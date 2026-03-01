Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Finanztrends)

01.03.2026, 3163 Zeichen

Der Bundesverband Gedächtnistraining (BVGT) hat diese Woche seinen komplett überarbeiteten Internetauftritt freigeschaltet. Die neue Plattform soll als zentrale Anlaufstelle für alle dienen, die ihre geistige Fitness stärken möchten. Mit klarem Design und intuitiver Struktur will der Verband den Zugang zu wissenschaftlich fundiertem Training erlehrt.

Klare Struktur für schnelle Informationen

Besucher finden jetzt schneller, wonach sie suchen. Eine optimierte Kurssuche filtert Trainingsangebote in der Nähe. Der Bereich für die Aus- und Fortbildung von Gedächtnistrainern wurde neu gestaltet. Der Weg zur Zertifizierung soll so transparenter werden.

Ein umfassender Einblick erklärt die Methode des Ganzheitlichen Gedächtnistrainings. Diese basiert auf zwölf Trainingszielen wie Konzentration, Kreativität und Merkfähigkeit. Ein integrierter Online-Shop bietet Lehrmaterialien und Fachbücher an. Zudem informiert die Seite über Neuigkeiten und Veranstaltungen wie den "Tag der geistigen Fitness".

Eine Plattform für drei Zielgruppen

Die Webseite spricht gezielt unterschiedliche Nutzer an. Für die Öffentlichkeit ist sie eine vertrauenswürdige Quelle, um qualifizierte Kursangebote zu finden. Berufseinsteiger erhalten detaillierte Infos zum Ausbildungsweg.

Für die rund 4.000 Mitglieder und zertifizierten Trainer gibt es einen exklusiven Bereich. Dieser dient als Forum für Austausch und Vernetzung. Der BVGT, Mitglied in BAGSO und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, stärkt so seine Rolle als zentrale Instanz für kognitive Gesundheit.