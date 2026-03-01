SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)

01.03.2026, 5205 Zeichen

Fiserv baut seine Führungsetage um und setzt zugleich auf neue Partnerschaften. Nach einem außergewöhnlich schwachen Vorjahr will der Zahlungsdienstleister damit Vertrauen zurückgewinnen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie schnell sich die Maßnahmen in stabilerem, „saubererem“ Wachstum niederschlagen.

Neue Vertriebschefs als Signal

Das Unternehmen hat zwei neue Chief Revenue Officers sowie einen neuen globalen Leiter für Business Development berufen – mit klarem Fokus auf Umsatzwachstum, nachdem Ergebnisse zuletzt hinter den Erwartungen von Analysten und Investoren zurückblieben.

Lia Cao übernimmt als Chief Revenue Officer den Bereich Enterprise und Platforms. Robert Clarkson wird Chief Revenue Officer für kleine Unternehmen sowie das Clover-Kassensystem. Adit Gadgil übernimmt die Rolle als Global Head of Business Development. Alle drei kommen von außen: Cao und Gadgil waren zuletzt als Managing Directors bei JPMorgan Chase tätig, Clarkson wechselte vom Wettbewerber Stripe, wo er Chief Revenue Officer war.

Die Doppelbesetzung an der Umsatzspitze und der zusätzliche Business-Development-Posten deuten darauf hin, dass das Management nach langsamerem Wachstum und vorsichtigen Analystenzielen die kommerzielle Schlagkraft straffer organisieren will. Im Umfeld gab es zudem Abgänge einzelner institutioneller Investoren.

Kanada-Deal für Echtzeit-Zahlungen

Parallel meldete Fiserv eine umfangreiche Partnerschaft mit der Peoples Group. Gemeinsam soll Kanadas nächste Generation der Zahlungsinfrastruktur aufgebaut werden. Peoples Group will sich damit als Plattformanbieter für Banken und Fintechs im Land positionieren – auf Basis von Fiservs Enterprise Payments Platform sowie dem DNA-Core-Banking-System. Für Peoples Group ist es eine der größten Technologieinvestitionen der Unternehmensgeschichte.

Für Fiserv liefert die Kooperation einen sichtbaren Anwendungsfall für eine cloudbasierte Echtzeit-Payment-Architektur – in einem Markt, der sich auf den Start von Payments Canadas „Real-Time Rail“ vorbereitet. Vor dem Hintergrund früherer Diskussionen über Umsetzung und Umsatzqualität ist ein großvolumiger, langfristiger Infrastrukturauftrag zugleich ein Hinweis, dass die Kerntechnologie für Banken und Fintechs weiter relevant bleibt.

Der schwierige Hintergrund – und neue Ziele

Der Umbau kommt nach einem harten Jahr: Die Aktie verlor im Vorjahr 70%, darunter ein Tagesminus von 44% im Oktober 2025 nach den Zahlen zum dritten Quartal. Damals fiel der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 11%. Zudem kappte das Management die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2025 deutlich: von zuvor bis zu 12% auf nur noch 4%.

Als Grund für die starke Revision nannte das Unternehmen Verzerrungen durch inflationsbedingte Preisentwicklungen in Argentinien. Argentinien habe rund 10 Prozentpunkte zum ausgewiesenen organischen Wachstum von 16% im Jahr 2024 beigesteuert und mehr als 5 Prozentpunkte zum 12%-Wachstum 2023.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fiserv?

Zusätzlichen Druck erzeugten verfehlte Erwartungen bei Umsatz und Gewinn in den letzten beiden Quartalen 2025. Im Oktober folgte eine Umstrukturierung im Top-Management, inklusive Austausch des CFO. Auch der Verwaltungsrat wurde erneuert: Gordon Nixon übernahm im Januar als Chairman (zuvor CEO der Royal Bank of Canada von 2001 bis 2014). Ebenfalls im Januar kam Céline Dufétel ins Board, seit 2025 CFO bei Bridgewater Associates und zuvor unter anderem Präsidentin bei Checkout.com.

