Studie: Lebenslanges Lernen senkt Alzheimer-Risiko deutlich ( Finanztrends)

Eine aktuelle Analyse im Fachjournal Neurology zeigt: Kontinuierliche geistige Aktivität kann das Alzheimer-Risiko um 38 Prozent senken. Der Ausbruch der Krankheit lässt sich im Schnitt um fünf Jahre verzögern.

Forscher des Rush University Medical Center begleiteten fast 2.000 Senioren über acht Jahre. Das Ergebnis ist eindeutig. Menschen, die ihr Leben lang geistig aktiv waren, erkrankten seltener und später an Alzheimer. Bei leichten Vorstufen betrug die Verzögerung sogar sieben Jahre.

Die Studie bewertete Aktivitäten von der Kindheit bis ins hohe Alter. Dazu zählten Lesen, das Erlernen von Sprachen oder Museumsbesuche. Diese stimulierenden Tätigkeiten stärken die sogenannte kognitive Reserve. Das Gehirn baut so eine Widerstandsfähigkeit gegen altersbedingte Schäden auf.

Gesunde Ernährung wirkt Jahrzehnte nach

Nicht nur der Geist, auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Eine Harvard-Studie mit über 159.000 Teilnehmern belegt: Gesunde Essgewohnheiten im mittleren Alter senken das Risiko für kognitiven Abbau später um bis zu 41 Prozent.

Besonders schützend wirkt die DASH-Diät. Sie setzt auf Gemüse, Fisch und moderaten Weinkonsum. Gleichzeitig werden rotes Fleisch und zuckerhaltige Getränke eingeschränkt. Die stärkste Wirkung zeigte sich bei Menschen zwischen 45 und 54 Jahren. Eine frühzeitige Umstellung lohnt sich also doppelt.

Kaffee und gezieltes Training als weitere Bausteine

Die Präventionsstrategie wird immer vielfältiger. Eine weitere Harvard-Analyse fand einen Zusammenhang zwischen Koffein und Demenzrisiko. Zwei bis drei Tassen Kaffee täglich senkten die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung um 18 Prozent.

Langzeitdaten belegen zudem den nachhaltigen Effekt von gezieltem Gehirntraining. Ein spezielles Computertraining zur Verarbeitungsgeschwindigkeit zeigte noch 20 Jahre später Wirkung. Es reduzierte das Demenzrisiko der Teilnehmer signifikant.