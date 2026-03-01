Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Finanztrends)

01.03.2026, 4373 Zeichen

Die deutsche High-Tech-Industrie gerät durch Chinas Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe unter Druck. Die dramatischen Lieferausfälle in den USA sind ein Warnsignal für Europa.

Die Versorgung mit Seltenen Erden wird zum neuen Engpass für Deutschlands Schlüsselbranchen. Nachdem die Lieferungen des Metalls Yttrium in die USA seit chinesischen Exportkontrollen um 94 Prozent eingebrochen sind, wächst hierzulande die Sorge vor ähnlichen Engpässen. Die deutsche Automobil-, Luftfahrt- und Elektronikindustrie ist in extremer Abhängigkeit von diesen Rohstoffen gefangen. Droht jetzt die nächste Chipkrise?

Pekings strategischer Würgegriff

China nutzt seine Marktmacht gezielt als politische Waffe. Das Land kontrolliert nicht nur den Großteil des Abbaus, sondern vor allem die gesamte Verarbeitungskette für Seltene Erden. Bereits frühere Maßnahmen wie Exportlizenzen führten zu erheblichen Störungen. Nun verschärft Peking den Kurs und schränkt auch den Transfer von technologischem Know-how ein – genau dem Wissen, das Europa für den Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten dringend benötigt.

Die Folgen sind bereits Realität. In den USA müssen Zulieferer der Luftfahrt- und Halbleiterindustrie Kunden abweisen. Ein Unternehmen für Spezialbeschichtungen hat seine Yttrium-Vorräte aufgebraucht und den Verkauf gestoppt. Solche Beschichtungen sind unverzichtbar, um Flugzeugtriebwerke vor dem Schmelzen zu schützen. Für deutsche Kernbranchen, die auf Hochleistungsmagnete für E-Autos und Windräder angewiesen sind, ist die Lage ähnlich prekär.

Deutschlands alarmierende Abhängigkeit

Die Verwundbarkeit ist enorm: Über 90 Prozent der Seltenen Erden für die EU kommen aus China. Diese extreme Konzentration birgt Risiken, die sich nun bewahrheiten. Schon in der Vergangenheit mussten erste deutsche Firmen ihre Produktion drosseln, weil Komponenten fehlten.

Die Betroffenheit reicht von der Autoindustrie über die Elektronik bis zur Medizintechnik. Permanentmagnete für Elektromotoren sind ohne schwere Seltene Erden aus China kaum herstellbar. Branchenexperten sehen darin eine ernste Bedrohung für die Elektromobilität und die Energiewende. Steht der industrielle Aufschwung vor dem Aus?