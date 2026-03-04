SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>>> zur Startseite mit allen Blogs

04.03.2026, 550 Zeichen

Um 12:54 liegt der ATX mit +1.17 Prozent im Plus bei 5497 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 3.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +10.23% auf 14.11 Euro, dahinter AT&S mit +6.87% auf 49.375 Euro und DO&CO mit +5.37% auf 194.1 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24151 (+1.51%, Ultimo 2025: 24490, -2.86% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.94% auf 43.74 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.76% auf 41.715 Euro und Siemens mit +2.94% auf 233.1 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.03.)


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

