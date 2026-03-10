SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nexcel Metals Aktie: Strategische Verstärkung ( Finanztrends)

10.03.2026, 2124 Zeichen

Nexcel Metals holt sich gezielt Fachwissen ins Haus. Mit der Ernennung von Ruan Kroukamp zum strategischen Berater will das Unternehmen die metallurgische Entwicklung seines Wolfram-Projekts Burnt Hill vorantreiben. Kann diese personelle Weichenstellung die Effizienz der technischen Prozesse entscheidend steigern?

Fokus auf Prozessoptimierung

Der neue Berater bringt eine fundierte Expertise in den Bereichen Chemieingenieurwesen und Metallurgie mit. Kroukamp soll Nexcel Metals vor allem bei der metallurgischen Strategie und der Optimierung des sogenannten „Flowsheets“ unterstützen. Dabei steht die Bewertung und effiziente Verarbeitung der Materialien im Vordergrund, die am Standort Burnt Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick gewonnen werden.

Durch die technische Leitung sollen die operativen Abläufe präzisiert werden. Dies ist ein notwendiger Schritt, um die metallurgischen Herausforderungen bei der Exploration von Wolframvorkommen strukturiert anzugehen.

Kanadische Rohstoffprojekte im Blick

Das Wolfram-Vorkommen Burnt Hill bildet derzeit den Kern der operativen Bemühungen des Unternehmens. Daneben hält Nexcel Metals Anteile am Lac Ducharme-Projekt für Seltene Erden in Québec. Die Verpflichtung eines spezialisierten Beraters unterstreicht das Vorhaben, die technischen Grundlagen dieser Explorationsprojekte zu festigen.

(10.03.2026)

1. Trading

1. Trading

    1. Trading

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

