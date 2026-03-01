» Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)

01.03.2026, 5205 Zeichen

Fiserv baut seine Führungsetage um und setzt zugleich auf neue Partnerschaften. Nach einem außergewöhnlich schwachen Vorjahr will der Zahlungsdienstleister damit Vertrauen zurückgewinnen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie schnell sich die Maßnahmen in stabilerem, „saubererem“ Wachstum niederschlagen.

Neue Vertriebschefs als Signal

Das Unternehmen hat zwei neue Chief Revenue Officers sowie einen neuen globalen Leiter für Business Development berufen – mit klarem Fokus auf Umsatzwachstum, nachdem Ergebnisse zuletzt hinter den Erwartungen von Analysten und Investoren zurückblieben.

Lia Cao übernimmt als Chief Revenue Officer den Bereich Enterprise und Platforms. Robert Clarkson wird Chief Revenue Officer für kleine Unternehmen sowie das Clover-Kassensystem. Adit Gadgil übernimmt die Rolle als Global Head of Business Development. Alle drei kommen von außen: Cao und Gadgil waren zuletzt als Managing Directors bei JPMorgan Chase tätig, Clarkson wechselte vom Wettbewerber Stripe, wo er Chief Revenue Officer war.

Die Doppelbesetzung an der Umsatzspitze und der zusätzliche Business-Development-Posten deuten darauf hin, dass das Management nach langsamerem Wachstum und vorsichtigen Analystenzielen die kommerzielle Schlagkraft straffer organisieren will. Im Umfeld gab es zudem Abgänge einzelner institutioneller Investoren.

Kanada-Deal für Echtzeit-Zahlungen

Parallel meldete Fiserv eine umfangreiche Partnerschaft mit der Peoples Group. Gemeinsam soll Kanadas nächste Generation der Zahlungsinfrastruktur aufgebaut werden. Peoples Group will sich damit als Plattformanbieter für Banken und Fintechs im Land positionieren – auf Basis von Fiservs Enterprise Payments Platform sowie dem DNA-Core-Banking-System. Für Peoples Group ist es eine der größten Technologieinvestitionen der Unternehmensgeschichte.

Für Fiserv liefert die Kooperation einen sichtbaren Anwendungsfall für eine cloudbasierte Echtzeit-Payment-Architektur – in einem Markt, der sich auf den Start von Payments Canadas „Real-Time Rail“ vorbereitet. Vor dem Hintergrund früherer Diskussionen über Umsetzung und Umsatzqualität ist ein großvolumiger, langfristiger Infrastrukturauftrag zugleich ein Hinweis, dass die Kerntechnologie für Banken und Fintechs weiter relevant bleibt.

Der schwierige Hintergrund – und neue Ziele

Der Umbau kommt nach einem harten Jahr: Die Aktie verlor im Vorjahr 70%, darunter ein Tagesminus von 44% im Oktober 2025 nach den Zahlen zum dritten Quartal. Damals fiel der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 11%. Zudem kappte das Management die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2025 deutlich: von zuvor bis zu 12% auf nur noch 4%.

Als Grund für die starke Revision nannte das Unternehmen Verzerrungen durch inflationsbedingte Preisentwicklungen in Argentinien. Argentinien habe rund 10 Prozentpunkte zum ausgewiesenen organischen Wachstum von 16% im Jahr 2024 beigesteuert und mehr als 5 Prozentpunkte zum 12%-Wachstum 2023.