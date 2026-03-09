» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

09.03.2026, 4631 Zeichen

KI-Systeme sollen den Arbeitsalltag erleichtern, doch sie führen bei vielen Beschäftigten zu einer neuen Form der Erschöpfung. Fachleute sprechen bereits vom "AI Brain Fry". Gleichzeitig zeigt eine Studie, dass auch traditionell hochqualifizierte Berufsgruppen unter massivem Druck leiden.

Was ist "AI Brain Fry"?

Die ständige Interaktion mit KI-Systemen überlastet offenbar die kognitive Kapazität. Laut einer Untersuchung der Boston Consulting Group und der University of California unter 1.500 US-Beschäftigten klagen etwa 14 Prozent über Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und einen "mentalen Kater".

Die wirtschaftlichen Folgen sind gravierend: Betroffene machen fast 40 Prozent mehr schwerwiegende Fehler. Ihre Entscheidungserschöpfung ist um ein Drittel erhöht. In einigen Tech-Unternehmen verschärft ein immenser Leistungsdruck die Situation. So soll der CEO von Coinbase personelle Konsequenzen für Ingenieure gezogen haben, die keine KI nutzen wollten.

Auch Professoren am Limit

Dass chronische Überlastung kein reines Tech-Phänomen ist, belegt die kürzlich vorgestellte PROFESS-Studie. Acht Prozent der deutschen Professorinnen und Professoren gaben an, in den vergangenen sechs Monaten ein Burnout erlitten zu haben.

Die strukturellen Ursachen sind klar: Mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 54 Stunden pro Woche liegt die Belastung extrem hoch. Forschung, Lehre und Verwaltung erzeugen einen Druck, der oft durch Arbeit an Wochenenden kompensiert werden muss. Selbst Berufe mit hoher Autonomie sind also nicht geschützt.

Was können Unternehmen tun?

Arbeitspsychologen betonen, dass oberflächliche Maßnahmen wie Obstkörbe nicht mehr ausreichen. Stattdessen sind tiefgreifende Anpassungen der Unternehmenskultur nötig.

Unternehmen müssen klare Richtlinien für die Nutzung digitaler Werkzeuge und die Erreichbarkeit nach Feierabend schaffen. Experten raten, den KI-Einsatz nicht as reine Leistungsmetrik zu erzwingen, sondern kognitive Pausen einzuräumen. Die regelmäßige psychische Gefährdungsbeurteilung wird zum zentralen Instrument. Führungskräfte prägen hier durch ihr eigenes Verhalten maßgeblich die Kultur.

Wie schützt man sich selbst?

Die Weltgesundheitsorganisation definiert Burnout als Syndrom aus chronischem, nicht bewältigtem Arbeitsstress. Fachleute raten zu konsequentem Grenzmanagement.

Dazu gehört die strikte Trennung von Beruf und Privatleben – eine echte Herausforderung im Homeoffice. Regelmäßige digitale Auszeiten und das Abschalten von Benachrichtigungen in der Freizeit reduzieren die Dauerbelastung. Warnsignale wie Schlafstörungen oder ständige Reizbarkeit sollte man ernst nehmen und frühzeitig gegensteuern.

Warum ist die Belastung heute anders?

Die aktuellen Studien markieren eine Verschiebung: Burnout wird zunehmend ein kognitives Problem. Die rasante Einführung von KI erhöht die Arbeitsdichte in vielen Jobs massiv.

Statt zu entlasten, zwingt die Technologie Angestellte oft in die Rolle des ständigen Korrektors maschineller Outputs. Das erfordert eine neue Art mentaler Anspannung. Der Vergleich mit dem akademischen Sektor zeigt: Der Kern des Problems liegt branchenübergreifend in der Entgrenzung der Arbeit. Unternehmen mit guten Präventionskonzepten haben im Fachkräftemangel einen klaren Vorteil.

Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt?

Branchenexperten erwarten eine weitere Professionalisierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der psychische Arbeitsschutz könnte bald ähnlich streng kontrolliert werden wie die physische Sicherheit.

Neue Betriebsvereinbarungen sollen das Recht auf Nichterreichbarkeit und verbindliche Erholungsphasen festschreiben. Mittelfristig könnte das zu einer Neudefinition von Produktivität führen: weg von der reinen Output-Maximierung durch Technologie, hin zu einer nachhaltigen Arbeitsweise. Arbeitgeber, die diesen Wandel ignorieren, riskieren hohe Ausfallquoten und den Verlust ihrer Talente.

