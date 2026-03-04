(Christian Drastil)
04.03.2026
Um 12:54 liegt der ATX mit +1.17 Prozent im Plus bei 5497 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 3.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +10.23% auf 14.11 Euro, dahinter AT&S mit +6.87% auf 49.375 Euro und DO&CO mit +5.37% auf 194.1 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24151 (+1.51%, Ultimo 2025: 24490, -2.86% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.94% auf 43.74 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.76% auf 41.715 Euro und Siemens mit +2.94% auf 233.1 Euro.
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
