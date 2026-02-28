Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)

28.02.2026, 4583 Zeichen

Ransomware-Attacken stürzen das globale Gesundheitswesen in eine beispiellose Krise. In den letzten Februar-Tagen 2026 wurden Dutzende Kliniken geschlossen, Millionen Patientendaten gestohlen und lebenswichtige Behandlungen verzögert. Der Sektor kämpft gegen eine neue Welle digitaler Erpressung, die Menschenleben direkt bedroht.

Was lange als theoretische Gefahr galt, ist im Februar 2026 brutale Realität geworden. Das University of Mississippi Medical Center (UMMC) musste nach einem massiven Ransomware-Angriff vom 19. Februar landesweit 35 Kliniken schließen. Elektive Operationen wurden abgesagt.

Der Angriff legte die zentrale Epic-Software für Patientenakten und die Telefonsysteme lahm. Das Personal musste auf Stift und Papier zurückfallen – sogar Notvorräte an Druckertoner wurden beschafft. Nur die Notaufnahme und zeitkritische Behandlungen wie Chemotherapien liefen weiter, mühsam manuell koordiniert. Der Fall zeigt, wie ein digitaler Angriff binnen Stunden die reale Patientenversorgung lahmlegen kann.

Angriffsfläche Lieferkette: Millionen Daten kompromittiert

Cyberkriminelle zielen nicht mehr nur auf Krankenhäuser, sondern systematisch auf deren Zulieferer. So meldete der Medizinprodukte-Hersteller UFP Technologies am 25. Februar einen schwerwiegenden Hackerangriff, der Rechnungsstellung und Logistik traf. Daten wurden gestohlen oder zerstört.

Noch gravierender: Der IT-Dienstleister TriZetto Provider Solutions gab bekannt, dass durch einen früheren Angriff sensible Gesundheitsdaten von über 3,4 Millionen Menschen gestohlen wurden. Der Zugriff erfolgte über Versicherungsabfragesysteme. Ein einziger kompromittierter Dienstleister kann so Hunderte nachgelagerte Arztpraxen und Kliniken treffen – ein äußerst effizientes Angriffsmuster.

Staatliche Hacker nutzen Medusa-Ransomware

Die Bedrohungslage verschärft sich durch das Eindringen staatlich unterstützter Hacker. Ein gemeinsamer Bericht von Symantec und Carbon Black vom 24. Februar belegt, dass die mit Nordkorea verbundene Lazarus Group nun die Medusa-Ransomware gegen das US-Gesundheitswesen einsetzt.

Die Erlöse aus den Erpressungen fließen vermutlich in weitere Spionageaktivitäten. Gleichzeitig warnte das Health-ISAC vor kritischen Sicherheitslücken in BeyondTrust Remote Support, einer Software für Fernwartung. Ungepatchte Systeme bieten Angreifern direkte Einstiegspunkte in klinische Netzwerke – ohne dass ein Mitarbeiter etwas anklicken muss.

Patientensterblichkeit steigt um bis zu 38 Prozent

Die wahren Kosten der Angriffe sind menschlich. Eine Studie im American Economic Journal vom Februar 2026 liefert erschütternde Zahlen: In der ersten Woche eines Ransomware-Angriffs sinken die Krankenhausaufnahmen um bis zu 24 Prozent.

Noch alarmierender: Bei bereits stationären Patienten steigt die Sterblichkeitsrate im Krankenhaus um 34 bis 38 Prozent. Verzögerte Tests, nicht verfügbare Patientenvorgeschichten und umgeleitete Notdienste kosten wertvolle Zeit – und damit Leben. Die durchschnittlichen Kosten eines Datendiebstahls im Gesundheitswesen werden 2026 voraussichtlich 12 Millionen US-Dollar übersteigen.