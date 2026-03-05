(Christian Drastil)
05.03.2026
Um 12:36 liegt der ATX mit +0.52 Prozent im Plus bei 5545 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.35% auf 74 Euro, dahinter DO&CO mit +3.19% auf 197.1 Euro und Porr mit +2.64% auf 39.825 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24247 (+0.17%, Ultimo 2025: 24490, -1.16% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +3.91% auf 147.35 Euro, dahinter Symrise mit +2.59% auf 72.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.18% auf 363.65 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.03.)
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
