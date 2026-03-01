SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)

01.03.2026, 3564 Zeichen

Barrick Mining liefert zum Jahresabschluss Rekordgewinne und kündigt eine massive Umstrukturierung an. Doch während das Unternehmen die Abspaltung seines Nordamerika-Geschäfts vorantreibt, eskaliert ein Streit mit dem Partner Newmont. Hinter den glänzenden Bilanzen verbirgt sich ein Machtkampf, der die strategische Neuausrichtung empfindlich stören könnte.

Die am Freitag veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal 2025 zeugen operativ von Stärke. Das Unternehmen meldete einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar und erzielte mit 1,43 US-Dollar pro Aktie den höchsten Nettogewinn der Firmengeschichte. Diese Ergebnisse ermöglichen eine neugestaltete Dividendenpolitik: Künftig sollen 50 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre fließen, bestehend aus einer fixen Basisdividende und einer leistungsabhängigen Komponente. Bereits im vergangenen Jahr unterstützte Barrick den Kurs durch Aktienrückkäufe im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar.

Strategische Abspaltung geplant

Der Vorstand nutzt die finanzielle Stärke für eine weitreichende strategische Entscheidung. Das Gremium hat grünes Licht für einen Börsengang der nordamerikanischen Vermögenswerte gegeben. Unter dem Arbeitstitel „NewCo“ sollen bis Ende 2026 die wichtigsten Projekte der Region – darunter die Anteile an Nevada Gold Mines sowie das Goldprojekt Fourmile – in eine eigenständige Gesellschaft überführt werden. Barrick plant, die Mehrheit an dieser neuen Einheit zu behalten, um so den Wert der einzelnen Unternehmensteile besser sichtbar zu machen.

Streit in Nevada eskaliert

Dieses Vorhaben steht jedoch unter keinem guten Stern. Der Partner Newmont hat Barrick förmlich wegen Vertragsverletzung abgemahnt („Notice of Default“). Der Vorwurf wiegt schwer: Barrick soll Ressourcen aus dem gemeinsamen Joint Venture Nevada Gold Mines abgezogen haben, um das eigene, zu 100 Prozent kontrollierte Fourmile-Projekt zu begünstigen.

Die Situation ist angespannt, da die Frist zur Beilegung des Streits bereits Anfang März abläuft. Analysten sehen hier ein signifikantes Risiko für den geplanten Zeitplan des Börsengangs, sollte keine schnelle Einigung erzielt werden.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining?

Ausblick und Produktion

Abseits der juristischen Auseinandersetzung verläuft die operative Entwicklung planmäßig. Für das laufende Jahr 2026 prognostiziert der Konzern eine Goldproduktion zwischen 2,90 und 3,25 Millionen Unzen. Zwar liegt dies unter dem Vorjahresniveau, doch technische Berichte zu den Minen Pueblo Viejo und Kibali bestätigen die langfristige Substanz der Lagerstätten. Besonders das Fourmile-Projekt in Nevada zeigt Potenzial: Hier konnten die nachgewiesenen Ressourcen das zweite Jahr in Folge verdoppelt werden.

Die kommenden Wochen werden für die Aktie richtungsweisend sein. Entscheidend ist dabei primär, ob der Konflikt mit Newmont ohne langwierigen Rechtsstreit beigelegt werden kann, um den Weg für das geplante IPO freizumachen. Gelingt dies, bietet die Kombination aus Rekordgewinnen und der Abspaltungsfantasie ein solides Fundament für das laufende Geschäftsjahr.

Anzeige

Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu

» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)

» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)

» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)

» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztrends)
KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

    Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Finanztrends

    01.03.2026, 3564 Zeichen

    Barrick Mining liefert zum Jahresabschluss Rekordgewinne und kündigt eine massive Umstrukturierung an. Doch während das Unternehmen die Abspaltung seines Nordamerika-Geschäfts vorantreibt, eskaliert ein Streit mit dem Partner Newmont. Hinter den glänzenden Bilanzen verbirgt sich ein Machtkampf, der die strategische Neuausrichtung empfindlich stören könnte.

    Die am Freitag veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal 2025 zeugen operativ von Stärke. Das Unternehmen meldete einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar und erzielte mit 1,43 US-Dollar pro Aktie den höchsten Nettogewinn der Firmengeschichte. Diese Ergebnisse ermöglichen eine neugestaltete Dividendenpolitik: Künftig sollen 50 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre fließen, bestehend aus einer fixen Basisdividende und einer leistungsabhängigen Komponente. Bereits im vergangenen Jahr unterstützte Barrick den Kurs durch Aktienrückkäufe im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar.

    Strategische Abspaltung geplant

    Der Vorstand nutzt die finanzielle Stärke für eine weitreichende strategische Entscheidung. Das Gremium hat grünes Licht für einen Börsengang der nordamerikanischen Vermögenswerte gegeben. Unter dem Arbeitstitel „NewCo“ sollen bis Ende 2026 die wichtigsten Projekte der Region – darunter die Anteile an Nevada Gold Mines sowie das Goldprojekt Fourmile – in eine eigenständige Gesellschaft überführt werden. Barrick plant, die Mehrheit an dieser neuen Einheit zu behalten, um so den Wert der einzelnen Unternehmensteile besser sichtbar zu machen.

    Streit in Nevada eskaliert

    Dieses Vorhaben steht jedoch unter keinem guten Stern. Der Partner Newmont hat Barrick förmlich wegen Vertragsverletzung abgemahnt („Notice of Default“). Der Vorwurf wiegt schwer: Barrick soll Ressourcen aus dem gemeinsamen Joint Venture Nevada Gold Mines abgezogen haben, um das eigene, zu 100 Prozent kontrollierte Fourmile-Projekt zu begünstigen.

    Die Situation ist angespannt, da die Frist zur Beilegung des Streits bereits Anfang März abläuft. Analysten sehen hier ein signifikantes Risiko für den geplanten Zeitplan des Börsengangs, sollte keine schnelle Einigung erzielt werden.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining?

    Ausblick und Produktion

    Abseits der juristischen Auseinandersetzung verläuft die operative Entwicklung planmäßig. Für das laufende Jahr 2026 prognostiziert der Konzern eine Goldproduktion zwischen 2,90 und 3,25 Millionen Unzen. Zwar liegt dies unter dem Vorjahresniveau, doch technische Berichte zu den Minen Pueblo Viejo und Kibali bestätigen die langfristige Substanz der Lagerstätten. Besonders das Fourmile-Projekt in Nevada zeigt Potenzial: Hier konnten die nachgewiesenen Ressourcen das zweite Jahr in Folge verdoppelt werden.

    Die kommenden Wochen werden für die Aktie richtungsweisend sein. Entscheidend ist dabei primär, ob der Konflikt mit Newmont ohne langwierigen Rechtsstreit beigelegt werden kann, um den Weg für das geplante IPO freizumachen. Gelingt dies, bietet die Kombination aus Rekordgewinnen und der Abspaltungsfantasie ein solides Fundament für das laufende Geschäftsjahr.

    Anzeige

    Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

    Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (01.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    cyan AG
    Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu

    » Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)

    » Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)

    » Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)

    » Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

    » Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)

    » Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

    » Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

    » FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztrends)
    KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

      Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de