Für das Gesamtjahr 2025 meldete Fiserv einen GAAP-Umsatzanstieg um 4% auf 21,19 Mrd. US-Dollar. Merchant Solutions wuchs um 5%, Financial Solutions um 2%. Das GAAP-Ergebnis je Aktie lag im vierten Quartal bei 1,51 US-Dollar und im Gesamtjahr bei 6,34 US-Dollar – das sind minus 8% gegenüber Q4 2024, aber plus 18% gegenüber dem Gesamtjahr 2024. Der Free Cashflow betrug 2025 rund 4,4 Mrd. US-Dollar.

Für 2026 stellt Fiserv organisches Umsatzwachstum von 1% bis 3% sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,00 bis 8,30 US-Dollar in Aussicht. Zudem ist ein Investor Day für den 14. Mai in New York angesetzt.

Aktivist steigt ein

Zusätzliche Dynamik bringt Jana Partners: Der aktivistische Investor hat eine Beteiligung aufgebaut und fordert Änderungen an Ausrichtung und Prioritäten. CEO Mike Lyons setzt parallel den „One Fiserv“-Plan um, der auf künstliche Intelligenz und Partnerschaften unter anderem mit Microsoft und Mastercard zielt. Damit rücken Produktfokus, Kostenstruktur und Kapitalallokation stärker in den Mittelpunkt der Debatte.

Bis zum Investor Day am 14. Mai dürfte entscheidend werden, ob die neuen Umsatzverantwortlichen, der Kanada-Deal und der „One Fiserv“-Plan erste messbare Fortschritte liefern – gerade vor dem Hintergrund der für 2026 eher moderaten Wachstumsprognose von 1% bis 3%.

Anzeige

Fiserv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fiserv-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Fiserv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fiserv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fiserv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)

» Mentale Fitness: Kurze Übungen stärken das Gedächtnis ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Fina...

» KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)

» Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Fina...

» Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Stefan Maxian vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Finanztrends

    01.03.2026, 5205 Zeichen

    Fiserv baut seine Führungsetage um und setzt zugleich auf neue Partnerschaften. Nach einem außergewöhnlich schwachen Vorjahr will der Zahlungsdienstleister damit Vertrauen zurückgewinnen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie schnell sich die Maßnahmen in stabilerem, „saubererem“ Wachstum niederschlagen.

    Neue Vertriebschefs als Signal

    Das Unternehmen hat zwei neue Chief Revenue Officers sowie einen neuen globalen Leiter für Business Development berufen – mit klarem Fokus auf Umsatzwachstum, nachdem Ergebnisse zuletzt hinter den Erwartungen von Analysten und Investoren zurückblieben.

    Lia Cao übernimmt als Chief Revenue Officer den Bereich Enterprise und Platforms. Robert Clarkson wird Chief Revenue Officer für kleine Unternehmen sowie das Clover-Kassensystem. Adit Gadgil übernimmt die Rolle als Global Head of Business Development. Alle drei kommen von außen: Cao und Gadgil waren zuletzt als Managing Directors bei JPMorgan Chase tätig, Clarkson wechselte vom Wettbewerber Stripe, wo er Chief Revenue Officer war.

    Die Doppelbesetzung an der Umsatzspitze und der zusätzliche Business-Development-Posten deuten darauf hin, dass das Management nach langsamerem Wachstum und vorsichtigen Analystenzielen die kommerzielle Schlagkraft straffer organisieren will. Im Umfeld gab es zudem Abgänge einzelner institutioneller Investoren.

    Kanada-Deal für Echtzeit-Zahlungen

    Parallel meldete Fiserv eine umfangreiche Partnerschaft mit der Peoples Group. Gemeinsam soll Kanadas nächste Generation der Zahlungsinfrastruktur aufgebaut werden. Peoples Group will sich damit als Plattformanbieter für Banken und Fintechs im Land positionieren – auf Basis von Fiservs Enterprise Payments Platform sowie dem DNA-Core-Banking-System. Für Peoples Group ist es eine der größten Technologieinvestitionen der Unternehmensgeschichte.

