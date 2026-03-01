SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)

01.03.2026, 2787 Zeichen

Nike hat den Termin für die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verschoben – und damit zumindest beim Kalender für Klarheit gesorgt. Der neue Stichtag rückt ans Ende des Monats, genau dann, wenn Anleger wieder belastbare Hinweise bekommen wollen, wie gut der Konzern durch ein schwierigeres Umfeld kommt.

Neuer Zeitplan bis Ende März

Wie Nike am Freitag mitteilte, werden die Quartalszahlen nun am Dienstag, 31. März 2026 veröffentlicht. Als Grund nannte das Unternehmen mehrere Feiertage, die bei der Planung berücksichtigt werden sollten.

Die Veröffentlichung erfolgt nach US-Börsenschluss. Anschließend ist eine Telefonkonferenz mit dem Management angesetzt, in der Nike die Ergebnisse und die wichtigsten Entwicklungen im Quartal einordnet. Ein Webcast soll über die Investor-Relations-Seite verfügbar sein.

Warum dieser Bericht besonders wichtig ist

Inhaltlich ändert die Terminverschiebung zwar nichts – sie lenkt den Fokus aber auf einen Bericht, der in einem angespannten Umfeld erscheinen wird. Im Markt stehen vor allem Belastungen für die Margen im Raum: Zölle, steigende Produktkosten und generell mehr Druck auf die Profitabilität.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das internationale Geschäft, insbesondere Greater China. Dort gab es zuletzt Umsatzrückgänge, und genau hier wird der Markt genauer hinschauen: Zeigen die Zahlen, dass die Strategie gegen geopolitische Handelsgegenwinde und verändertes Konsumverhalten greift – oder bleibt der Gegenwind dominierend?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nike?

Blick zurück: Margen und Bestände als Knackpunkte

Der neue Termin folgt auf eine Phase, in der Beobachter bereits nervöser geworden sind. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 war die Bruttomarge zurückgegangen – laut Quelltext unter anderem wegen Zoll-Effekten in Nordamerika und Bestandsproblemen in Greater China.

Entsprechend dürfte der Earnings-Call Ende März auch deshalb wichtig werden, weil das Management dort voraussichtlich zu aktuellen Geschäftstrends, der Belastbarkeit der Lieferkette und dem Bestandsmanagement Stellung nimmt.

Zumindest an der Börse bleibt der Titel angeschlagen: Am Freitag schloss die Aktie bei 52,63 Euro und liegt damit rund 31,6% unter dem 52‑Wochen‑Hoch. Am 31. März rücken dann weniger die Kursmarken in den Vordergrund – sondern die Frage, ob Nike bei Margen und China wieder mehr Kontrolle gewinnt.

Anzeige

Nike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nike-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Nike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu

» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)

» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)

» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)

» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztrends)
KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka

    Christian Hromatka ist ehemaliger Radiomoderator bzw. langjähriger Pressesprecher und Kommunikationschef der Erste Group. Wir kennen uns lange und ich gebe dazu, das mit dem Radiomoderator bei u.a....

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Finanztrends

    01.03.2026, 2787 Zeichen

    Nike hat den Termin für die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verschoben – und damit zumindest beim Kalender für Klarheit gesorgt. Der neue Stichtag rückt ans Ende des Monats, genau dann, wenn Anleger wieder belastbare Hinweise bekommen wollen, wie gut der Konzern durch ein schwierigeres Umfeld kommt.

    Neuer Zeitplan bis Ende März

    Wie Nike am Freitag mitteilte, werden die Quartalszahlen nun am Dienstag, 31. März 2026 veröffentlicht. Als Grund nannte das Unternehmen mehrere Feiertage, die bei der Planung berücksichtigt werden sollten.

    Die Veröffentlichung erfolgt nach US-Börsenschluss. Anschließend ist eine Telefonkonferenz mit dem Management angesetzt, in der Nike die Ergebnisse und die wichtigsten Entwicklungen im Quartal einordnet. Ein Webcast soll über die Investor-Relations-Seite verfügbar sein.

    Warum dieser Bericht besonders wichtig ist

    Inhaltlich ändert die Terminverschiebung zwar nichts – sie lenkt den Fokus aber auf einen Bericht, der in einem angespannten Umfeld erscheinen wird. Im Markt stehen vor allem Belastungen für die Margen im Raum: Zölle, steigende Produktkosten und generell mehr Druck auf die Profitabilität.

    Ein weiterer Schwerpunkt ist das internationale Geschäft, insbesondere Greater China. Dort gab es zuletzt Umsatzrückgänge, und genau hier wird der Markt genauer hinschauen: Zeigen die Zahlen, dass die Strategie gegen geopolitische Handelsgegenwinde und verändertes Konsumverhalten greift – oder bleibt der Gegenwind dominierend?

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nike?

    Blick zurück: Margen und Bestände als Knackpunkte

    Der neue Termin folgt auf eine Phase, in der Beobachter bereits nervöser geworden sind. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 war die Bruttomarge zurückgegangen – laut Quelltext unter anderem wegen Zoll-Effekten in Nordamerika und Bestandsproblemen in Greater China.

    Entsprechend dürfte der Earnings-Call Ende März auch deshalb wichtig werden, weil das Management dort voraussichtlich zu aktuellen Geschäftstrends, der Belastbarkeit der Lieferkette und dem Bestandsmanagement Stellung nimmt.

    Zumindest an der Börse bleibt der Titel angeschlagen: Am Freitag schloss die Aktie bei 52,63 Euro und liegt damit rund 31,6% unter dem 52‑Wochen‑Hoch. Am 31. März rücken dann weniger die Kursmarken in den Vordergrund – sondern die Frage, ob Nike bei Margen und China wieder mehr Kontrolle gewinnt.

    Anzeige

    Nike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nike-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

    Die neusten Nike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Nike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (01.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu

    » Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)

    » Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)

    » Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)

    » Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

    » Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)

    » Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

    » Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

    » FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztrends)
    KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka

      Christian Hromatka ist ehemaliger Radiomoderator bzw. langjähriger Pressesprecher und Kommunikationschef der Erste Group. Wir kennen uns lange und ich gebe dazu, das mit dem Radiomoderator bei u.a....

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de