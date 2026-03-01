» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)

01.03.2026, 4983 Zeichen

Das renommierte Salk Institute for Biological Studies hat 2026 zum „Jahr der Gehirngesundheit“ ausgerufen. Eine zentrale Botschaft der Initiative: Gezieltes Gedächtnistraining ist für Menschen über 50 entscheidend, um Lebensqualität zu erhalten und kognitivem Abbau vorzubeugen. Diese Woche unterstrich ein Symposium mit führenden Experten den wissenschaftlichen Konsens.

Warum das Gehirn im Alter gefordert werden muss

Lange galt der altersbedingte Rückgang von Gedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit als unausweichlich. Heute belegt die Forschung das Gegenteil: Unser Gehirn bleibt bis ins hohe Alter formbar. Dieses Prinzip der Neuroplastizität lässt sich gezielt stimulieren. Kognitives Training baut neue Verbindungen zwischen Nervenzellen und stärkt bestehende.

Experten sprechen von der „kognitiven Reserve“. Wer sein Gehirn lebenslang fordert, schafft ein widerstandsfähigeres neuronales Netzwerk. Diese Reserve kann helfen, altersbedingte Veränderungen besser zu kompensieren. Angesichts von rund 1,8 Millionen Demenzerkrankten in Deutschland ist Prävention eine gesellschaftliche Schlüsselaufgabe.

Moderne Methoden: Mehr als nur Sudoku

Heutiges Gedächtnistraining ist vielfältig und geht weit über Kreuzworträtsel hinaus. Computergestützte Programme und Apps trainieren spielerisch Aufmerksamkeit, Logik und Erinnerungsvermögen. Der Vorteil: Sie passen sich dem individuellen Niveau an. Studien zeigen, dass schon wenige Einheiten pro Woche positive Effekte haben können.

Mindestens ebenso wichtig sind soziale Aktivitäten. Diskussionen, gemeinsames Spielen oder das Erlernen einer neuen Sprache in der Gruppe fordern das Gehirn komplex heraus. Sie beugen gleichzeitig sozialer Isolation vor – einem bekannten Risikofaktor für den geistigen Abbau.

Der Turbo-Effekt: Körper und Geist gemeinsam trainieren

Die effektivste Strategie kombiniert körperliche und geistige Bewegung. Ausdauersport fördert die Durchblutung des Gehirns und regt Wachstumsfaktoren für Nervenzellen an. Wird dabei gleichzeitig das Köpfchen gefordert, potenziert sich der Effekt. Fachleute nennen das „Dual-Task-Training“.

Dabei zählt man etwa Schritte beim Spaziergang oder löst Rechenaufgaben auf dem Heimtrainer. Solche kombinierten Übungen verbessern nicht nur die geistige Fitness. Sie stärken auch Koordination und körperliche Gesundheit, was das Sturzrisiko im Alter senken kann.