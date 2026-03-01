iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)

01.03.2026, 4484 Zeichen

Der iShares MSCI World ETF (URTH) hat seine wichtigste Indexanpassung des Jahres abgeschlossen – mit einer ungewöhnlichen Verschiebung. Erstmals seit Jahren sinkt die US-Gewichtung, während KI-Hardware und Satellitenkommunikation an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig steht im Mai ein grundlegender Methodenwechsel bevor, der die Struktur des Benchmarks dauerhaft verändern könnte.

Weniger Titel, neue Schwerpunkte

Das Rebalancing zum Handelsschluss am 27. Februar brachte einen Nettoabbau von neun Positionen: 18 Neuaufnahmen stehen 27 Streichungen gegenüber. Besonders betroffen sind US-Titel – nur acht Zugänge, aber 15 Abgänge. Diese Asymmetrie ist bemerkenswert, da sie einen langjährigen Trend unterbricht.

Zu den größten Neuaufnahmen nach Marktkapitalisierung zählen laut MSCI drei US-Unternehmen: AST SpaceMobile A, Coherent Corp und FTAI Aviation. Auf der Streichliste finden sich unter anderem Tokyo Metro und Trend Micro aus Japan sowie der französische Zahlungsdienstleister Edenred. Passive Fonds wie URTH müssen diese Positionen zwingend auflösen.

Regional verteilen sich die Änderungen über mehrere Märkte. Japan verliert netto zwei Mitglieder, Taiwan vier. Großbritannien nimmt Airtel Africa auf, streicht aber DCC und Hikma Pharmaceuticals. Schweden gewinnt Verisure hinzu, Österreich die BAWAG Group.

Umsetzung und Marktmechanik

Die technische Ausführung erfolgte zum Börsenschluss am Freitag, 27. Februar. Die neue Zusammensetzung gilt offiziell ab Montag, 2. März 2026. Passive Fonds richten ihre Käufe und Verkäufe am Stichtag aus, um Tracking-Fehler zu minimieren – was typischerweise zu Volumenschwankungen in den betroffenen Titeln führt.

Marktbeobachter verweisen auf ein potenzielles Ungleichgewicht: Die drei größten Neuzugänge stammen aus US-Tech- und Industriesektoren, während die Verkäufe überproportional viele US-Titel betreffen. Diese Asymmetrie dürfte kurzfristig für unterschiedliche Handelsimpulse gesorgt haben.

Letztes Rebalancing nach alter Methodik

Das Februar-Rebalancing markiert das Ende einer Ära: MSCI hatte am 27. Januar mitgeteilt, dass nur notwendige Free-Float-Anpassungen vorgenommen würden. Umfassendere Änderungen folgen im Mai 2026, wenn eine überarbeitete Berechnungsmethode für den Streubesitz in Kraft tritt.