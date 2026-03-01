Swiss-Life-Studie: Junge Generation leidet unter Rekordstress ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Swiss-Life-Studie: Junge Generation leidet unter Rekordstress

01.03.2026

Fast die Hälfte der jungen Generation Z fühlt sich stark gestresst. Das zeigt eine neue Yougov-Umfrage im Auftrag von Swiss Life. Bei den Babyboomern sind es nur 20 Prozent. Insgesamt leiden 82 Prozent aller Deutschen unter stressbedingten Beschwerden.

Eine klaffende Generationen-Schere

Die Umfrage unter über 2.000 Menschen offenbart eine deutliche Stress-Schere. 48 Prozent der nach 1995 Geborenen geben ein „eher hohes“ oder „sehr hohes“ Stresslevel in Job oder Ausbildung an. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie bei der Generation 60 plus. Leistungsdruck, Überforderung und finanzielle Sorgen treffen Jüngere besonders hart.

Wenn die psychische Belastung am Arbeitsplatz überhandnimmt, ist schnelles Handeln gefragt, um die eigene Gesundheit langfristig zu schützen. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, Überlastungen frühzeitig zu dokumentieren und bietet konkrete Hilfestellungen zur Entlastung. Kostenlose Muster-Vorlagen für Überlastungsanzeigen herunterladen

Warum ist die Kluft so groß? Ein Grund liegt in der Bewertung moderner Arbeitsformen. Für 37 Prozent der Gen Z reduzieren Homeoffice und flexible Zeiten den Stress. Bei den Babyboomern sehen das nur 17 Prozent so. Jüngere schätzen den wegfallenden Arbeitsweg und eine bessere Balance. Ältere fürchten dagegen die ständige Erreichbarkeit.

Vom Stress in die Krankheit

Chronischer Stress ist ein ernstes Gesundheitsrisiko. Er kann zu Depressionen, Burnout oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Aktuelle Forschung zeigt, wie Stress über das Immunsystem sogar das Gehirn angreift und zu sozialem Rückzug führen kann.

Die Folgen sind bereits sichtbar: Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen erreichen neue Höchststände. Über 80 Prozent der Deutschen führen körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen auf Stress zurück. Kein Wunder, dass Stressabbau der häufigste Vorsatz für das Jahr war.

Was wirklich gegen Stress hilft

Die Wissenschaft empfiehlt klare Strategien. Körperliche Aktivität baut Stresshormone ab und setzt Glücksbotenstoffe frei. Bewährte Entspannungstechniken sind die Progressive Muskelentspannung oder gezielte Atemübungen wie die 4-7-8-Methode.

Um langfristig gesund und produktiv zu bleiben, ist eine bewusste Gestaltung der Work-Life-Balance heute wichtiger denn je. Dieser Gratis-Guide liefert Ihnen sofort umsetzbare Übungen und Lösungen gegen Zeitdiebe, um dem täglichen Hamsterrad erfolgreich zu entkommen. Kostenloses E-Book für mehr Ausgeglichenheit sichern

Auch Achtsamkeit und Meditation helfen, Distanz zu belastenden Gedanken zu gewinnen. Sie lenken den Fokus zurück in den aktuellen Moment. Diese Tools werden immer wichtiger, denn die Belastung nimmt zu.

Mental Health wird zum Job-Faktor

Die Studienergebnisse treffen einen Nerv der Zeit. Mentales Wohlbefinden wird 2026 zum zentralen Trend in der Arbeitswelt. Unternehmen investieren verstärkt in flexible Modelle und digitale „Well-Tech“-Lösungen wie Stress-Wearables.

Der Fokus verschiebt sich von reiner Selbstoptimierung hin zu echter Entlastung. Experten sind überzeugt: Arbeitgeber, die eine Kultur der mentalen Gesundheit fördern, haben im Kampf um Talente die Nase vorn. Die Stress-Schere zwischen den Generationen zeigt aber auch: Einheitslösungen greifen nicht mehr.

Ein gesellschaftliches Problem mit hohen Kosten

Die Stresswelle ist mehr als ein individuelles Problem. Sie verursacht massive wirtschaftliche Kosten durch Produktivitätsverluste und steigende Gesundheitsausgaben. Die Umfrage macht deutlich: Differenzierte Angebote sind gefragt.

Passend zum heutigen Welttag des Kompliments betonen Psychologen einen einfachen Ansatz: Wertschätzende Kommunikation wirkt als Schutzfaktor. Positive Rückmeldungen können nachweislich das Wohlbefinden steigern und Stress reduzieren. Ein kleiner, aber wirksamer Schritt gegen den negativen Trend.


(01.03.2026)

Bildnachweis

1. Trading

