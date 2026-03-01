» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

01.03.2026, 3847 Zeichen

Eine neue US-Studie stellt die Bedeutung von Muskelkraft für ein langes Leben heraus. Sie zeigt: Für Frauen über 63 ist Krafttraining mindestens genauso wichtig wie Ausdauer.

Forscher der University at Buffalo analysierten Daten von über 5.400 Frauen zwischen 63 und 99 Jahren. Ihr Ergebnis ist eindeutig: Je stärker die Muskeln, desto höher die Lebenserwartung. Dieser Zusammenhang blieb selbst dann bestehen, wenn andere Faktoren wie die allgemeine Aktivität berücksichtigt wurden.

Einfache Tests, klare Aussage

Das Team um Epidemiologe Professor Dr. Michael J. LaMonte maß die Muskelkraft mit zwei simplen Methoden: der Griffstärke und der Zeit für fünfmaliges Aufstehen von einem Stuhl. Die in JAMA Network Open veröffentlichte Studie ergab: Frauen mit der höchsten Kraft hatten ein signifikant geringeres Sterberisiko als die schwächste Gruppe.

Die Botschaft lautet: Eine gute muskuläre „Reserve“ im Alter kann überlebenswichtig sein.

Warum Muskeln so entscheidend sind

Der natürliche Abbau von Muskelmasse, die Sarkopenie, gefährdet die Selbstständigkeit. Starke Muskeln sind die Grundlage für Alltägliches – vom Treppensteigen bis zum Aufstehen aus dem Sessel. Sie verbessern zudem Balance und Koordination und beugen so Stürzen vor, einer Hauptursache für den Verlust von Unabhängigkeit im Alter.