsweise über 4,6 Milliarden Kleinsendungen in die EU, ein Großteil davon über chinesische Plattformen wie Shein, Temu und AliExpress. Dies hat zwei Hauptprobleme geschaffen:

    Erstens leiden europäische Händler unter unfairem Wettbewerb. Während sie auf ihre Waren stets Mehrwertsteuer und Zölle abführen müssen, profitierten viele Drittlands-Anbieter von der Freigrenze. Zweitens wird das System massiv betrogen. Bis zu 65 Prozent der Pakete werden laut EU mit künstlich niedrig deklariertem Warenwert verschickt, um Abgaben zu umgehen.

    „Die Reform stellt faire Bedingungen für unseren Binnenmarkt wieder her“, so die Kernbotschaft aus Brüssel. Es gehe nicht primär um Mehreinnahmen, sondern um den Schutz heimischer Unternehmen und Verbraucher.

    Übergang mit Pauschalzoll: 3 Euro pro Kategorie

    Da das vollständig digitalisierte Zollsystem der EU erst 2028 startet, gilt bis dahin eine Übergangsregelung. Vom 1. Juli 2026 bis zum 1. Juli 2028 wird für Privatsendungen unter 150 Euro ein Pauschalzoll von 3 Euro pro Warenkategorie erhoben.

    Ein Beispiel der Zollbehörden verdeutlicht die Praxis: Enthält ein Paket eine Seidenbluse und zwei Wollblusen, werden zwei Warenkategorien angesetzt. Der Pauschalzoll beträgt dann 6 Euro. Diese Gebühr fällt zusätzlich zur Einfuhrumsatzsteuer an. Betroffen sind vor allem internationale E-Commerce-Händler, Marktplätze und Logistikdienstleister.

    Anzeige

    Die falsche Einordnung von Waren in Kategorien oder Zolltarifnummern kann für Unternehmen schnell zu einer teuren Falle werden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie die richtige Warenterifierung vornehmen und böse Überraschungen beim Import sicher vermeiden. In 2 Schritten zur korrekten Zolltarifnummer – so einfach geht's

    Mehr Kontrolle, mehr Sicherheit

    Die Reform gibt den Zollbehörden endlich wirksame Werkzeuge an die Hand, um die Paketflut zu steuern. Bisher war es kaum möglich, die Einhaltung von EU-Standards bei Produktsicherheit oder Umweltauflagen bei Millionen Kleinsendungen zu überprüfen. Der massive Zustrom nicht konformer oder potenziell unsicherer Produkte stellte ein wachsendes Risiko dar.

    Künftig wird die Verantwortung stärker bei den großen Online-Plattformen liegen. Sie müssen für die korrekte Abwicklung der Zollformalitäten sorgen. Für Verbraucher bedeutet das langfristig mehr Transparenz über tatsächliche Kosten und besseren Schutz vor unseriösen Waren.

    Der digitale Endausbau ab 2028

    Die Pauschallösung ist nur der erste Schritt. Das Herzstück der Reform ist die zentrale EU-Zolldatenplattform („EU Customs Data Hub“) und eine neue EU-Zollbehörde (EUCA), die 2028 starten sollen.

    Unternehmen müssen ihre Daten dann nur noch einmal in ein einziges Portal eingeben. Der bürokratische Aufwand soll drastisch sinken. Die EU rechnet mit jährlichen IT-Einsparungen in den Mitgliedstaaten von rund 2 Milliarden Euro. Ist das System im Betrieb, wird die 3-Euro-Pauschale durch warenspezifische Zollsätze ersetzt, die vollautomatisch berechnet werden.

    Für die Wirtschaft verspricht das einen effizienteren Zugang zum EU-Binnenmarkt. Für Verbraucher endet jedoch die Zeit der vermeintlichen Schnäppchen ohne versteckte Kosten. Der Preis für mehr Fairness und Sicherheit ist nun auf jeder Rechnung sichtbar.


    (01.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

    » Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

    » Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

    » FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)

    » Mentale Fitness: Kurze Übungen stärken das Gedächtnis ( Finanztrends)

    » Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Fina...

    » KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)

    » Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Fina...

    » Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
    Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

      Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

      Books josefchladek.com

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de