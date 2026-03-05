ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
>> Website
05.03.2026, 2520 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Mittwoch nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen etwas erholt. Für Entspannung sorgte, dass die Öl- und Gaspreise von ihren Kursspitzen abfielen, was die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs im Iran etwas dämpfte. Der ATX schloss 1,51 Prozent höher auf 5.515,85 Punkten. An den ersten beiden Wochentagen war der Leitindex in der Spitze über sechs Prozent abgesackt. Für den ATX Prime ging es am Mittwoch um 1,46 Prozent auf 2.741,14 Zähler nach oben. Gewinne im ähnlichen Ausmaß verzeichneten auch andere europäische Börsenbarometer. Am Mittwoch kamen die Energiepreise merklich von den Spitzenwerten des Vortages zurück, bleiben im Vergleich zur Vorwoche aber noch deutlich erhöht. Für etwas Entspannung sorgten vage Hoffnungen auf mögliche Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts. Die Zeitung "New York Times" hatte berichtet, dass iranische Geheimdienstmitarbeiter indirekt an den US-Geheimdienst CIA ein Angebot zur Verhandlung von Bedingungen für ein Kriegsende unterbreitet hätten. Das iranische Geheimdienstministerium dementierte dies jedoch. Zuvor hatte bereits eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump den Anstieg der Ölpreise gebremst. Demnach könnte die US-Marine Tanker bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz eskortieren. Zudem stellte Trump Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region in Aussicht.
Einige Titel, die an den vergangenen Tagen deutlich Federn lassen mussten, zählten zu den größeren Gewinnern. So zogen FACC um 10,9 Prozent an. AT&S konnten sich um 7,4 Prozent erholen und Do&Co gewannen 3,7 Prozent. Die schwer gewichteten Banken Erste Group und Bawag erholten sich um 2,8 respektive 1,1 Prozent.
Porr legten nach Zahlen um 2,4 Prozent zu. Der Baukonzern hat seine Gewinne 2025 weiter ausgebaut. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger steigt inzwischen ab 23. März anstelle des Immobilienunternehmens CPI Europe (früher Immofinanz) in den Leitindex der Wiener Börse auf. Palfinger kehrt damit erstmals seit 2010 wieder in den ATX zurück, wie die Wiener Börse am Vorabend bekannt gab. Die Änderung hatte sich bereits abgezeichnet, die Titel schlossen unverändert. Semperit gaben hingegen um 1,6 Prozent nach. Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit will für das abgeschlossene Geschäftsjahr keine Dividende ausschütten. Ziel sei stattdessen, die finanzielle Substanz des Unternehmens zu stärken und in weitere Wachstumsbereiche zu investieren."
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
05.03.2026, 2520 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Mittwoch nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen etwas erholt. Für Entspannung sorgte, dass die Öl- und Gaspreise von ihren Kursspitzen abfielen, was die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs im Iran etwas dämpfte. Der ATX schloss 1,51 Prozent höher auf 5.515,85 Punkten. An den ersten beiden Wochentagen war der Leitindex in der Spitze über sechs Prozent abgesackt. Für den ATX Prime ging es am Mittwoch um 1,46 Prozent auf 2.741,14 Zähler nach oben. Gewinne im ähnlichen Ausmaß verzeichneten auch andere europäische Börsenbarometer. Am Mittwoch kamen die Energiepreise merklich von den Spitzenwerten des Vortages zurück, bleiben im Vergleich zur Vorwoche aber noch deutlich erhöht. Für etwas Entspannung sorgten vage Hoffnungen auf mögliche Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts. Die Zeitung "New York Times" hatte berichtet, dass iranische Geheimdienstmitarbeiter indirekt an den US-Geheimdienst CIA ein Angebot zur Verhandlung von Bedingungen für ein Kriegsende unterbreitet hätten. Das iranische Geheimdienstministerium dementierte dies jedoch. Zuvor hatte bereits eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump den Anstieg der Ölpreise gebremst. Demnach könnte die US-Marine Tanker bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz eskortieren. Zudem stellte Trump Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region in Aussicht.
Einige Titel, die an den vergangenen Tagen deutlich Federn lassen mussten, zählten zu den größeren Gewinnern. So zogen FACC um 10,9 Prozent an. AT&S konnten sich um 7,4 Prozent erholen und Do&Co gewannen 3,7 Prozent. Die schwer gewichteten Banken Erste Group und Bawag erholten sich um 2,8 respektive 1,1 Prozent.
Porr legten nach Zahlen um 2,4 Prozent zu. Der Baukonzern hat seine Gewinne 2025 weiter ausgebaut. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger steigt inzwischen ab 23. März anstelle des Immobilienunternehmens CPI Europe (früher Immofinanz) in den Leitindex der Wiener Börse auf. Palfinger kehrt damit erstmals seit 2010 wieder in den ATX zurück, wie die Wiener Börse am Vorabend bekannt gab. Die Änderung hatte sich bereits abgezeichnet, die Titel schlossen unverändert. Semperit gaben hingegen um 1,6 Prozent nach. Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit will für das abgeschlossene Geschäftsjahr keine Dividende ausschütten. Ziel sei stattdessen, die finanzielle Substanz des Unternehmens zu stärken und in weitere Wachstumsbereiche zu investieren."
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void