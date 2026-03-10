SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Fraport Aktie: Belastungsprobe voraus ( Finanztrends)

10.03.2026, 3125 Zeichen

Der Frankfurter Flughafenbetreiber steuert auf einen historischen Meilenstein zu, doch turbulente Rahmenbedingungen bremsen die Euphorie der Anleger aus. Während der Countdown für das neue Terminal 3 läuft, werfen drohende Arbeitskämpfe und geopolitische Spannungen lange Schatten auf den operativen Betrieb am Drehkreuz. Kann die neue Infrastruktur die aktuellen Belastungsfaktoren zeitnah kompensieren?

Ein akutes Risiko für die Stabilität des Flugbetriebs ist die laufende Urabstimmung bei einer Tochtergesellschaft des wichtigsten Kunden. Bis zum 16. März entscheidet sich, ob Streikmaßnahmen den Standort Frankfurt empfindlich treffen könnten. Solche Unwägbarkeiten belasten den Kurs in einer Phase, in der das Papier ohnehin mit Gegenwind kämpft: Mit einem Minus von 2,68 % am heutigen Montag setzt sich die jüngste Korrektur fort, die die Aktie in den vergangenen 30 Tagen bereits rund 10,6 % kostete.

Geopolitik und Kostendruck

Zusätzlich zum internen Konfliktpotenzial im Luftfahrtsektor drücken externe Faktoren auf die Stimmung. Die instabile Lage im Nahen Osten führt bereits zu vereinzelten Flugstreichungen und Routenanpassungen. Für Fraport sind diese Ereignisse unmittelbar relevant, da sie die Reisebereitschaft und die Kapazitätsplanung der Airlines beeinflussen.

Gleichzeitig sorgt der Anstieg der Kerosinpreise für erhöhten Kostendruck bei den Fluggesellschaften. Sollten die Airlines aufgrund der Treibstoffkosten ihre Kapazitäten reduzieren, würde dies zeitversetzt auch die Einnahmen aus Start- und Landegebühren am Frankfurter Flughafen tangieren.

Hoffnungsträger Terminal 3

Trotz der kurzfristigen Dämpfer bleibt der mittelfristige Ausblick durch Kapazitätserweiterungen geprägt. Die offizielle Eröffnung von Terminal 3 am 22. April gilt als der zentrale fundamentale Katalysator des Jahres. Anleger beobachten hierbei besonders, ob der Übergang in den regulären Flugbetrieb am 23. April reibungslos gelingt, um das prognostizierte Wachstum im Langstreckensegment abzubilden.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fraport?

Charttechnisch befindet sich die Aktie derzeit in einer interessanten Zone. Mit einem aktuellen Kurs von 74,40 € notiert sie nur noch knapp 2,4 % über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 72,63 €. Diese Marke gilt im Markt als wichtige Unterstützung, um den langfristigen Aufwärtstrend – die Aktie liegt auf 12-Monatssicht immer noch rund 34,4 % im Plus – zu verteidigen.

Die Entscheidung über die kurzfristige Trendrichtung fällt am 16. März mit dem Ende der Urabstimmung bei Eurowings. Bleiben großflächige Streiks aus, rückt die Inbetriebnahme des Terminal 3 am 23. April als entscheidender Wachstumstreiber endgültig in den Fokus der Marktteilnehmer.

Anzeige

Fraport-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fraport-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Fraport-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fraport-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fraport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
Downgrade für voestalpine-Aktie
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 3125 Zeichen

    Der Frankfurter Flughafenbetreiber steuert auf einen historischen Meilenstein zu, doch turbulente Rahmenbedingungen bremsen die Euphorie der Anleger aus. Während der Countdown für das neue Terminal 3 läuft, werfen drohende Arbeitskämpfe und geopolitische Spannungen lange Schatten auf den operativen Betrieb am Drehkreuz. Kann die neue Infrastruktur die aktuellen Belastungsfaktoren zeitnah kompensieren?

    Ein akutes Risiko für die Stabilität des Flugbetriebs ist die laufende Urabstimmung bei einer Tochtergesellschaft des wichtigsten Kunden. Bis zum 16. März entscheidet sich, ob Streikmaßnahmen den Standort Frankfurt empfindlich treffen könnten. Solche Unwägbarkeiten belasten den Kurs in einer Phase, in der das Papier ohnehin mit Gegenwind kämpft: Mit einem Minus von 2,68 % am heutigen Montag setzt sich die jüngste Korrektur fort, die die Aktie in den vergangenen 30 Tagen bereits rund 10,6 % kostete.

    Geopolitik und Kostendruck

    Zusätzlich zum internen Konfliktpotenzial im Luftfahrtsektor drücken externe Faktoren auf die Stimmung. Die instabile Lage im Nahen Osten führt bereits zu vereinzelten Flugstreichungen und Routenanpassungen. Für Fraport sind diese Ereignisse unmittelbar relevant, da sie die Reisebereitschaft und die Kapazitätsplanung der Airlines beeinflussen.

    Gleichzeitig sorgt der Anstieg der Kerosinpreise für erhöhten Kostendruck bei den Fluggesellschaften. Sollten die Airlines aufgrund der Treibstoffkosten ihre Kapazitäten reduzieren, würde dies zeitversetzt auch die Einnahmen aus Start- und Landegebühren am Frankfurter Flughafen tangieren.

    Hoffnungsträger Terminal 3

    Trotz der kurzfristigen Dämpfer bleibt der mittelfristige Ausblick durch Kapazitätserweiterungen geprägt. Die offizielle Eröffnung von Terminal 3 am 22. April gilt als der zentrale fundamentale Katalysator des Jahres. Anleger beobachten hierbei besonders, ob der Übergang in den regulären Flugbetrieb am 23. April reibungslos gelingt, um das prognostizierte Wachstum im Langstreckensegment abzubilden.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fraport?

    Charttechnisch befindet sich die Aktie derzeit in einer interessanten Zone. Mit einem aktuellen Kurs von 74,40 € notiert sie nur noch knapp 2,4 % über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 72,63 €. Diese Marke gilt im Markt als wichtige Unterstützung, um den langfristigen Aufwärtstrend – die Aktie liegt auf 12-Monatssicht immer noch rund 34,4 % im Plus – zu verteidigen.

    Die Entscheidung über die kurzfristige Trendrichtung fällt am 16. März mit dem Ende der Urabstimmung bei Eurowings. Bleiben großflächige Streiks aus, rückt die Inbetriebnahme des Terminal 3 am 23. April als entscheidender Wachstumstreiber endgültig in den Fokus der Marktteilnehmer.

    Anzeige

    Fraport-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fraport-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

    Die neusten Fraport-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fraport-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Fraport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
    Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

    » Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de