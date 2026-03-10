SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Diageo Aktie: Neuausrichtung eingeleitet ( Finanztrends)

10.03.2026, 2975 Zeichen

Diageo steht vor einer herausfordernden Neuausrichtung. Nach enttäuschenden Halbjahreszahlen für das Fiskaljahr 2026 und einer Korrektur der Jahresziele rücken die strategischen Pläne des neuen CEOs Sir Dave Lewis in den Fokus. Die Schwäche in den Schlüsselmärkten USA und China zwingt den weltweit führenden Spirituosenhersteller zum Handeln.

Herausforderungen in den Kernmärkten

Die jüngsten Geschäftszahlen offenbaren deutliche Risse im Fundament des Getränkeriesen. Vor allem in Nordamerika, dem für Diageo wichtigsten Markt, schwächelt die Nachfrage nach Spirituosen spürbar. Auch im asiatisch-pazifischen Raum kämpft das Unternehmen mit Gegenwind, insbesondere bei chinesischen White Spirits. In der Folge musste das Management nicht nur die Prognosen für den organischen Nettoumsatz und das Betriebsergebnis senken, sondern auch die Zwischendividende anpassen.

Der heutige Kursrückgang auf 17,50 Euro markiert gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Tief. Auf Jahressicht summieren sich die Verluste damit auf über 32 Prozent, was den massiven Druck verdeutlicht, unter dem die Aktie seit Monaten steht.

Der Kurs von Sir Dave Lewis

In dieser schwierigen Phase richten sich alle Augen auf den neuen CEO Sir Dave Lewis. Sein Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit durch ein breiteres Portfolio und eine stabilere Bilanz wiederherzustellen. Doch wie will der neue Chef das Ruder konkret herumreißen?

Marktbeobachter erwarten, dass Lewis den Fokus verstärkt auf die Kapitalallokation und gezielte Markeninvestitionen legt. Auch strukturelle Veränderungen in der Produktion sowie mögliche Verkäufe von Randbereichen könnten folgen, um die Verschuldung zu reduzieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Ein Lichtblick bleibt derweil die Entwicklung in Europa, Indien und Afrika, wo Diageo weiterhin solide Wachstumsraten erzielt und so die Schwäche in anderen Regionen teilweise abfedern kann.

Zukunftsfaktoren und Termine

Neben internen Baustellen muss sich Diageo auch einem wandelnden Branchenumfeld stellen. Das veränderte Konsumverhalten jüngerer Zielgruppen und der potenzielle Einfluss moderner Abnehm-Medikamente auf den Alkoholkonsum sind Faktoren, die die langfristige Strategie beeinflussen könnten.

Ein entscheidender Meilenstein für Investoren wird der 11. August 2026 sein. An diesem Tag veröffentlicht Diageo die Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2026. Dieser Termin wird zeigen, ob die ersten Maßnahmen von Sir Dave Lewis greifen und ob eine Stabilisierung in den USA absehbar ist.

(10.03.2026)

