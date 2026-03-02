SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Great Pacific Gold Aktie: Explorations-Offensive ( Finanztrends)

02.03.2026, 2855 Zeichen

Great Pacific Gold forciert die Arbeiten auf seinem Vorzeigeprojekt Wild Dog in Papua-Neuguinea. Mit zwei aktiven Diamantbohrgeräten werden derzeit drei zentrale Ziele gleichzeitig untersucht, um die Gold-Kupfer-Mineralisierung im 15 Kilometer langen Korridor zu erweitern. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Doppelstrategie aus der Bestätigung bekannter Zonen und der Erkundung völlig neuer Gebiete.

Fortschritte bei Sinivit und Kavasuki

Am Ziel Sinivit wurden seit Mai 2025 insgesamt 18 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 3.833 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse grenzen bisher zwei hochgradige Zonen ab: „Northern Sulphide“ und „Southern Oxide“. Da die Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch entlang der Ausdehnung weiterhin offen ist, liefert dies wichtige Erkenntnisse über das dortige epithermale Gold-Kupfer-System.

Parallel dazu haben die Arbeiten am Ziel Kavasuki begonnen, das etwa einen Kilometer nördlich von Sinivit liegt. Hierbei handelt es sich um die ersten modernen Bohrungen in diesem Areal. Historische Daten deuteten dort bereits auf hochgradige Goldvorkommen über eine Länge von 900 Metern hin. Erste Bohrkerne bestätigten nun hydrothermale Quarzbrekzien mit Sulfidmineralisierung, was die Geologen als Beleg für ein robustes hydrothermales System werten.

Premiere am Kasie Ridge

Ein strategischer Meilenstein ist der Bohrstart am Ziel Kasie Ridge. Es ist das erste Mal überhaupt, dass an diesem Standort Bohrungen durchgeführt werden. Kasie Ridge gilt als das größte bisher identifizierte Alterationssystem innerhalb des Projekts mit einer Länge von bis zu zwei Kilometern.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Great Pacific Gold?

Geologische Auswertungen deuten darauf hin, dass die Gesteinsschichten an der Oberfläche ein potenziell tiefer liegendes Porphyr-System verdecken könnten. Die aktuellen Bohrungen sollen klären, ob sich diese Vermutung bestätigt und welche Ausmaße die Mineralisierung unterhalb der sogenannten Lithocap-Struktur tatsächlich hat.

Die Aktivitäten von Great Pacific Gold gehen über die aktuellen Standorte hinaus. Durch Gesteinsproben wurde am Ziel Magiabe West eine neue Entdeckung mit hohen Gold- und Kupfergehalten gemacht. Die Planungen für diesen Bereich stehen bereits: Im zweiten Quartal 2026 sollen dort die ersten Bohrungen starten, um die Pipeline entlang des Wild-Dog-Korridors weiter auszubauen.

Anzeige

Great Pacific Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Great Pacific Gold-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Great Pacific Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Great Pacific Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Great Pacific Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...

» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)

» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN Vola-Event OMV
    BSN Vola-Event OMV
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 2855 Zeichen

    Great Pacific Gold forciert die Arbeiten auf seinem Vorzeigeprojekt Wild Dog in Papua-Neuguinea. Mit zwei aktiven Diamantbohrgeräten werden derzeit drei zentrale Ziele gleichzeitig untersucht, um die Gold-Kupfer-Mineralisierung im 15 Kilometer langen Korridor zu erweitern. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Doppelstrategie aus der Bestätigung bekannter Zonen und der Erkundung völlig neuer Gebiete.

    Fortschritte bei Sinivit und Kavasuki

    Am Ziel Sinivit wurden seit Mai 2025 insgesamt 18 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 3.833 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse grenzen bisher zwei hochgradige Zonen ab: „Northern Sulphide“ und „Southern Oxide“. Da die Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch entlang der Ausdehnung weiterhin offen ist, liefert dies wichtige Erkenntnisse über das dortige epithermale Gold-Kupfer-System.

    Parallel dazu haben die Arbeiten am Ziel Kavasuki begonnen, das etwa einen Kilometer nördlich von Sinivit liegt. Hierbei handelt es sich um die ersten modernen Bohrungen in diesem Areal. Historische Daten deuteten dort bereits auf hochgradige Goldvorkommen über eine Länge von 900 Metern hin. Erste Bohrkerne bestätigten nun hydrothermale Quarzbrekzien mit Sulfidmineralisierung, was die Geologen als Beleg für ein robustes hydrothermales System werten.

    Premiere am Kasie Ridge

    Ein strategischer Meilenstein ist der Bohrstart am Ziel Kasie Ridge. Es ist das erste Mal überhaupt, dass an diesem Standort Bohrungen durchgeführt werden. Kasie Ridge gilt als das größte bisher identifizierte Alterationssystem innerhalb des Projekts mit einer Länge von bis zu zwei Kilometern.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Great Pacific Gold?

    Geologische Auswertungen deuten darauf hin, dass die Gesteinsschichten an der Oberfläche ein potenziell tiefer liegendes Porphyr-System verdecken könnten. Die aktuellen Bohrungen sollen klären, ob sich diese Vermutung bestätigt und welche Ausmaße die Mineralisierung unterhalb der sogenannten Lithocap-Struktur tatsächlich hat.

    Die Aktivitäten von Great Pacific Gold gehen über die aktuellen Standorte hinaus. Durch Gesteinsproben wurde am Ziel Magiabe West eine neue Entdeckung mit hohen Gold- und Kupfergehalten gemacht. Die Planungen für diesen Bereich stehen bereits: Im zweiten Quartal 2026 sollen dort die ersten Bohrungen starten, um die Pipeline entlang des Wild-Dog-Korridors weiter auszubauen.

    Anzeige

    Great Pacific Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Great Pacific Gold-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

    Die neusten Great Pacific Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Great Pacific Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Great Pacific Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

    » Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

    » ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

    » Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    » Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

    » Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

    » FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

    » Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...

    » RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)

    » FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN Vola-Event OMV
      BSN Vola-Event OMV
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de