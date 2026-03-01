Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
Eine neue US-Studie stellt die Bedeutung von Muskelkraft für ein langes Leben heraus. Sie zeigt: Für Frauen über 63 ist Krafttraining mindestens genauso wichtig wie Ausdauer.
Forscher der University at Buffalo analysierten Daten von über 5.400 Frauen zwischen 63 und 99 Jahren. Ihr Ergebnis ist eindeutig: Je stärker die Muskeln, desto höher die Lebenserwartung. Dieser Zusammenhang blieb selbst dann bestehen, wenn andere Faktoren wie die allgemeine Aktivität berücksichtigt wurden.
Da der Körper bereits ab dem 50. Lebensjahr kontinuierlich Muskulatur abbaut, ist gezieltes Gegensteuern für die langfristige Gesundheit entscheidend.
Einfache Tests, klare Aussage
Das Team um Epidemiologe Professor Dr. Michael J. LaMonte maß die Muskelkraft mit zwei simplen Methoden: der Griffstärke und der Zeit für fünfmaliges Aufstehen von einem Stuhl. Die in JAMA Network Open veröffentlichte Studie ergab: Frauen mit der höchsten Kraft hatten ein signifikant geringeres Sterberisiko als die schwächste Gruppe.
Die Botschaft lautet: Eine gute muskuläre „Reserve“ im Alter kann überlebenswichtig sein.
Warum Muskeln so entscheidend sind
Der natürliche Abbau von Muskelmasse, die Sarkopenie, gefährdet die Selbstständigkeit. Starke Muskeln sind die Grundlage für Alltägliches – vom Treppensteigen bis zum Aufstehen aus dem Sessel. Sie verbessern zudem Balance und Koordination und beugen so Stürzen vor, einer Hauptursache für den Verlust von Unabhängigkeit im Alter.
Um die im Artikel beschriebene muskuläre Reserve effektiv aufzubauen, ist kein teures Equipment oder ein Besuch im Sportstudio nötig.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Krafttraining schon länger. Diese Studie gibt der Empfehlung nun zusätzliches Gewicht, indem sie Muskelkraft direkt mit Langlebigkeit verknüpft.
Krafttraining muss nicht kompliziert sein
Die gute Nachricht: Es ist nie zu spät, zu starten, und es braucht kein Fitnessstudio. Effektives Training lässt sich leicht in den Alltag integrieren. Experten raten zu „Mini-Gewohnheiten“ wie Kniebeugen beim Zähneputzen oder mehrmaligem, bewusstem Aufstehen vom Stuhl.
Auch Gartenarbeit trainiert Kraft und Beweglichkeit. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit. Wer den Körper beständig fordert, schafft die Basis für ein langes, selbstbestimmtes Leben.
Weckruf für die Gesundheitsvorsorge
Die Studie bestätigt bestehende WHO-Leitlinien, die für Senioren muskelkräftigende Aktivitäten an mindestens zwei Tagen pro Woche vorsehen. Allerdings zeigen Erhebungen wie „GEDA“, dass diese Ziele selten erreicht werden. Nur etwa 22 Prozent der 65- bis 79-Jährigen in Deutschland trainieren sowohl Kraft als auch Ausdauer ausreichend.
Die neuen Ergebnisse könnten als Weckruf dienen, dem Krafttraining in der persönlichen Fitness und öffentlichen Förderung mehr Gewicht zu geben. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um die optimale Kombination aus Kraft und Ausdauer.
Ein neuer Fokus für die Seniorenfitness?
Die wachsende wissenschaftliche Evidenz dürfte künftige Gesundheitsstrategien beeinflussen. Öffentliche Programme könnten leichter zugängliche Krafttrainingsangebote fördern. Auch die für 2027 geplante Aktualisierung der Nationalen Empfehlungen für Bewegung in Deutschland wird diese Erkenntnisse wahrscheinlich berücksichtigen.
Der Fokus verschiebt sich: Es geht darum, Senioren zu befähigen, ihre Muskelkraft mit einfachen Mitteln zu erhalten. Das Ziel ist klar – mehr gesunde, unabhängige Lebensjahre.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
