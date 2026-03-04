SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

MFA: Vom Goldstandard zur Schwachstelle ( Finanztrends)

04.03.2026, 4832 Zeichen

Multi-Faktor-Authentifizierung wird von neuen Cyberangriffen gezielt ausgehebelt – genau dann, wenn die EU-Regulierung den Druck auf Unternehmen erhöht.

Die neuen Angriffsmethoden: Echtzeit-Phishing und Cloud-Missbrauch

Die Sicherheit der Zwei-Faktor-Authentifizierung bröckelt. Angreifer setzen auf raffinierte „Adversary-in-the-Middle“-Phishing-Kits wie „Starkiller“. Diese schalten sich in Echtzeit zwischen Nutzer und legitimen Dienst. Das Opfer gibt seine Daten auf der gefälschten Seite ein – das System leitet sie sofort weiter und fängt den wertvollen Session-Token ab. Mit diesem Token ist der Zugang dauerhaft offen.

Eine zweite perfide Methode zielt auf Microsoft 365-Nutzer. Hier wird das OAuth-Protokoll missbraucht. Opfer werden auf eine echte Microsoft-Seite gelockt und aufgefordert, einen Code aus der Phishing-Mail einzugeben. Damit autorisieren sie unwissentlich das Gerät des Angreifers. Künstliche Intelligenz macht diese Angriffe noch gefährlicher, indem sie täuschend echte E-Mails und Webseiten generiert.

NIS-2: Cybersicherheit wird zur Chefsache

Während die technischen Bedrohungen wachsen, verschärft sich der regulatorische Druck massiv. Die europäische NIS-2-Richtlinie, in Deutschland als NISG 2026 umgesetzt, macht Cybersicherheit endgültig zur Verantwortung der Geschäftsführung. Unternehmen aus wesentlichen Sektoren müssen sich bis Anfang März 2026 beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registrieren.

Die Richtlinie nennt Multi-Faktor-Authentifizierung explizit als eine von zehn Mindestanforderungen. Die gravierendste Neuerung: Die persönliche Haftung der Geschäftsleitung. Vorstände und Geschäftsführer müssen sich regelmäßig zu Cyberrisiken schulen lassen und die Umsetzung von Schutzmaßnahmen überwachen. Bei Pflichtverletzungen haften sie persönlich. Eine wirksame MFA-Strategie ist damit keine reine IT-Aufgabe mehr, sondern Teil der unternehmerischen Sorgfaltspflicht.

Die Antwort: Phishing-resistente MFA als neuer Standard

Als Reaktion auf die raffinierteren Angriffe entwickelt sich die Verteidigung weiter. Einfache MFA-Verfahren mit Push-Benachrichtigungen oder Einmal-Passwörtern gelten als nicht mehr ausreichend. Der Trend geht klar zu phishing-resistenten Methoden.

Ein Beispiel ist „FalconID“ des Cybersicherheitsanbieters CrowdStrike, der Ende Februar vorgestellt wurde. Die Lösung setzt auf den FIDO2-Standard, der biometrische Merkmale nutzt und physische Nähe zwischen Nutzer- und Anmeldegerät erfordert. Das macht es Angreifern praktisch unmöglich, Anmeldungen aus der Ferne zu kapern – selbst mit gestohlenen Zugangsdaten.

Digitale Identitäten als neues Schlachtfeld

Die Entwicklungen zeigen einen strategischen Wandel. Digitale Identitäten sind zum zentralen Angriffsziel geworden. Die Kombination aus Cloud-Nutzung, Remote-Arbeit und komplexen Lieferketten hat die Angriffsfläche für Unternehmen dramatisch vergrößert.

Angreifer konzentrieren sich nicht mehr nur auf Firewalls, sondern auf die Übernahme legitimer Benutzerkonten. Studien belegen: Über 99 Prozent der erfolgreich kompromittierten Konten hatten keine Multi-Faktor-Authentifizierung. Während Großunternehmen MFA oft bereits nutzen, besteht bei kleinen und mittleren Unternehmen noch Nachholbedarf. Genau diese Unternehmen geraten nun durch neue Bedrohungen und verschärfte Gesetze doppelt unter Druck.

Vom Pflichtprojekt zur kontinuierlichen Verteidigung

Die Ära, in der MFA als einmaliges IT-Projekt galt, ist vorbei. Unternehmen müssen Authentifizierung als kontinuierlichen Entwicklungsprozess begreifen. Die Zukunft liegt in adaptiven, kontextbasierten Methoden, die nicht nur beim Login, sondern fortlaufend Identität und Verhalten des Nutzers prüfen.

Für Unternehmen bedeutet das: Bestehende MFA-Lösungen überprüfen und auf phishing-resistente Technologien wie FIDO2 umstellen. Gleichzeitig bleibt die Schulung der Mitarbeiter unerlässlich, denn Social Engineering ist weiterhin der primäre Angriffsvektor. Die Einhaltung von NIS-2 sollte nicht als lästige Pflicht, sondern als Chance gesehen werden, die eigene Cyber-Resilienz strategisch zu stärken.


(04.03.2026)

Bildnachweis

PIR-Zeichnungsprodukte
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

    Bildnachweis

    PIR-Zeichnungsprodukte
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

      Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