    Für Fiserv liefert die Kooperation einen sichtbaren Anwendungsfall für eine cloudbasierte Echtzeit-Payment-Architektur – in einem Markt, der sich auf den Start von Payments Canadas „Real-Time Rail“ vorbereitet. Vor dem Hintergrund früherer Diskussionen über Umsetzung und Umsatzqualität ist ein großvolumiger, langfristiger Infrastrukturauftrag zugleich ein Hinweis, dass die Kerntechnologie für Banken und Fintechs weiter relevant bleibt.

    Der schwierige Hintergrund – und neue Ziele

    Der Umbau kommt nach einem harten Jahr: Die Aktie verlor im Vorjahr 70%, darunter ein Tagesminus von 44% im Oktober 2025 nach den Zahlen zum dritten Quartal. Damals fiel der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 11%. Zudem kappte das Management die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2025 deutlich: von zuvor bis zu 12% auf nur noch 4%.

    Als Grund für die starke Revision nannte das Unternehmen Verzerrungen durch inflationsbedingte Preisentwicklungen in Argentinien. Argentinien habe rund 10 Prozentpunkte zum ausgewiesenen organischen Wachstum von 16% im Jahr 2024 beigesteuert und mehr als 5 Prozentpunkte zum 12%-Wachstum 2023.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fiserv?

    Zusätzlichen Druck erzeugten verfehlte Erwartungen bei Umsatz und Gewinn in den letzten beiden Quartalen 2025. Im Oktober folgte eine Umstrukturierung im Top-Management, inklusive Austausch des CFO. Auch der Verwaltungsrat wurde erneuert: Gordon Nixon übernahm im Januar als Chairman (zuvor CEO der Royal Bank of Canada von 2001 bis 2014). Ebenfalls im Januar kam Céline Dufétel ins Board, seit 2025 CFO bei Bridgewater Associates und zuvor unter anderem Präsidentin bei Checkout.com.

    Für das Gesamtjahr 2025 meldete Fiserv einen GAAP-Umsatzanstieg um 4% auf 21,19 Mrd. US-Dollar. Merchant Solutions wuchs um 5%, Financial Solutions um 2%. Das GAAP-Ergebnis je Aktie lag im vierten Quartal bei 1,51 US-Dollar und im Gesamtjahr bei 6,34 US-Dollar – das sind minus 8% gegenüber Q4 2024, aber plus 18% gegenüber dem Gesamtjahr 2024. Der Free Cashflow betrug 2025 rund 4,4 Mrd. US-Dollar.

    Für 2026 stellt Fiserv organisches Umsatzwachstum von 1% bis 3% sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,00 bis 8,30 US-Dollar in Aussicht. Zudem ist ein Investor Day für den 14. Mai in New York angesetzt.

    Aktivist steigt ein

    Zusätzliche Dynamik bringt Jana Partners: Der aktivistische Investor hat eine Beteiligung aufgebaut und fordert Änderungen an Ausrichtung und Prioritäten. CEO Mike Lyons setzt parallel den „One Fiserv“-Plan um, der auf künstliche Intelligenz und Partnerschaften unter anderem mit Microsoft und Mastercard zielt. Damit rücken Produktfokus, Kostenstruktur und Kapitalallokation stärker in den Mittelpunkt der Debatte.

    Bis zum Investor Day am 14. Mai dürfte entscheidend werden, ob die neuen Umsatzverantwortlichen, der Kanada-Deal und der „One Fiserv“-Plan erste messbare Fortschritte liefern – gerade vor dem Hintergrund der für 2026 eher moderaten Wachstumsprognose von 1% bis 3%.

    Anzeige

    Fiserv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fiserv-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

    Die neusten Fiserv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fiserv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Fiserv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (01.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
    Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

    » Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)

    » Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)

    » FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)

    » Mentale Fitness: Kurze Übungen stärken das Gedächtnis ( Finanztrends)

    » Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Fina...

    » KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)

    » Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Fina...

    » Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
    Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Stefan Maxian vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de