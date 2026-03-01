Studie: Lebenslanges Lernen senkt Alzheimer-Risiko deutlich ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Studie: Lebenslanges Lernen senkt Alzheimer-Risiko deutlich

01.03.2026, 3114 Zeichen

Eine aktuelle Analyse im Fachjournal Neurology zeigt: Kontinuierliche geistige Aktivität kann das Alzheimer-Risiko um 38 Prozent senken. Der Ausbruch der Krankheit lässt sich im Schnitt um fünf Jahre verzögern.

Geistige Stimulation baut kognitive Reserve auf

Forscher des Rush University Medical Center begleiteten fast 2.000 Senioren über acht Jahre. Das Ergebnis ist eindeutig. Menschen, die ihr Leben lang geistig aktiv waren, erkrankten seltener und später an Alzheimer. Bei leichten Vorstufen betrug die Verzögerung sogar sieben Jahre.

Wer seine geistige Fitness aktiv unterstützen möchte, erhält in diesem Ratgeber 11 alltagstaugliche Übungen und wertvolle Tipps zur Steigerung der Konzentration. Gratis-Report „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt anfordern

Die Studie bewertete Aktivitäten von der Kindheit bis ins hohe Alter. Dazu zählten Lesen, das Erlernen von Sprachen oder Museumsbesuche. Diese stimulierenden Tätigkeiten stärken die sogenannte kognitive Reserve. Das Gehirn baut so eine Widerstandsfähigkeit gegen altersbedingte Schäden auf.

Gesunde Ernährung wirkt Jahrzehnte nach

Nicht nur der Geist, auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Eine Harvard-Studie mit über 159.000 Teilnehmern belegt: Gesunde Essgewohnheiten im mittleren Alter senken das Risiko für kognitiven Abbau später um bis zu 41 Prozent.

Besonders schützend wirkt die DASH-Diät. Sie setzt auf Gemüse, Fisch und moderaten Weinkonsum. Gleichzeitig werden rotes Fleisch und zuckerhaltige Getränke eingeschränkt. Die stärkste Wirkung zeigte sich bei Menschen zwischen 45 und 54 Jahren. Eine frühzeitige Umstellung lohnt sich also doppelt.

Kaffee und gezieltes Training als weitere Bausteine

Die Präventionsstrategie wird immer vielfältiger. Eine weitere Harvard-Analyse fand einen Zusammenhang zwischen Koffein und Demenzrisiko. Zwei bis drei Tassen Kaffee täglich senkten die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung um 18 Prozent.

Langzeitdaten belegen zudem den nachhaltigen Effekt von gezieltem Gehirntraining. Ein spezielles Computertraining zur Verarbeitungsgeschwindigkeit zeigte noch 20 Jahre später Wirkung. Es reduzierte das Demenzrisiko der Teilnehmer signifikant.

Ob Vergesslichkeit im Alltag noch normal ist oder bereits auf erste Warnsignale hindeutet, lässt sich mit diesem fachlich fundierten Check schnell und diskret prüfen. Kostenlosen 2-Minuten-Demenz-Selbsttest hier starten

Experten setzen auf ganzheitliche Vorsorge

Die neuen Studien untermauern einen Trend in der Forschung. Der Fokus verschiebt sich von der Heilungssuche zur Prävention. Experten sind sich einig: Ein Bündel an Maßnahmen wirkt am besten.

Bis zu 40 Prozent aller Demenzerkrankungen gelten als potenziell vermeidbar. Neben geistiger Aktivität und Ernährung zählen dazu:
* Regelmäßige Bewegung für die Durchblutung
* Die Behandlung von Bluthochdruck und Diabetes
* Aktive soziale Kontakte
* Ausreichend gesunder Schlaf

Die Botschaft ist klar. Ein aktiver und gesunder Lebensstil ist die wirksamste bekannte Strategie, um das Gehirn lange fit zu halten. Die Weichen dafür werden oft schon Jahrzehnte vor der möglichen Erkrankung gestellt.


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

