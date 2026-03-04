MFA: Vom Goldstandard zur Schwachstelle ( Finanztrends)

04.03.2026, 4832 Zeichen

Multi-Faktor-Authentifizierung wird von neuen Cyberangriffen gezielt ausgehebelt – genau dann, wenn die EU-Regulierung den Druck auf Unternehmen erhöht.

Die Sicherheit der Zwei-Faktor-Authentifizierung bröckelt. Angreifer setzen auf raffinierte „Adversary-in-the-Middle“-Phishing-Kits wie „Starkiller“. Diese schalten sich in Echtzeit zwischen Nutzer und legitimen Dienst. Das Opfer gibt seine Daten auf der gefälschten Seite ein – das System leitet sie sofort weiter und fängt den wertvollen Session-Token ab. Mit diesem Token ist der Zugang dauerhaft offen.

Eine zweite perfide Methode zielt auf Microsoft 365-Nutzer. Hier wird das OAuth-Protokoll missbraucht. Opfer werden auf eine echte Microsoft-Seite gelockt und aufgefordert, einen Code aus der Phishing-Mail einzugeben. Damit autorisieren sie unwissentlich das Gerät des Angreifers. Künstliche Intelligenz macht diese Angriffe noch gefährlicher, indem sie täuschend echte E-Mails und Webseiten generiert.

NIS-2: Cybersicherheit wird zur Chefsache

Während die technischen Bedrohungen wachsen, verschärft sich der regulatorische Druck massiv. Die europäische NIS-2-Richtlinie, in Deutschland als NISG 2026 umgesetzt, macht Cybersicherheit endgültig zur Verantwortung der Geschäftsführung. Unternehmen aus wesentlichen Sektoren müssen sich bis Anfang März 2026 beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registrieren.

Die Richtlinie nennt Multi-Faktor-Authentifizierung explizit als eine von zehn Mindestanforderungen. Die gravierendste Neuerung: Die persönliche Haftung der Geschäftsleitung. Vorstände und Geschäftsführer müssen sich regelmäßig zu Cyberrisiken schulen lassen und die Umsetzung von Schutzmaßnahmen überwachen. Bei Pflichtverletzungen haften sie persönlich. Eine wirksame MFA-Strategie ist damit keine reine IT-Aufgabe mehr, sondern Teil der unternehmerischen Sorgfaltspflicht.

Die Antwort: Phishing-resistente MFA als neuer Standard

Als Reaktion auf die raffinierteren Angriffe entwickelt sich die Verteidigung weiter. Einfache MFA-Verfahren mit Push-Benachrichtigungen oder Einmal-Passwörtern gelten als nicht mehr ausreichend. Der Trend geht klar zu phishing-resistenten Methoden.

Ein Beispiel ist „FalconID“ des Cybersicherheitsanbieters CrowdStrike, der Ende Februar vorgestellt wurde. Die Lösung setzt auf den FIDO2-Standard, der biometrische Merkmale nutzt und physische Nähe zwischen Nutzer- und Anmeldegerät erfordert. Das macht es Angreifern praktisch unmöglich, Anmeldungen aus der Ferne zu kapern – selbst mit gestohlenen Zugangsdaten.

Digitale Identitäten als neues Schlachtfeld

Die Entwicklungen zeigen einen strategischen Wandel. Digitale Identitäten sind zum zentralen Angriffsziel geworden. Die Kombination aus Cloud-Nutzung, Remote-Arbeit und komplexen Lieferketten hat die Angriffsfläche für Unternehmen dramatisch vergrößert.

Angreifer konzentrieren sich nicht mehr nur auf Firewalls, sondern auf die Übernahme legitimer Benutzerkonten. Studien belegen: Über 99 Prozent der erfolgreich kompromittierten Konten hatten keine Multi-Faktor-Authentifizierung. Während Großunternehmen MFA oft bereits nutzen, besteht bei kleinen und mittleren Unternehmen noch Nachholbedarf. Genau diese Unternehmen geraten nun durch neue Bedrohungen und verschärfte Gesetze doppelt unter Druck.