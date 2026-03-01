Swiss-Life-Studie: Junge Generation leidet unter Rekordstress ( Finanztrends)

01.03.2026, 3846 Zeichen

Fast die Hälfte der jungen Generation Z fühlt sich stark gestresst. Das zeigt eine neue Yougov-Umfrage im Auftrag von Swiss Life. Bei den Babyboomern sind es nur 20 Prozent. Insgesamt leiden 82 Prozent aller Deutschen unter stressbedingten Beschwerden.

Die Umfrage unter über 2.000 Menschen offenbart eine deutliche Stress-Schere. 48 Prozent der nach 1995 Geborenen geben ein „eher hohes“ oder „sehr hohes“ Stresslevel in Job oder Ausbildung an. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie bei der Generation 60 plus. Leistungsdruck, Überforderung und finanzielle Sorgen treffen Jüngere besonders hart.

Anzeige

Wenn die psychische Belastung am Arbeitsplatz überhandnimmt, ist schnelles Handeln gefragt, um die eigene Gesundheit langfristig zu schützen. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, Überlastungen frühzeitig zu dokumentieren und bietet konkrete Hilfestellungen zur Entlastung. Kostenlose Muster-Vorlagen für Überlastungsanzeigen herunterladen

Warum ist die Kluft so groß? Ein Grund liegt in der Bewertung moderner Arbeitsformen. Für 37 Prozent der Gen Z reduzieren Homeoffice und flexible Zeiten den Stress. Bei den Babyboomern sehen das nur 17 Prozent so. Jüngere schätzen den wegfallenden Arbeitsweg und eine bessere Balance. Ältere fürchten dagegen die ständige Erreichbarkeit.

Vom Stress in die Krankheit

Chronischer Stress ist ein ernstes Gesundheitsrisiko. Er kann zu Depressionen, Burnout oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Aktuelle Forschung zeigt, wie Stress über das Immunsystem sogar das Gehirn angreift und zu sozialem Rückzug führen kann.

Die Folgen sind bereits sichtbar: Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen erreichen neue Höchststände. Über 80 Prozent der Deutschen führen körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen auf Stress zurück. Kein Wunder, dass Stressabbau der häufigste Vorsatz für das Jahr war.

Was wirklich gegen Stress hilft

Die Wissenschaft empfiehlt klare Strategien. Körperliche Aktivität baut Stresshormone ab und setzt Glücksbotenstoffe frei. Bewährte Entspannungstechniken sind die Progressive Muskelentspannung oder gezielte Atemübungen wie die 4-7-8-Methode.