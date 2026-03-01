Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Finanztrends)
01.03.2026
Der Bundesverband Gedächtnistraining (BVGT) hat diese Woche seinen komplett überarbeiteten Internetauftritt freigeschaltet. Die neue Plattform soll als zentrale Anlaufstelle für alle dienen, die ihre geistige Fitness stärken möchten. Mit klarem Design und intuitiver Struktur will der Verband den Zugang zu wissenschaftlich fundiertem Training erlehrt.
Klare Struktur für schnelle Informationen
Besucher finden jetzt schneller, wonach sie suchen. Eine optimierte Kurssuche filtert Trainingsangebote in der Nähe. Der Bereich für die Aus- und Fortbildung von Gedächtnistrainern wurde neu gestaltet. Der Weg zur Zertifizierung soll so transparenter werden.
Ein umfassender Einblick erklärt die Methode des Ganzheitlichen Gedächtnistrainings. Diese basiert auf zwölf Trainingszielen wie Konzentration, Kreativität und Merkfähigkeit. Ein integrierter Online-Shop bietet Lehrmaterialien und Fachbücher an. Zudem informiert die Seite über Neuigkeiten und Veranstaltungen wie den "Tag der geistigen Fitness".
Eine Plattform für drei Zielgruppen
Die Webseite spricht gezielt unterschiedliche Nutzer an. Für die Öffentlichkeit ist sie eine vertrauenswürdige Quelle, um qualifizierte Kursangebote zu finden. Berufseinsteiger erhalten detaillierte Infos zum Ausbildungsweg.
Für die rund 4.000 Mitglieder und zertifizierten Trainer gibt es einen exklusiven Bereich. Dieser dient als Forum für Austausch und Vernetzung. Der BVGT, Mitglied in BAGSO und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, stärkt so seine Rolle als zentrale Instanz für kognitive Gesundheit.
Seriosität in einem unübersichtlichen Markt
In einem Markt voller Gehirnjogging-Apps setzt der Verband auf wissenschaftliche Fundierung. Das Training basiert auf aktuellen Erkenntnissen der Gehirnforschung. Es kombiniert Übungen mit Bewegung und Entspannung, um die neuronale Plastizität zu fördern.
Die medizinische Qualität bürgt Vorstandsvorsitzender Özgür Onur, Leitender Oberarzt der Neurologie an der Uniklinik Köln. Die neue Webseite hilft Nutzern, zwischen spielerischen Apps und strukturiertem Training zu unterscheiden. Sie setzt ein Zeichen für Seriosität und geprüfte Wirksamkeit.
Fundament für die Zukunft der Verbandsarbeit
Der Relaunch kommt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Das Bewusstsein für präventive kognitive Gesundheitsvorsorge wächst. Demografie und digitale Lebenswelt rücken die geistige Fitness in den Vordergrund.
Die neue digitale Basis ermöglicht es, Angebote wie Online-Fortbildungen auszubauen. Kurzfristig dient die Seite bereits als Anlaufstelle für anstehende Kurse in Bonn, Osnabrück und Düsseldorf. Sie ist mehr als eine Visitenkarte – sie ist das Fundament für die künftige Reichweite des Verbandes.
