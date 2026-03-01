Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Finanztrends)
01.03.2026
Die deutsche High-Tech-Industrie gerät durch Chinas Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe unter Druck. Die dramatischen Lieferausfälle in den USA sind ein Warnsignal für Europa.
Die Versorgung mit Seltenen Erden wird zum neuen Engpass für Deutschlands Schlüsselbranchen. Nachdem die Lieferungen des Metalls Yttrium in die USA seit chinesischen Exportkontrollen um 94 Prozent eingebrochen sind, wächst hierzulande die Sorge vor ähnlichen Engpässen. Die deutsche Automobil-, Luftfahrt- und Elektronikindustrie ist in extremer Abhängigkeit von diesen Rohstoffen gefangen. Droht jetzt die nächste Chipkrise?
Pekings strategischer Würgegriff
China nutzt seine Marktmacht gezielt als politische Waffe. Das Land kontrolliert nicht nur den Großteil des Abbaus, sondern vor allem die gesamte Verarbeitungskette für Seltene Erden. Bereits frühere Maßnahmen wie Exportlizenzen führten zu erheblichen Störungen. Nun verschärft Peking den Kurs und schränkt auch den Transfer von technologischem Know-how ein – genau dem Wissen, das Europa für den Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten dringend benötigt.
Die Folgen sind bereits Realität. In den USA müssen Zulieferer der Luftfahrt- und Halbleiterindustrie Kunden abweisen. Ein Unternehmen für Spezialbeschichtungen hat seine Yttrium-Vorräte aufgebraucht und den Verkauf gestoppt. Solche Beschichtungen sind unverzichtbar, um Flugzeugtriebwerke vor dem Schmelzen zu schützen. Für deutsche Kernbranchen, die auf Hochleistungsmagnete für E-Autos und Windräder angewiesen sind, ist die Lage ähnlich prekär.
Deutschlands alarmierende Abhängigkeit
Die Verwundbarkeit ist enorm: Über 90 Prozent der Seltenen Erden für die EU kommen aus China. Diese extreme Konzentration birgt Risiken, die sich nun bewahrheiten. Schon in der Vergangenheit mussten erste deutsche Firmen ihre Produktion drosseln, weil Komponenten fehlten.
Die Betroffenheit reicht von der Autoindustrie über die Elektronik bis zur Medizintechnik. Permanentmagnete für Elektromotoren sind ohne schwere Seltene Erden aus China kaum herstellbar. Branchenexperten sehen darin eine ernste Bedrohung für die Elektromobilität und die Energiewende. Steht der industrielle Aufschwung vor dem Aus?
Europas Rohstoffgesetz auf dem Prüfstand
Als Antwort auf die Abhängigkeit trat im Mai 2024 der europäische Critical Raw Materials Act (CRMA) in Kraft. Das Gesetz setzt ehrgeizige Ziele für 2030: 10 Prozent des EU-Bedarfs sollen aus heimischem Abbau stammen, 40 Prozent aus europäischer Verarbeitung und 25 Prozent aus Recycling. Die Abhängigkeit von einem einzelnen Land soll auf maximal 65 Prozent begrenzt werden.
Doch die jüngste Eskalation stellt die Wirksamkeit des CRMA auf eine harte Probe. Die EU-Kommission räumt selbst ein, dass Europa nie autark sein wird. Können die bürokratischen Hürden für strategische Bergbauprojekte schnell genug abgebaut werden? Die Zeit drängt.
Diversifizierung wird zur Überlebensfrage
Die Krise macht deutlich: Die Ära der günstigen Ein-Quellen-Versorgung ist vorbei. Analysten fordern ein schnelles, koordiniertes Vorgehen. Dazu gehören Partnerschaften mit rohstoffreichen Demokratien wie Kanada, der massive Ausbau von Recycling und Investitionen in neue Technologien, um den Rohstoffbedarf zu senken.
Für deutsche Unternehmen wird die Überprüfung der Lieferketten zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Der Aufbau alternativer Bezugsquellen und die Entwicklung von Ersatzmaterialien sind kein Luxus mehr, sondern essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit. Bundesregierung und EU sind gefordert, den politischen Rahmen für diese tiefgreifende Transformation zu schaffen. Die Resilienz des Industriestandorts steht auf dem Spiel.
