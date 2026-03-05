SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

05.03.2026, 547 Zeichen

Um 12:36 liegt der ATX mit +0.52 Prozent im Plus bei 5545 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.35% auf 74 Euro, dahinter DO&CO mit +3.19% auf 197.1 Euro und Porr mit +2.64% auf 39.825 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24247 (+0.17%, Ultimo 2025: 24490, -1.16% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +3.91% auf 147.35 Euro, dahinter Symrise mit +2.59% auf 72.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.18% auf 363.65 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.03.)


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

