DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

05.03.2026, 6159 Zeichen

DBS Bank Hong Kong beschleunigt die Kontoeröffnung für Firmenkunden durch eine strategische Partnerschaft mit der RegTech-Firma Know Your Customer. Die vollständig digitale Lösung soll historische Bremsen lösen und setzt neue Maßstäbe in der asiatischen Finanzbranche.

Der Kern der am 5. März 2026 bekanntgegebenen Zusammenarbeit ist eine tiefe Integration der digitalen Compliance-Plattform von Know Your Customer. Statt physischer Dokumente und manueller Prüfungen erhält die Bank nun Echtzeit-Zugriff auf offizielle Unternehmensdaten aus globalen Handelsregistern. Eine KI-gestützte Analyse identifiziert automatisch komplexe Eigentümerstrukturen über mehr als 140 Jurisdiktionen hinweg.

Anzeige

Während Banken ihre Prozesse durch KI beschleunigen, müssen Unternehmen die neuen regulatorischen Anforderungen der EU im Blick behalten. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt kompakt, welche Pflichten und Fristen die neue KI-Verordnung für Ihr Unternehmen bereithält. EU-KI-Verordnung: Kostenloses E-Book herunterladen

Diese globale Reichweite ist für den Handelsknotenpunkt Hong Kong entscheidend. Viele lokale Unternehmen haben ausländische Stakeholder oder grenzüberschreitende Operationen. Die Technologie verspricht, theoretische Digitalisierung in tägliche operative Effizienz zu verwandeln. Neugegründete Unternehmen sollen so ihre finanziellen Grundlagen ohne administrative Verzögerungen legen können.

Historische Hürden für Hong Kongs Mittelstand

Bislang war die Eröffnung eines Firmenkontos für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Hong Kong ein langwieriger Prozess. Umfangreiche Papierdokumente, intransparente Compliance-Anforderungen und lange Wartezeiten auf die Freigabe bremsten regelmäßig Geschäftsaktivitäten aus.

Eine interne Umfrage von DBS Hong Kong aus dem zweiten Halbjahr 2025 offenbarte das Ausmaß der Frustration: 44 Prozent der befragten Unternehmen empfanden den traditionellen Prozess aufgrund übermäßiger Papierdokumente und notwendiger Bankbesuche als belastend. 29 Prozent nannten die langsamen Freigabezeiten als Hauptärgernis.

Die neue Partnerschaft zielt genau auf diese Schwachstellen. Durch die Automatisierung der Geschäftsverifikation reduziert sich der manuelle Aufwand für Bankmitarbeiter erheblich. Der Leiter des KMU-Bankings bei DBS Hong Kong betont, dass so Due-Diligence-Prozesse gestrafft und die Onboarding-Zeiten beschleunigt werden. Das kommt den Markterwartungen entgegen: Fast 80 Prozent der befragten Unternehmen halten sofortigen Zugang zu Online-Banking nach der Konto-Freigabe für essenziell.

Strategische Automatisierung als Wettbewerbsvorteil

Die Partnerschaft ist der nächste Schritt in einer Reihe von Digitalisierungsinitiativen der Bank. Bereits im Januar 2026 hatte DBS Hong Kong Verbesserungen an seiner digitalen Onboarding-Infrastruktur angekündigt. Dank Straight-Through Processing konnten qualifizierte, in Hong Kong gegründete Unternehmen ihr Geschäftskonto noch am selben Arbeitstag eröffnen – vorausgesetzt, die elektronische Identitätsprüfung war erfolgreich.