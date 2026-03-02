Great Pacific Gold Aktie: Explorations-Offensive ( Finanztrends)

02.03.2026, 2855 Zeichen

Great Pacific Gold forciert die Arbeiten auf seinem Vorzeigeprojekt Wild Dog in Papua-Neuguinea. Mit zwei aktiven Diamantbohrgeräten werden derzeit drei zentrale Ziele gleichzeitig untersucht, um die Gold-Kupfer-Mineralisierung im 15 Kilometer langen Korridor zu erweitern. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Doppelstrategie aus der Bestätigung bekannter Zonen und der Erkundung völlig neuer Gebiete.

Fortschritte bei Sinivit und Kavasuki

Am Ziel Sinivit wurden seit Mai 2025 insgesamt 18 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 3.833 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse grenzen bisher zwei hochgradige Zonen ab: „Northern Sulphide“ und „Southern Oxide“. Da die Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch entlang der Ausdehnung weiterhin offen ist, liefert dies wichtige Erkenntnisse über das dortige epithermale Gold-Kupfer-System.

Parallel dazu haben die Arbeiten am Ziel Kavasuki begonnen, das etwa einen Kilometer nördlich von Sinivit liegt. Hierbei handelt es sich um die ersten modernen Bohrungen in diesem Areal. Historische Daten deuteten dort bereits auf hochgradige Goldvorkommen über eine Länge von 900 Metern hin. Erste Bohrkerne bestätigten nun hydrothermale Quarzbrekzien mit Sulfidmineralisierung, was die Geologen als Beleg für ein robustes hydrothermales System werten.

Premiere am Kasie Ridge

Ein strategischer Meilenstein ist der Bohrstart am Ziel Kasie Ridge. Es ist das erste Mal überhaupt, dass an diesem Standort Bohrungen durchgeführt werden. Kasie Ridge gilt als das größte bisher identifizierte Alterationssystem innerhalb des Projekts mit einer Länge von bis zu zwei Kilometern.