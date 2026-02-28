Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztrends)

28.02.2026, 4222 Zeichen

Eine neue Studie liefert den neurophysiologischen Beweis: Selbstgesteuertes kognitives Training am heimischen Computer verändert die Gehirnaktivität messbar. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse folgen kurz auf die historischen Ergebnisse der ACTIVE-Studie, die ein um 25 Prozent geringeres Demenzrisiko durch spezifisches Training belegte. Experten sehen darin einen Wendepunkt für die kognitive Vorsorge.

Die im "Journal of Digital Life" veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf das 3D-Multiple-Object-Tracking (3D-MOT). 29 Sportler trainierten dabei über Wochen eigenständig zuhause mit der Software NeuroTracker X. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Probanden verbesserten nicht nur ihre Fähigkeit, virtuelle Objekte zu verfolgen, sondern auch ihr allgemeines Arbeitsgedächtnis.

Den entscheidenden Beweis lieferten EEG-Messungen. Sie zeigten einen starken Anstieg der Alpha-Wellen-Aktivität im Gehirn der Trainierenden. Dieser Anstieg belegt, dass das häusliche Training die neuronalen Netzwerke für Aufmerksamkeit und Gedächtnis direkt positiv beeinflusst. Bislang war solch ein Effekt nur aus dem Labor bekannt.

ACTIVE-Studie: 20 Jahre Forschung, 25 Prozent weniger Risiko

Die aktuellen Befunde werden durch einen monumentalen Langzeitbeleg gestützt. Die ACTIVE-Studie, deren 20-Jahres-Auswertung Anfang Februar 2026 veröffentlicht wurde, zeigt: Ältere Erwachsene, die ein adaptives kognitives Geschwindigkeitstraining absolvierten, hatten ein um ein Viertel geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken.

Andere Trainingsformen der Studie – etwa reine Gedächtnisübungen – zeigten diesen Schutzeffekt überraschenderweise nicht. Den Unterschied macht die Adaptivität: Das Programm passte den Schwierigkeitsgrad in Echtzeit an die individuelle Leistungsgrenze an. Genau diese permanente Herausforderung gilt als Schlüssel für nachhaltige Veränderungen im Gehirn.

Demokratisierung der Vorsorge

Die Erkenntnisse bedeuten eine Demokratisierung der kognitiven Gesundheitsvorsorge. Hochwertiges, evidenzbasiertes Gehirntraining war lange Kliniken und Laboren vorbehalten. Kommerzielle Apps boten oft nur simple Rätsel ohne nachgewiesenen Effekt.

Jetzt belegen die Daten: Ein ferngesteuertes Training zuhause kann ähnliche neurologische Anpassungen bewirken wie im Labor. Für das Gesundheitssystem eröffnen sich neue präventive Perspektiven. Die Einstiegshürde sinkt, wenn Patienten effektive Übungen bequem am eigenen Laptop durchführen können.