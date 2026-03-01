Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Finanztrends)

SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch

01.03.2026

Der Bundesverband Gedächtnistraining (BVGT) hat diese Woche seinen komplett überarbeiteten Internetauftritt freigeschaltet. Die neue Plattform soll als zentrale Anlaufstelle für alle dienen, die ihre geistige Fitness stärken möchten. Mit klarem Design und intuitiver Struktur will der Verband den Zugang zu wissenschaftlich fundiertem Training erlehrt.

Klare Struktur für schnelle Informationen

Besucher finden jetzt schneller, wonach sie suchen. Eine optimierte Kurssuche filtert Trainingsangebote in der Nähe. Der Bereich für die Aus- und Fortbildung von Gedächtnistrainern wurde neu gestaltet. Der Weg zur Zertifizierung soll so transparenter werden.

Ein umfassender Einblick erklärt die Methode des Ganzheitlichen Gedächtnistrainings. Diese basiert auf zwölf Trainingszielen wie Konzentration, Kreativität und Merkfähigkeit. Ein integrierter Online-Shop bietet Lehrmaterialien und Fachbücher an. Zudem informiert die Seite über Neuigkeiten und Veranstaltungen wie den "Tag der geistigen Fitness".

Eine Plattform für drei Zielgruppen

Die Webseite spricht gezielt unterschiedliche Nutzer an. Für die Öffentlichkeit ist sie eine vertrauenswürdige Quelle, um qualifizierte Kursangebote zu finden. Berufseinsteiger erhalten detaillierte Infos zum Ausbildungsweg.

Für die rund 4.000 Mitglieder und zertifizierten Trainer gibt es einen exklusiven Bereich. Dieser dient als Forum für Austausch und Vernetzung. Der BVGT, Mitglied in BAGSO und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, stärkt so seine Rolle als zentrale Instanz für kognitive Gesundheit.

Seriosität in einem unübersichtlichen Markt

In einem Markt voller Gehirnjogging-Apps setzt der Verband auf wissenschaftliche Fundierung. Das Training basiert auf aktuellen Erkenntnissen der Gehirnforschung. Es kombiniert Übungen mit Bewegung und Entspannung, um die neuronale Plastizität zu fördern.

Die medizinische Qualität bürgt Vorstandsvorsitzender Özgür Onur, Leitender Oberarzt der Neurologie an der Uniklinik Köln. Die neue Webseite hilft Nutzern, zwischen spielerischen Apps und strukturiertem Training zu unterscheiden. Sie setzt ein Zeichen für Seriosität und geprüfte Wirksamkeit.

Fundament für die Zukunft der Verbandsarbeit

Der Relaunch kommt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Das Bewusstsein für präventive kognitive Gesundheitsvorsorge wächst. Demografie und digitale Lebenswelt rücken die geistige Fitness in den Vordergrund.

Die neue digitale Basis ermöglicht es, Angebote wie Online-Fortbildungen auszubauen. Kurzfristig dient die Seite bereits als Anlaufstelle für anstehende Kurse in Bonn, Osnabrück und Düsseldorf. Sie ist mehr als eine Visitenkarte – sie ist das Fundament für die künftige Reichweite des Verbandes.


BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

